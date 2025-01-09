Raspberry Pi 5 is nu ook met 16GB ram beschikbaar

Raspberry Pi heeft een nieuwe versie van zijn Raspberry Pi 5 uitgebracht. Deze variant heeft 16GB sdram aan boord. Tot nu toe waren er alleen versies met 2, 4 of 8GB geheugen te koop. De nieuwe 16GB-variant krijgt een adviesprijs van 120 dollar.

De nieuwe variant richt zich op gebruikers die bijvoorbeeld met grote taalmodellen aan de slag willen, aldus Raspberry Pi in een aankondiging. Ook worden usecases genoemd waarbij gebruikers Ubuntu draaien op een Raspberry Pi, dat volgens de organisatie kan profiteren van meer geheugencapaciteit voor desktopusecases.

Er werd samengewerkt met Micron om acht keer 16Gbit-Lpddr4x in een enkele package te stoppen, waardoor het mogelijk werd om 16GB te bieden. Verder wijken de specificaties van de 16GB-variant niet af van de andere Raspberry Pi 5-modellen; ook de Broadcom BCM2712-soc is dezelfde als in de overige Raspberry Pi 5-modellen. De europrijzen van Raspberry Pi 5 met 16GB liggen op het moment van schrijven tussen de 135 en 140 euro.