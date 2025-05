Odido had last van internetstoring, Delta-netwerk niet de oorzaak - Update 3

Internetprovider Odido had last van een storing, waardoor klanten mogelijk geen gebruik konden maken van internet, tv en vaste telefonie. Odido meldde eerst dat de problemen speelden bij Delta, maar rectificeerde dat later.

De eerste meldingen van een storing bij Delta en Odido verschenen woensdagochtend op Allestoringen.nl. Inmiddels heeft Odido de storing ook bevestigd op zijn forum. Het betreft een storing met internet, tv en vast bellen 'op verschillende plekken in Nederland'. De twee providers zijn samen op zoek naar de oorzaak en een oplossing.

Update, 9.31 uur - Odido meldt in een update van zijn forumbericht dat 'enkele aansluitingen' weer online lijken te komen. "We monitoren waar dit gebeurt en proberen de rest ook spoedig weer te herstellen", schrijft de internetaanbieder.

Update 2, 10.17 uur - Odido laat op zijn forum weten dat Delta-technologie toch niet de oorzaak van de storing was. Het artikel is hierop aangepast. Daarnaast lijken steeds meer verbindingen online te komen, meldt Odido.

Update 3, 14.39 uur - Odido bevestigt tegenover Tweakers dat de storing inmiddels volledig is verholpen. Dat gebeurde volgens de provider rond 12.35 uur. Het artikel is aangepast.