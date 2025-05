Microsoft brengt Azure Local voor lokale cloudomgevingen uit

Microsoft kondigt Azure Local aan, een gratis upgrade van Azure Stack HCI waarmee het mogelijk is om een lokale of hybride cloudinfrastructuur te gebruiken op basis van de Azure-software. Gebruikers kunnen via de Azure-portal en -api's eigen infrastructuur met de dienst combineren.

Volgens Microsoft ondersteunt de vernieuwde dienst onder het overkoepelende Azure Arc lokale compute, networking, opslag en applicatieservices. Het voordeel hiervan is dat bedrijven eigen hardware kunnen gebruiken in combinatie met de clouddienst van Microsoft. Het bedrijf schrijft dat het met andere woorden mogelijk wordt om 'fysieke machines te gebruiken als cloudsystemen'. Klanten kunnen met Azure Local de gebruikelijke virtualisatiefunctionaliteiten van Stack HCI zoals Azure Virtual Desktop blijven gebruiken. Microsoft belooft wel verbeterde beveiliging voor gedistribueerde locaties, onder meer met nieuwe beveiligingsinstellingen die standaard ingeschakeld zijn.

Verder noemt het bedrijf 'deployment, configuratie, het uitrollen van updates en het monitoren van aangesloten systemen' als voorbeelden van functionaliteiten die voortaan in een 'lokale cloudomgeving' uitgevoerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer een traditionele cloudconfiguratie op een afgelegen fysieke locatie niet mogelijk is of wanneer het om een tijdelijk locatie gaat. Het bedrijf claimt dat deze oplossing de vereiste wegneemt van lokale werknemers op en aparte managementtools voor dergelijke locaties ten gunste van een gecentraliseerd IT-systeem.

Verder biedt Microsoft via de previewversie van Azure Migrate een manier aan waarop gebruikers bestaande virtuele machines kunnen migreren naar een nieuwe Azure Local-omgeving. Het bedrijf noemt nadrukkelijk het overstappen van VMware, omdat dat bedrijf sinds de overname door Broadcomm een aangepast prijs- en licentiebeleid voert. Microsoft zou alleen metadata over deze virtuele machines verwerken om de migratie mogelijk te maken.