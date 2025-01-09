Raspberry Pi 5 is nu ook met 16GB ram beschikbaar

Raspberry Pi heeft een nieuwe versie van zijn Raspberry Pi 5 uitgebracht. Deze variant heeft 16GB sdram aan boord. Tot nu toe waren er alleen versies met 2, 4 of 8GB geheugen te koop. De nieuwe 16GB-variant krijgt een adviesprijs van 120 dollar.

De nieuwe variant richt zich op gebruikers die bijvoorbeeld met grote taalmodellen aan de slag willen, aldus Raspberry Pi in een aankondiging. Ook worden usecases genoemd waarbij gebruikers Ubuntu draaien op een Raspberry Pi, dat volgens de organisatie kan profiteren van meer geheugencapaciteit voor desktopusecases.

Er werd samengewerkt met Micron om acht keer 16Gbit-Lpddr4x in een enkele package te stoppen, waardoor het mogelijk werd om 16GB te bieden. Verder wijken de specificaties van de 16GB-variant niet af van de andere Raspberry Pi 5-modellen; ook de Broadcom BCM2712-soc is dezelfde als in de overige Raspberry Pi 5-modellen. De europrijzen van Raspberry Pi 5 met 16GB liggen op het moment van schrijven tussen de 135 en 140 euro.

Raspberry Pi 5, 16GB

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 10:53
106 • submitter: Lammy

09-01-2025 • 10:53

106

Submitter: Lammy

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Raspberry Pi 5

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Reacties (106)

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eheijnen 9 januari 2025 10:56
Ik vind dat toch wel flinke prijzen aan het worden voor zo'n PI gezien hun uitgangspunt was om een systeem te produceren voor alleman...
Technoid @eheijnen9 januari 2025 11:02
Klopt, kan je beter voor een Intel N100 printplaatje gaan bijvoorbeeld.
Netburst @Technoid9 januari 2025 11:13
Die verwachtte ik hier?

categorie: Singleboardcomputers

Of bedoel je wat anders? Ik zie daar geen "N100" staan?
YoMarK @Netburst9 januari 2025 11:24
Hij zou daar eigenlijk moeten staan, maar als je zoekt op N100 komt je e.e.a tegen, b.v. uitvoering: ASRock N100M

Overigens is de Pi natuurlijk niet alleen maar een "goedkoop" PC-tje, maar zitten er standaard GPIO pinnen op en is er voor de Pi vanalles te krijgen(add-on hats, andere hardware, maar ook default images ..software, etc..).
Dat kan je vast ook allemaal wel op een N100 geknutseld krijgen, maar dat is meer gedoe en uiteindelijk maakt het het geheel ook duurder.
De N100 is wel een stuk sneller natuurlijk, dus als je enige doel is een goedkoop PC-tje in elkaar te zetten, dan kan het een betere keuze zijn. Al koop je voor net ietsjes meer weer een kant en klaar barebone systeempje die weer net wat sneller is, en zo kun je blijven doorgaan totdat je uiteindelijk een Threadripper in huis haalt.

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 9 januari 2025 11:25]

Hakker @YoMarK9 januari 2025 12:09
Het is ook zo dat het verbruik van een N100 wel hoger is want de 6w die Intel adverteerd is eerder 15 watt als gehele minipc, maar daar staat tegenover dat die echt een heel stuk sneller is.

Vergeet niet bij een rpi is het ook even behuizing, USB/SD/SSD+Hat, stroom etc etc erbij haal en dan zit je al snel nog eens 40-50 euro hoger.

Begrijp mij niet verkeerd ze hebben wel hun nut maar ze hebben zichzelf uit de markt geprezen en nu moet je echt specifieke doeleinden hebben. Je kan tenslotte ook een GPIO aan een USB verbinding leggen en die kan je ook voor een tientje krijgen. Ik vind het echt lastig worden om echt het nut van een RPI nog in te zien als je 16GB met 512GB SSD N100 5x5x5cm minipc van Aliexpress kan halen met al een windows install voor 50 euro meer.
styno @Hakker9 januari 2025 12:23
Mijn N100 NAS met 8 GB ram en 65W brick voeding gebruikt idle 4W uit de wandcontactdoos.
Een Rpi5 met 8GB ram gebruikt volgens de specs idle 3.2W wat bijna 1W meer is dan de 2GB variant, dus met 16GB zit die ook wel op 4W idle.

Idle kan een N100 dus zeker meekomen met een RPi en is het verschil 'verwaarloosbaar'. Wil natuurlijk niet zeggen dat elk N100 moederbord dat haalt.

Dezelfde NAS met 16GB ram en 2x 1TB SSD en 2.5GBit ethernet verbruikt idle 5-6W.

[Reactie gewijzigd door styno op 9 januari 2025 12:24]

specs2021 @styno9 januari 2025 22:19
De 4GB en 8GB versie gebruiken de C1 stepping. De 2G en 16GB gebruiken de D0 stepping. Dus ga maar uit van een vergelijkbaar verbruik als de 2GB versie. De D0 heeft geen ongebruikte interne netwerkkaart in de CPU sinds de RP1 hierin al voorziet. Een reguliere Arm-ontwerp, de RK3588, laat zien dat de penalty voor de ongebruikte netwerkkaart lager kan.

Laten we de rest maar samenvatten met "mits het systeem goed is samengesteld wind een arm64 systeem het op energieverbruik". Met meteen de kanttekening dat ik wel enthousiast ben over een RK3588 en RK3588S en daar ook rustig meer voor neerleg dan $120 (met correctier voor euro en btw), maar dat ik niet snel een RPI5 zou kopen. Teveel shortcuts bij de RPI5.
styno @specs202110 januari 2025 09:23
Ik speel ook graag met ARM en zou graag zien dat die en RISC-V competitief zijn tov x86.

De Rpi en Rk3588 is waarschijnlijk wat zuiniger dan mijn N100, laat het max. 2W idle schelen, dat ga ik in mijn energieverbruik niet terugvinden. De laatste is daarentegen weer stukken sneller, heeft meer aansluitopties en heeft minder issues met software compatibiliteit. Rockchip laat de laatste tijd ook helaas steekjes vallen tov opensource.

Wel Rk3588 bord zou je aanbeven voor een NAS met 2,5Gbit ethernet, 2x SSD en meerdere SATA poorten?
specs2021 @styno10 januari 2025 18:38
Dat ligt er helemaal aan welke eisen jij stelt aan een NAS.

Vooral bij een NAS speelt betrouwbaarheid een grote rol en dan speelt mee dat veel mensen bekend zijn met Intel. Met een NAS op zelfbouw-systeem moet je eerst tijd nemen het systeem te leren kennen en naar je hand te zetten. Jij hebt zelf ook niet gekozen voor een generic bord van Asus, Asrock of whatever, maar voor een kant-en-klaar systeem.

Bij zelfbouw ligt een ITX-systeem voor de hand en RK3588's zijn daarbij dungezaaid. Met ITX kom je al snel uit op de Radxa Rock5 ITX of de FriendlyElec CM3588. Ik heb goede ervaringen met andere RK3588 systemen van zowel Radxa als FriendlyElec.

Door te eisen dat je 2x NVME _en_ 2x SATA wil hebben (heb je ook 16GB nodig?) kom je volgens mij echter altijd uit op een Intel systeem. En waarschijnlijk sluit je veel goedkope N100 systemen ook al meteen uit.

Belangrijk: goed specificeren wat jij echt belangrijk vind. Uit jouw vraag proef ik dat verbruik wel een issue is, maar geen struikelpunt. En dat is meestal voor een NAS. Dat maakt jouw N100 een acceptabele oplossing, maar niet zuinig.

Als je op accu-power moet werken gaat echt elke Ah tellen, zodat je niet te vaak een diesel hoeft te starten om de accu's weer bij te laden.

Als energiezuinig een van de belangrijkste criteria is: R6C met 1 Lexar SSD, maar je zou de review van tweakers nog even kunnen naslaan voor de beste SSD
https://www.hardwareluxx....-2-5g-1-00w-idle.1340466/

[Reactie gewijzigd door specs2021 op 10 januari 2025 23:47]

rubenbe @styno9 januari 2025 13:56
Over welke N100 NAS heb je het dan specifiek? Ik ben op zoek naar iets om mijn huidige NAS te vervangen.
styno @rubenbe9 januari 2025 14:19
UGREEN DXP2800, als vervanger van een Synology DS213j.
Geheugen uitbreidbaar tot 32GB (SO-DIMM)
2x NVME (ik haal zo'n 1200 MB/s)
2x 2.5/3.5 SATA slots
2.5GBit ethernet (ik haal zo'n 2.35 GBit met Iperf3)
Ruime en snelle hoeveelheid USB
HDMI uit.

De behuizing is van metaal en voelt erg degelijk. Kortom, fantastische hardware voor de prijs. De software is niet je van het, er mist nog van alles maar met de standaard aanwezige Docker kun je daarentegen alles doen wat je in het app-aanbod mist. Het kost alleen meer werk om de software te installeren. De BIOS is unlocked, je kunt zelfs TrueNAS Core/Scale, UNRAID of plain Debian o.i.d. installeren.

Ik ben er nog mee aan het spelen om te bepalen of ik een UNRAID licentie wil/nodig heb maar heb voor nu Immich, Home Assistant, Pi-Hole, Radarr en nog wat via Docker op het standaard OS draaien.

Een echte Tweakers NAS voor degenen die wel de hardware kant en klaar willen.
icecreamfarmer @styno10 januari 2025 08:40
Die hele handel is er ook af te halen om proxmox op te zetten?
styno @icecreamfarmer10 januari 2025 09:09
Ja, In tegenstelling tot Synology en QNAP bijvoorbeeld is het UGREEN systeem niet gelocked met het OS. Proxmox, UNRAID, TrueNAS, Debian, Windows, maakt niet uit.

Je moet in het BIOS wat zaken aanpassen en dan ben je vrij om te installeren wat je wilt:
- Watchdog uitzetten
- Boot schijven en volgorde aanpassen, naar wat nodig is.
Videopac @styno11 januari 2025 19:18
Is je cpu en systeemventilator dan nog temperatuurgestuurd?
Dat is bij Asustor (waar je ook Truenas etc op kunt zetten) niet het geval, helaas.
styno @Videopac12 januari 2025 11:33
De standaard instelling is dat de ventilatorsturing "temperatuur gestuurd" is (en dan zijn er nog opties voor "stil" en "maximale koeling"). Maar ik weet niet waarop de temperatuur gebaseerd is.

Op kamer temperatuur en een idle systeem met standaard temp regeling zijn de twee harde schijven 30C (WD Red Plus 6TB).
rubenbe @styno9 januari 2025 14:25
Interessant, bedankt!
Ik gooi er een standaard Linux in, dus het is vooral de hardware die me interesseert.
icecreamfarmer @Hakker10 januari 2025 08:36
Dit dus. Ik had altijd problemen met mijn 3b. Nu voor 50 euro een hp t630 in huis gehaald en hardwarematig nooit gedoe.
lowfi @YoMarK9 januari 2025 11:42
Niet een geheel eerlijk vergelijk. Maar ik heb een dual nic N100 16GB 512GB mini pctje voor €120 op alie gekocht.

Buiten de gpio zou ik niet zo snel voor rpi kiezen. Helemaal neit om dat je voor die 120 nog allerlei randzaken (behuizign, ssd of SD, adapter) nodig hebt.
icecreamfarmer @lowfi10 januari 2025 08:41
Welke?
Shifra @YoMarK9 januari 2025 14:41
Je kan een USB GPIO kopen voor een paar euro als ik zo even kijk en ben je nog steeds goedkoper uit met de N100 die ook veel meerwaarde heeft.
psychicist @Shifra9 januari 2025 15:31
Wat is precies de meerwaarde van de N100?
djwice @Netburst9 januari 2025 11:21
uitvoering: ASUS Prime N100I-D D4

Bij categorie: Moederborden

Vergelijk er een paar:
https://tweakers.net/pric...;1942360;1937318;1986384/ (Pi5 met 16GB zit er niet in dus 8GB genomen).

[Reactie gewijzigd door djwice op 9 januari 2025 11:24]

sIRwa3 @djwice9 januari 2025 11:28
maar dan moet je er nog 16gb geheugen bij kopen.. qua prijs zit je dan op het zelfde ongeveer.,
DieMitchell @sIRwa39 januari 2025 11:39
en kwa snelheid n stuk sneller.
klakkie.57th @DieMitchell9 januari 2025 11:46
En het verbruik een stuk hoger 🤷🏻‍♂️
Nark0tiX @klakkie.57th9 januari 2025 21:28
Laat het 10watt meer zijn, dat is toch te verwaarlozen.

[Reactie gewijzigd door Nark0tiX op 9 januari 2025 21:29]

bwolke @Nark0tiX9 januari 2025 22:03
24/7 1 jaar lang 10 watt meer komt neer op €30,66 per jaar extra bij een energieprijs van €0,35 per kWh.

Het lijkt mee te vallen maar na 5 jaar praat je dan wel over €153,30 bij een gelijk blijvende energieprijs van €0,35 per kWh.
psychicist @bwolke10 januari 2025 17:16
En daarmee ben je dus de aankoopprijs van de hardware alweer kwijt. Dat is voor mij een reden om een bord te kiezen met een zo laag mogelijk energieverbruik in plaats van een bord met zo hoog mogelijke prestaties. Ik zou nu kiezen voor een bord met RK3588 en waarschijnlijk een Orange Pi 5 Max of Plus met 16 GB geheugen.
DieMitchell @klakkie.57th9 januari 2025 11:48
Dat valt wel mee.
SillieWous @DieMitchell9 januari 2025 13:35
De afmetingen zijn ook niet echt hetzelfde te noemen.
Shifra @sIRwa39 januari 2025 14:42
Je koopt een n100 pctje met 16gb ram en 512GB m.2 geregeld voor onder de 100 euro.
icecreamfarmer @Shifra10 januari 2025 08:42
Welke dan?
Fishbeast @Technoid9 januari 2025 11:38
alhoewel de N100 de PI ver achter zich laat qua performance, zit je ook zo maar over de 200 euro voordat je een werkend systeem hebt. Om @djwice's suggstie van het https://tweakers.net/pric...sus-prime-n100i-d-d4.html board als uitgangspunt te nemen, kom ik op deze rekensom uit:
board: €108
Geheugen, https://tweakers.net/pric...rucial-ct16g4sfra32a.html: €29
hardeschijf https://tweakers.net/pric...g-970-evo-plus-250gb.html: €52
behuizing https://tweakers.net/pricewatch/853013/aerocool-cs-102.html: €24
voeding: €50
totaal: €263

edit: prijs van behuizing gecorrigeerd

[Reactie gewijzigd door Fishbeast op 9 januari 2025 14:14]

Technoid @Fishbeast9 januari 2025 11:51
Klopt, Ik ga er deels vanuit dat menig persoon al dat soort dingen wel heeft liggen.
Voeding is meestal inbegrepen bij een bord afhankelijk welke je neemt.

Hardeschijf, behuizing en voeding ontbreekt bij de Pi ook.
Fishbeast @Technoid9 januari 2025 12:36
ja, je hebt helemaal gelijk; mijn conclusie is te kort door de bocht, alhoewel een voeding, behuizing en opslag voor een pi goedkoper is dan zo'n N100 board...

[Reactie gewijzigd door Fishbeast op 9 januari 2025 12:38]

afterburn @Fishbeast9 januari 2025 13:21
Je hebt tegenwoordig bij Amazon ook gewoon een n100 minipc met 16gb geheugen en een 512gb nvme ssd voor 180 euro. Inprikken en gaan.

Nu is een deel van de charme van een pi ook het zelf doen, maar dan moet de prijs er ook naar zijn. Dat is inmiddels niet meer zo helaas.
Fishbeast @afterburn9 januari 2025 14:13
Oh, dan wordt het helemaal een stuk interessanter om een n100 te gaan draaien ipv een PI.
FreezeXJ @Fishbeast9 januari 2025 11:59
Datzelfde geldt voor de Raspi, waar je ook nog een (S)SD, voeding en behuizing bij moet regelen. Dat kan goedkoop, maar het totaal telt toch op.
Wil je enigzins redelijk vergelijken dan moet je kijken naar puur mobo, SoC en geheugen, want dat wordt hier geleverd.
LievenD @Fishbeast9 januari 2025 13:26
Die SSD is veel te duur. Je kan 500 GB krijgen voor € 28. De behuizing is trouwens maar € 24, geen € 42.
Nark0tiX @Fishbeast9 januari 2025 21:30
Je hebt ze compleet voor een stuk minder. Op aliexpress of amazon
Verwijderd @Fishbeast10 januari 2025 01:42
En vergelijk het nu eens met een Pi-5...

Geheugen + Moederbord (N100) = € 137,00 t.o.v. € 135,00 voor de Raspberry Pi 5.

De HDD die je in jouw lijstje hebt staan, ben je ook kwijt met de RPI, behuizing zit je voor een PI ook rond dat bedrag en tel daarbij de behuizing die je ook voor die HDD kwijt zou zijn. Daarnaast wil je ook dat de CPU van je RPI5 goed gekoeld wordt, dus kost het je een fan of koelblok. De adapter is in tegenstelling tot een voeding iets goedkoper dus bespaar je wat op maar om die HDD überhaupt te kunnen gebruiken heb je vervolgens wel weer een HAT nodig.

Al met al ben je voor die RPI-5 dus al aanzienlijk meer kwijt om tot hetzelfde resultaat te komen met die N100 maar lever je ondanks dat je meer kwijt bent wel flink wat performance in.

Aan het eind van de rit ben je dus al heel wat meer tientjes kwijt.

Reactie hieronder, leuk dat je meer kwijt bent op basis van elektriciteit maar feit is wel... Met de performance van die N100 kan je misschien nog 2 jaartjes langer vooruit en kan je indien je het wenst nog geheugen uitbreiden terwijl je, je RPI in de kast kunt mikken als je meer geheugen nodig hebt en dus genoodzaakt wordt een nieuwe RPI te kopen. Of te wel... aan het eind van de rit ben je dan alsnog meer kwijt.

Hoe vaak ik mensen die met RPI's stoeien al niet steeds een RPI met meer geheugen heb zien kopen omdat de wensen die ze hebben niet past bij het weinige geheugen. Als ik het bij elkaar optel en zie hoeveel RPI's ze inmiddels hebben draaien, hadden ze beter in één keer een N100 neer kunnen knallen en hooguit wat kunnen investeren in meer geheugen (direct 32Gb om maar wat te noemen).
Shifra @Fishbeast10 januari 2025 13:53
Je koopt een Minisforum of beelink of Gmkech of ander merk in de aanbieding al voor 99 euro met ram en m.2 erin. Deze kwam ik net even tegen https://nl.aliexpress.com/item/1005007036843065.html met code 121,19
Jehannes Z @Technoid9 januari 2025 11:25
ik zou graag een bordje zien met de 305 of 355
Shifra @Jehannes Z9 januari 2025 14:44
Die kan je gewoon kopen op https://nl.aliexpress.com/item/1005008274617180.html
Die ook geregeld in de aanbieding zijn voor veel minder.

[Reactie gewijzigd door Shifra op 9 januari 2025 14:44]

Vlizzjeffrey @Technoid9 januari 2025 14:17
Zelfs een complete n100 mini pc inclusief 16gb ram en 512gb ssd kan je regelmatig voor minder krijgen dan wat deze pi5 kost.
JAVE @eheijnen9 januari 2025 11:08
Ze produceren ook nog steeds de versies met minder geheugen. Je hoeft niet voor dit model te gaan.
Maar ja, ze zijn intussen wel duurder dan de eerste generatie RPi's
FreezeXJ @JAVE9 januari 2025 12:04
Klopt, en we hebben sindsdien ook de nodige procenten inflatie gehad. De afgelopen 10 jaar (Raspi 1 is 12 jaar oud) zo'n 30 procent opgeteld, vooral de afgelopen paar jaar gaat het hard.

Verder worden de raspis steeds ietsje luxer heb ik het gevoel, alhoewel er ook iets te zeggen is voor het 'met de tijd meegaan'. Al met al nog steeds een interessante deal, zeker nu de support goed is.
DjoeC @JAVE9 januari 2025 12:10
Eigenlijk is dat geen goed argument omdat (vermoedelijk) je inkomen sinds 2012 (eerste generatie) ook is gestegen. Het blijven heel interessante apparaten als je ze voor het juiste doel inzet - en dat is voor mij nu nog niet als desktop vervanger ;)
Jumpman @eheijnen9 januari 2025 13:39
Klopt, veel te duur geworden helaas. Om een voorbeeld te geven, toevallig heb ik vorige week een Intel N95, 8GB, 256GB NVMe, 2x HDMI 2.0, 4x USB, 1x USB-C, 1x 2,5 Gbit NIC en Wi-Fi 6 in en volledig aluminium behuizing gekocht voor €74,00 (Teclast N20 Pro). Nog een snelle 16GB DIMM van V&A voor €20,00 er in gedaan om wat meer geheugen te hebben. In de BIOS kan je nog wat spellen met wattages om het wat zuiniger te maken. Binnen vijf dagen had ik mijn bestelling van Aliexpress uit Duitsland binnen. Ik had liever nog een Intel N100 gehad, maar dit was de leukste oplossing om het zo goedkoop mogelijk te houden. Wel vakkundig alles verwijderen en je eigen OS er op zetten.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 9 januari 2025 13:43]

psychicist @Jumpman9 januari 2025 15:34
Heb je een link van de website waarop je die Intel N95 hebt gekocht?
Jumpman @psychicist9 januari 2025 18:36
Ik had deze in het [Aanbiedingen] Conplete Systemen & Laptops topic gepost.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 9 januari 2025 18:38]

icecreamfarmer @Jumpman10 januari 2025 08:48
Zoiets zou ik moeten hebben maar dan met een behuizing waar een hhd in kan middels sata.
Powerblast @eheijnen9 januari 2025 11:05
Dat is ook de algemene stemming in de community hierover. Was zelf afgelopen kerstvakantie aan het kijken om een kleine home server op te zetten en heb toen wat opzoekwerk gedaan hierover. Algemeen advies is dat je tegenwoordig voor zoiets beter afbent met mini pc en dergelijke en dat pi’s veel te duur gepriced zijn. Want alleen een pi is niet voldoende, sd kaart, behuizing en koeling, stroom en je zit aan een stevig prijskaartje

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 9 januari 2025 11:06]

Martinspire @Powerblast9 januari 2025 22:28
Toch is zo'n Pi vaak nog wel goedkoper in stroom dan menig minipc. Vooral als je verwacht dat ie niet veel hoeft te doen (hoogstens wat pieken en wellicht wat streaming), is zo'n Pi volgens mij nog steeds veel goedkoper in gebruik. Plus van minipc's heb je ook vaak gemixte reviews over de kwaliteit van die dingen, bij een Pi zit tenminste nog wel degelijke hardware erin.

En met meer ram kun je eindelijk wat meer containers draaien waardoor de usecase wat praktischer wordt voor hedendaagse hosting van diverse diensten op eigen netwerk. Daardoor past ie wat beter bij zijn originele bestaansrecht imo (want al die containers maakt dat je al snel door de ram heen gaat, ook al is hetgeen wat erop draait, niet echt spannend.
tedades @eheijnen9 januari 2025 11:14
Hoewel ik het eens ben met je statement kosten die extra features gewoon meer geld. Een losse LPDDR4X-16Gb module kost ongeveer $9 en deze heeft er 8-in-1. Nu verwacht ik dat die module goedkoper is dan $72 maar waarschijnlijk nog steeds prijzig. Als je 16GB RAM wilt hebben kost dit nu eenmaal meer.
De raspberry pi 5 is ook te krijgen voor €54,70 maar dan heb je minder RAM. Mocht dat te duur zijn is er nog de RPi4 vanaf €39 of de RPi Zero die minder dan €10 kost.
Ik verwacht dus dat mensen niet meer het minimale willen wat de raspberry pi juist zo goedkoop maakte.
styno @tedades9 januari 2025 13:47
LPDDR4X-16Gb chips heb je al voor minder dan $3 in bulk bij sommige distributeurs, dus $72 is zelfs voor een module, in de volumes die Raspberry Pi Foundation gebruikt en waarschijnlijk rechtstreeks bij de fabrikant afneemt, naar mijn idee veel te hoog.
lanarhoades @eheijnen9 januari 2025 11:08
Ja op Ali vind je NUCs met Intel N100 voor niet veel duurder dan deze RPi. En ook voor deze advies prijs zal je de RPi in Nederland waarschijnlijk niet vinden.
FrostyPeet @eheijnen9 januari 2025 11:18
Die prijzen zijn best stevig inderdaad. Een doosje moet er eigenlijk ook bij omdat zo'n kaal bordje geen gezicht is op het bureau. Nu is er inflatie en er zijn andere bordjes beschikbaar gekomen van dit soort bordjes. Zo'n PI is best robuust, gaat lang mee.
tunf @eheijnen9 januari 2025 14:45
hier naar een odroid bord overgestapt met een n97 erop. Geen spijt van.
gimbal @eheijnen9 januari 2025 15:02
Dat uitgangspunt stamt uit de periode lang voor de pandemie. Nu is alles flink duurder, inclusief je boterham met kaas.

Maar gelukkig brengen ze genoeg variaties uit met verschillende prijskaartjes. Ze zullen misschien niet allleman voorzien... maar wel de meerderheid.
darknessblade 9 januari 2025 11:00
Voor Home-assistant use is dit een slechte deal.

Dan kan je beter een "Bmax B4 Plus" kopen, [Kost circa 120-130 euro] op aliexpress met local EU shipping.
Steyn_E @darknessblade9 januari 2025 11:04
Je gaat voor 10 of 20 euro minder toch niet bij Ali bestellen? Of zijn de specificaties daarvan veel beter?
evers97 @Steyn_E9 januari 2025 11:10
Intel N100 chip en ook nog een 512 GB SSD erbij, dus meer voor minder
Orky Rulez @evers979 januari 2025 11:23
En een behuizing, voeding, gewone hdmi,...
PCG2020 @Orky Rulez9 januari 2025 11:53
Ik heb er één als mediaspeler bij mijn televisie staan. Hij start vlot op en is ook onder belasting heel stil. Mijn zoontje speelt er ook wel eens een spelletje op. Geen zware 3D shooters en zo, maar wat oudere racegames en dat soort dingen trekt 'ie makkelijk. Voor nog geen 150 euro is het een prima aankoop.
svenie3000 @Steyn_E9 januari 2025 11:07
Die heeft een Intel N100 dus is een stuk sneller. Als het niet direct nodig is kun je beter wachten tot de N150 beschikbaar is, dat is de opvolger er van.
Xfade @svenie30009 januari 2025 11:14
gmktec verkoopt al eentje voor 123,- als barebone, 175 met 16GB + 512GB. Gratis verzonden en geen EU tax.
SebasFM @Steyn_E9 januari 2025 11:14
Hier de vergelijking tussen de N100 en de BCM2712 die in de Pi5 zit:
https://www.cpubenchmark....054/Intel-N100-vs-BCM2712

Van de N150 is helaas nog geen benchmark bekend.
darknessblade @Steyn_E10 januari 2025 11:10
Qua specs is de B4 plus vele malen beter dan een RPI
item ID: 1005007036843065
https://nl.aliexpress.com/item/1005007036843065.html?
Als je wacht tot een sale gaat er ook nog eens +/- 10 euro vanaf, ivm AE-red coupons

Specs:
Intel N100 [TDP: 6W]
16GB ram
512GB SSD

Totaal Stroomverbruik ligt rond de 12-15W,
Underclocked 9W (12W peak).

Zelf heb ik 2 Intel N100 based mini-PC's
Minisforum UN100C [standalone homeassistant] [niet meer verkrijgbaar]
Bmax B4 plus [Proxmox mini-server, met verschillende addons,]
[waaronder ZTATZ's P1 monitor in een docker container, wat ik voorheen draaide op een RPI4 2gb]
-----
Voor een RPI 5 setup, is de prijs wel wat hoger dan 20 euro, omdat je ook nog een case en SSD erbij moet tellen:
PI 5 16gb =140 euro
behuizing [met SSD board]= 55 euro [Argon one]
SSD 512gb = 30 euro [goedkoopste in pricewatch]
Totaal: 225 euro
RefriedNoodle @darknessblade9 januari 2025 19:31
Voor Home-assistant use is dit een slechte deal.
Heb je dan 16GB nodig voor HA dan? Mijn HA Yellow (met CM4) gebruikt 1,4GB geheugen, minder dan 10% van 16GB.
icecreamfarmer @RefriedNoodle10 januari 2025 08:53
Als je er veel andere services in hebt draaien gaat het snel.
darknessblade @icecreamfarmer10 januari 2025 12:37
IDD, zelf gebruik ik mijn B4 vooral voor proxmox
{Adguard, wireguard, P1monitor "ztatz", Youtube-downloader, a local 2FA authenticator, etc}
en een aantal andere dingen die ik momenteel aan het testen ben.
onder proxmox is het ramgeheugen al voor 4gb in gebruik.

HASS heb ik draaien op een minisforum UN100C [8gb ram]

En ja, ik weet dat je wireguard, adguard en wat andere dingen ook onder HASS werkend kan krijgen, maar onder proxmox werkt het wat stabieler
darknessblade @RefriedNoodle10 januari 2025 11:14
Hangt af van het totaal aantal services.
Als je Proxmox op de B4 zet kan je veel meer er mee doen dan alleen home-assistant.

Persoonlijk raad ik wel aan om HASS direct op de B4 te draaien ipv in een proxmox container, omdat dit veel stabieler is, en troubleshooting gemakkelijker is.

Met een prijs van 120-130 euro, is zo goedkoop dat je er zelfs 2 kan halen voor de prijs van 1 complete RPI5 setup met vergelijkbare opslag/ram.

Video met comparasion van verschillende hardware voor HASS
YouTube: Home Assistant 2024 - Which Hardware to Buy + Full Install Guide

[Reactie gewijzigd door darknessblade op 10 januari 2025 11:16]

Q 9 januari 2025 11:33
Zoals veel mensen al opmerken, is een Raspberry Pi 16GB qua prijs niet in verhouding tot wat je krijgt.
Ik heb zelf een blog artikel geschreven (niet commercieel, wel hacker news hit) dat je vaak beter af bent met een tinyminimicro of een N100-based mini pc, los van de discussie over de hoeveelheid RAM.

Alhoewel ik best wat Pi’s heb gekocht over de jaren, ben ik er een beetje op afgeknapt.
Een belangrijke reden is dat als je écht iets nuttigs wilt doen, moet je er een SSD aan hangen via USB en dat wordt een onhandige rommel.

Liever een oplossing met fatsoenlijke interne opslag mogelijkheden zodat je gewoon een klein zuinig kastje hebt staan dan een Pi met een grote appendix.

[Reactie gewijzigd door Q op 9 januari 2025 11:40]

Gody @Q9 januari 2025 11:45
Ik denk dat de systeemvereisten belangrijker zijn dan de prijs die je aanhaalt; maw het verschilt per persoon afhankelijk van het geplande gebruik. Zoals @Dacuuu hier ook al aanhaalt denk ik dat gpio een van de belangrijkste punten is waarom een Rpi wél een betere keuze kan zijn.

Zoveel mensen zoveel wensen :)
Q @Gody9 januari 2025 12:56
Natuurlijk hebben de alternatieven vaak geen GPIO maar als je dat niet nodig hebt dan heb je eigenlijk niet veel voordeel aan een Pi tov de andere opties. Er zullen gerust Tweaker zijn met speciale wensen, maar ik gok dat 90% van de Pi kopers hier beter af zijn met iets anders.
klakkie.57th @Q9 januari 2025 14:56
Als je geen GPIO nodig hebt, dan koop je toch geen PI.
just in time :9

YouTube: Who would pay $120 for a Raspberry Pi?

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 9 januari 2025 14:57]

klakkie.57th @Q9 januari 2025 11:53
Zo onhandig is dat nu ook weer niet.
Gewoon een HAT met poe en nvme of een development board met CM5 module.

Duur , zeer zeker .. te duur dat nu ook weer niet

Je moet een pi gewoon niet als desktop oplossing willen, daarvoor zijn er betere devices
Q @klakkie.57th9 januari 2025 12:54
Ik ben misschien simpel, maar ik kan mijn geld maar één keer uitgeven en als een Pi gegeven de gewenste specs duurder is dan de alternatieven, dan koop ik echt iets anders.
klakkie.57th @Q9 januari 2025 13:23
Maar jouw mini-pc heeft standaard toch geen gpios (een enkele uitzondering daargelaten). En als je niet de rekenkracht nodig hebt van een pi, maar enkel gpios dan koop je een arduino of een ander esp. 🤷🏻‍♂️
klaasZ58 9 januari 2025 11:27
op marktplaats een lenove thinkcenter M720q gescoord voor 150 Euro 16Gb ram 500Gb nmve
draait ESXi met 3VM's pi-hole, Home Assistant en Windows 11 met video surveillance, cpu usage is ca 10%, en stroomverbruik (niet onbelangrijk voor 24/7 server) is 12 a 13watt
sanscorp @klaasZ589 januari 2025 12:17
Ik zit met mijn HP server al op 75W voor exact hetzelfde wat jij draait. Toch maar eens op zoek gaan naar wat anders denk ik.
mcmd @sanscorp9 januari 2025 17:09
Wauw, 660 kWh per jaar voor een server met niet al te veel functies. Dat is zonde.
icecreamfarmer @klaasZ5810 januari 2025 08:55
Kan daar een 3,5 inch hdd in?
klaasZ58 @icecreamfarmer10 januari 2025 13:54
nee, wel een 2.5
dutchnltweaker 9 januari 2025 10:58
Is dit een goede vervanging voor de pi4 versie? Voornamelijk home assistant gebruik.
Astie @dutchnltweaker9 januari 2025 10:59
Is HA nu langzaam?
dutchnltweaker @Astie9 januari 2025 11:03
Nee zeker niet, maar ben aan het kijken voor iemand en beide versies worden nog verkocht.
cmegens @dutchnltweaker9 januari 2025 11:24
Als je POE hebt zou ik een pi5 aanraden met een POE en SSD hat. Zo niet dan is een pi4 prima.
Cilph @dutchnltweaker9 januari 2025 11:03
Als Home Assistant nu prima werkt dan heb je geen pi5 nodig. Overigens zal 16GB ruim overkill zijn voor iets als dat.
nubro01 9 januari 2025 11:05
Van mijn RP 5 met 8GB is 15,2% in gebruik voor Pihole, Postgresql en NGINX met 4 websites. Welke software draai je om 16GB nodig te hebben op een RP5?
Op https://www.tomshardware....aspberry-pi-5-16gb-review vond ik een betere review en test.

[Reactie gewijzigd door nubro01 op 9 januari 2025 11:39]

fransboumans @nubro019 januari 2025 11:12
Er staat letterlijk een voorbeeld in het artikel:
De nieuwe variant richt zich op gebruikers die bijvoorbeeld met grote taalmodellen aan de slag willen, aldus Raspberry Pi in een aankondiging. Ook worden usecases genoemd waarbij gebruikers Ubuntu draaien op een Raspberry Pi, dat volgens de organisatie kan profiteren van meer geheugencapaciteit voor desktopusecases.
nubro01 @fransboumans9 januari 2025 11:18
Dat lees ik, maar welke gewone Tweaker gaat dat thuis doen. Ik vraag niet naar wat bedrijven er mee zouden kunnen doen. Maar de gewone man/vrouw en zou je dat uberhaupt op een PI doen? Ik heb een cluster van 5 RP's, maar ik zie nog steeds geen echte toepassing waar ik deze voor zou kunnen gebruiken.
sys64738 Moderator F&V @fransboumans9 januari 2025 11:29
Grote LLMs op een Pi? Het zal best energie efficiënt zijn naar je moet ook heeel veel geduld hebben. Dat gaat bizar slecht performen natuurlijk.

16GB is misschien eerder leuk als je veel containers op je Pi wel draaien. Maar ook dan is de verhouding CPU power vs memory nog steeds behoorlijk scheef als je het mij vraagt.

Tegen de tijd dat je zoveel geheugen nodig hebt, ben je inderdaad beter af met een Celeron mini pc. Goedkoper en sneller.
Aldors-ITer 9 januari 2025 11:39
Zeker niet slecht maar ik vind wel dat het iets te duur begint te worden voor een "raspberry pi"
klonic @Aldors-ITer9 januari 2025 13:41
Je kan dan gewoon voor een Raspberry Pi Model 3 A+ gaan van 25 euro, of de zero voor een 16 euro. Als je los 16 GB ram koopt ben je overigens zo 30 euro kwijt. Nu is de verhouding mogelijk iets zoek, maar ze moeten ook nog de ontwikkeling bekostigen.

[Reactie gewijzigd door klonic op 9 januari 2025 13:41]

The Zep Man
9 januari 2025 11:04
Zoals verwacht.

16 GB is voor een aantal zaken echt wel nodig. Denk aan het hebben van een volledig functionele federatieve Matrix server en daarmee @matrix:matrix.org volgen. Zoiets gebruikt al rond de 12 GB. :P
Dacuuu 9 januari 2025 11:33
Raspberry pi gebruiker van het eerste uur. Ik zat letterlijk om 07:00 op dag 1 te f5'en om een pi te pakken te krijgen. T/m de Pi3B alles gehad. Daarna vond ik ze te duur worden.

Heb je de gpio nodig? Pak een pi, groot ecosysteem en werkt prettig. Gebruik je geen gpio dan zou ik lekker een n100 doosje van aliexpress aftrekken.
Bellinkx 9 januari 2025 11:35
Jeff Geerling heeft alvast zijn video gepubliceerd. Hij haalt expliciet aan dat het interessant kan zijn voor Kubernetes.
Doordat ze 16GB heeft voldoet ze eindelijk aan de minimum specificaties van bijvoorbeeld Red Hat Openshift.

[Reactie gewijzigd door Bellinkx op 9 januari 2025 11:36]


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