Raspberry Pi OS stapt standaard over op Wayland voor alle Raspberry Pi-modellen

Raspberry Pi OS gebruikt vanaf nu standaard Wayland voor het 'tekenen' van vensters op alle Raspberry Pi-apparaten. Volgens de makers is dat efficiënter dan de Xorg-displayserver die hiervoor werd gebruikt. Tot op heden was Wayland alleen de standaard op de Raspberry Pi 4 en 5.

Raspberry Pi maakt de volledige overstap bekend in een blogpost. Het bedrijf beschrijft daarin dat labwc, een implementatie van het Wayland-protocol, vanaf nu de standaard is in zijn besturingssysteem. Gebruikers krijgen na het upgraden naar de nieuwste Raspberry Pi OS-versie een promptscherm te zien, waarin ze kunnen kiezen tussen labwc of de voorgaande windowmanager.

De upgradeprompt voor Wayland

Het bedrijf raadt alle gebruikers aan om Wayland te gebruiken, ook als ze oudere Raspberry Pi-hardware bezitten. De ontwikkelaars verwachten dat labwc een 'betere ervaring' met verbeterde prestaties levert. Daarnaast zegt Raspberry Pi dat labwc een Xwayland-library bevat voor backwards compatibility met oudere applicaties. Die levert een virtuele Xorg-implementatie die boven op Wayland draait en wordt automatisch toegepast wanneer een app geen Wayland ondersteunt.

Wayland is een protocol voor het 'tekenen' van vensters binnen een OS. Volgens de Raspberry Pi-makers presteert deze beter dan de Xorg-displayserver; het bedrijf noemt Xorg 'prehistorisch in computertermen'. Xorg maakt gebruik van twee componenten om een venster te tekenen: een displayserver die de vensters maakt en de windowmanager die de vensters positioneert en versiert met kaders en titelbalken. Wayland combineert die twee functies binnen één enkele applicatie, schrijft Raspberry Pi. Eerder gebruikten de Raspberry Pi 4 en 5 al standaard het Wayland-protocol. Bij oudere Raspberry Pi's was dat nog niet het geval.

Verder krijgt de nieuwe versie van Raspberry Pi OS, die eerder deze maand is uitgebracht, betere ondersteuning voor touchscreens. Daarnaast krijgt het besturingssysteem een betere Raspberry Pi Connect-integratie om Raspberry Pi's op afstand te gebruiken, een betere tool voor het instellen van schermen en is de taakbalk boven in beeld herschreven. Het nieuwe OS is beschikbaar als upgrade via de apt-packagemanager, de Raspberry Pi Imager of als losse download via de Raspberry Pi-website.

Correctie, 14.53 uur - In dit artikel stond eerder vermeld dat Xorg voorheen de standaard was in Raspberry Pi OS. De Raspberry Pi 4 en 5 maakten echter sinds 2023 al standaard gebruik van Wayland. Dit wordt nu ook toegepast op oudere Raspberry Pi's. Dit is aangepast in het artikel.