Microsoft: 'Google probeert onze cloudplatforms in diskrediet te brengen'

Microsoft beschuldigt Google van het uitvoeren van campagnes die de cloudplatforms van het bedrijf in diskrediet moeten brengen. Google zou een Europees communicatiebureau hebben betaald om een lobbygroep op te richten.

Microsoft-adviseur Rima Alaily schrijft in een uitgebreide blogpost dat de lobbygroep 'is ontworpen om Microsoft in diskrediet te brengen bij mededingingsautoriteiten en beleidsmakers en het publiek te misleiden'. "Google heeft er alles aan gedaan om zijn betrokkenheid en financiering te verdoezelen, met name door meerdere Europese cloudproviders te rekruteren om als het publieke gezicht van de nieuwe organisatie te dienen. Wanneer de groep wordt bekendgemaakt, zal Google zich naar verluidt presenteren als een ondersteunend lid in plaats van een leider."

De informatie over de lobbygroep is volgens Microsoft afkomstig van een benaderde cloudprovider die zich weigerde aan te sluiten. "Het bedrijf zei dat de organisatie grotendeels door Google wordt aangestuurd en gefinancierd om de clouddiensten van Microsoft in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zwart te maken", beweert Alaily.

Ook zou Google geprobeerd hebben om Microsofts schikking met CISPE, een brancheorganisatie voor Europese cloudproviders, tegen te houden. Alaily claimt dat Google leden van CISPE een combinatie van contanten en tegoeden ter waarde van 500 miljoen dollar aanbood om de schikking af te wijzen en de rechtszaak voort te zetten. CISPE trof een schikking met Microsoft om zijn klacht uit 2022 in te trekken nadat het bedrijf Europese cloudproviders toestond ​​om Microsofts apps en services op lokale cloudinfrastructuur aan te bieden. Bij de schikking werden Amazon Web Services, Google Cloud en AliCloud echter niet betrokken.

In een reactie aan The Verge gaat Google niet in op de beschuldigingen van Microsoft. Wel benoemt een woordvoerder dat 'Google eerder zorgen heeft geuit over Microsofts cloudlicenties'. Google heeft in september bij de Europese Commissie geklaagd over Microsofts 'belemmering van de concurrentie op de cloudmarkt'. Het bedrijf zegt dat Microsoft 'oneerlijke licentiepraktijken' aan Azure bindt. Microsoft zou klanten een toeslag van 400 procent laten betalen om Windows Server te kunnen blijven gebruiken op concurrerende clouddiensten, waar die toeslag niet geldt voor Azure.