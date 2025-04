HPE sluit overeenkomst met Juniper over overname voor 14 miljard dollar

Hewlett Packard Enterprise en Juniper Networks hebben een overnameovereenkomst gesloten. HPE wil de netwerkapparatuurmaker voor 40 dollar per aandeel overnemen, wat neerkomt op een totaal van 14 miljard dollar.

In een blogpost lichten de bedrijven toe dat Juniper-ceo Rami Rahim aanblijft als baas van de toekomstige HPE-netwerkdivisie, terwijl de HPE-ceo Antonio Neri zijn huidige positie binnen het bedrijf behoudt. Volgens de betrokken bedrijven moet de overname, mits mededingingsautoriteiten als de FTC deze goedkeuren, eind 2024 of begin 2025 afgerond zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de bedrijven hun diensten en producten na de overname gaan inrichten, al ligt de nadruk in het gelinkte persbericht op AI-toepassingen voor netwerkapparatuur, -producten en -services.