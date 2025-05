EU keurt overname netwerkfabrikant Juniper door Hewlett Packard Enterprise goed

De Europese Commissie gaat akkoord met de beoogde overname van Juniper Networks door Hewlett Packard Enterprise. HPE wil de netwerkapparatuurfabrikant overnemen voor veertien miljard dollar. De deal wordt nog onderzocht door de Britse concurrentietoezichthouder.

De Europese Commissie ging op donderdag akkoord met de overname. De Commissie concludeert dat de deal geen groot gevaar is voor de concurrentie en stelt dan ook geen extra voorwaarden of eisen aan de twee partijen. Soms stelt de EU wel voorwaarden aan een overname om de concurrentie te bewaken, zoals vorig jaar het geval was bij de VMware-overname door Broadcom. In dit geval acht de EU dat dus niet nodig.

De positie van HPE en Juniper blijft na de overname 'gematigd' en de bedrijven blijven ook concurrentie ondervinden op de markt rondom netwerkhardware als wlan-apparatuur en switches, waaronder van 'sterke en gevestigde spelers'. Daarnaast zijn HPE en Juniper niet elkaars voornaamste concurrenten, zo stelt de EU. Ook wordt de marktpositie van de twee bedrijven op het gebied van hpc-systemen en midrangeservers niet te groot, aldus de Europese Commissie.

De Competition and Markets Authority, de concurrentietoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk, buigt zich momenteel nog over de overname. Die toezichthouder begon in juni een eerste onderzoek daarnaar. Daaruit wordt uiterlijk op woensdag 14 augustus een conclusie getrokken. Zo nodig kan de CMA een uitgebreider 'fase 2'-onderzoek starten. De Amerikaanse FTC heeft nog niet gezegd of zij de overname gaat onderzoeken. HPE zei in januari, toen de deal werd aangekondigd, dat de overname waarschijnlijk eind 2024 of begin 2025 moet zijn afgerond.