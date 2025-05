Knab heeft last van storing waardoor gebruikers niet kunnen inloggen op app

Knab heeft last van een storing. Dat bevestigt de bank op zijn website. Daardoor kunnen gebruikers momenteel niet inloggen in de Knab-app. Eerder op donderdagmiddag was ook de website van Knab korte tijd offline.

Door een storing kunnen gebruikers de Knab-app niet openen en is het mogelijk ook niet mogelijk om een rekening te openen, zo staat vermeld op de website van Knab. Ook op de website is de inlogpagina momenteel onbereikbaar. De bank geeft verder geen details over de oorzaak. Op Allestoringen.nl kwamen de eerste meldingen van de storing rond 15.07 uur binnen. Ook op het Gathering of Tweakers-forum verschenen rond die tijd enkele berichten over een storing. Het is niet bekend wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost.