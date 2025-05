Omzet Microsoft steeg vorig kwartaal met 15 procent dankzij clouddiensten

Microsoft heeft zijn financiële cijfers voor het laatste kwartaal van boekjaar 2024 gedeeld. Het bedrijf draaide 15 procent meer omzet dan een jaar eerder, grotendeels vanwege clouddiensten als Azure. Het bedrijf haalde minder omzet uit hardware, zoals de Surface-serie.

Microsoft draaide vorig kwartaal een omzet van 64,7 miljard dollar en een nettowinst van 22 miljard dollar. Respectievelijk is dat 15 en 10 procent meer dan hetzelfde kwartaal in 2023. Die stijgingen zijn volgens Microsoft vooral te danken aan zijn cloudactiviteiten. De Intelligent Cloud-divisie van Microsoft draaide vorig kwartaal 19 procent meer omzet dan een jaar eerder. Daarmee is die bedrijfstak nu goed voor 44 procent van Microsofts totaalomzet.

De techgigant draaide vorig kwartaal juist minder omzet uit consumentenapparaten en Xbox-hardware. De Devices-bedrijfstak van Microsoft, verantwoordelijk voor de Surface-serie, draaide 11 procent minder kwartaalomzet dan een jaar geleden. De omzet van die bedrijfstak daalt al bijna twee jaar op rij. Microsoft bracht onlangs nieuwe Surface-apparaten met een Qualcomm Snapdragon X-soc op de markt, hoewel de resultaten daarvan pas merkbaar zullen zijn in de volgende kwartaalcijfers.

Het bedrijf verdiende het afgelopen kwartaal ook meer omzet met de verkopen van zijn Windows-besturingssysteem aan oem's, zoals laptopfabrikanten. Ook de omzet uit Office-diensten steeg voor zowel zakelijke gebruikers als particulieren, respectievelijk met 12 en 3 procent. De techgigant zegt momenteel 82,5 miljoen particuliere Microsoft 365-abonnees te hebben.

Xbox-omzet stijgt dankzij Activision Blizzard-overname, maar minder consoles verkocht

De omzet uit Microsofts Xbox-content en -diensten steeg het afgelopen kwartaal met 61 procent. Die toename is grotendeels te danken aan de overname van Activision Blizzard, bevestigt de techgigant. Zonder die overname was de omzet het afgelopen kwartaal gestegen met 3 procent. Het bedrijf zegt daarnaast '500 miljoen maandelijks actieve gebruikers' op zijn Xbox-platforms en -apparaten te hebben.

Tegelijkertijd is de verkoop van Xbox-consoles fors gedaald. De fabrikant meldt een omzetdaling van 42 procent uit Xbox-hardware. Microsoft legt al langer minder nadruk op Xbox als hardwareplatform. De fabrikant brengt zijn Xbox-games ook uit op Windows en bracht eerder dit jaar ook enkele voormalige Xbox-exclusives uit op de platforms van concurrenten Sony en Nintendo. Daarnaast legt het bedrijf een grote nadruk op de Xbox Game Pass, waarbij de duurdere abonnementen cloudgaming op de meeste apparaten ondersteunen. Het bedrijf introduceert later dit jaar wel een nieuwe Xbox Series X-variant zonder schijflezer.