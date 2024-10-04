Home Assistant pauzeert verkoop Connect ZBT-1 vanwege defecte spanningsregelaar

Home Assistant stopt tijdelijk de verkoop van de Connect ZBT-1, een USB-stick die voor Zigbee zorgt. Sommige exemplaren bevatten een spanningsregelaar die defect kan gaan, waardoor het apparaat niet meer werkt. Het bedrijf vervangt op verzoek alle verkochte exemplaren.

In een blogpost schrijft Home Assistant dat het na enkele klachten van klanten heeft vastgesteld dat bepaalde Connect ZBT-1's niet meer werken door een vermoedelijk oververhitte spanningsregelaar. Zo vertoont de plastic behuizing een lichte brandplek en werkt de stick weer na de regelaar in kwestie te hebben vervangen. Het bedrijf benadrukt dat al zijn apparaten CE- en ROHS-gecertificeerd zijn en dat het plastic omhulsel is ontworpen om niet te ontbranden.

Na het reproduceren van het probleem concludeert Home Assistant dat het zich vooral voordoet in combinatie met desktops, en niet bij apparaten zoals een Home Assistant Green, Raspberry Pi of Mac. Wie de USB-stick momenteel zonder problemen gebruikt, hoeft zich geen zorgen te maken.

Home Assistant onderzoekt hoe dit probleem zich kon voortdoen en wil vermijden dat een dergelijke situatie zich in de toekomst voordoet. In de tussentijd wordt de verkoop gepauzeerd en alle voorraad bij winkels teruggebracht. Wie een Connect ZBT-1 bezit, komt in aanmerking om gratis een nieuwe stick te krijgen, ongeacht of er reeds problemen zijn opgetreden. Deze vervangexemplaren worden begin november verwacht en worden eerst verstuurd naar klanten met een defect model.

Home Assistant Connect ZBT-1 Defect

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 11:36
59 • submitter: job_h

04-10-2024 • 11:36

59

Submitter: job_h

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Home Assistant SkyConnect

geen prijs bekend

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Reacties (59)

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hiostu 4 oktober 2024 11:40
Goed om te weten, ik heb deze stick en ik ben benieuwd hoe de communicatie zal gaan verlopen rondom vervanging. Tot op heden nog geen email over ontvangen.
Prince @hiostu4 oktober 2024 12:22
Het gaat blijkbaar specifiek over 1 batch (batch: 232401)
hiostu @Prince4 oktober 2024 12:45
Maar in de blogpost staat het volgende
If you have purchased Home Assistant Connect ZBT-1, we are working on a replacement program. This program will see Nabu Casa provide a replacement device free of charge for a period of 60 months (5 years) for verified purchases. Regardless of whether the device has failed, we will provide a replacement upon request.
Daar zou je kunnen concluderen dat alle verkochte exemplaren uiteindelijk vervangen worden.
Prince @hiostu4 oktober 2024 13:38
Daar kan ik me natuurlijk niet over uitspreken, maar ik zie wel dat hier staat dat:
We’ve found an issue in Home Assistant Connect ZBT-1 that has affected a small number of customers, which appears to be the result of a faulty part incorporated in the most recent batch of ZBT-1 devices. We want to make sure everyone can get a replacement ZBT-1 and ensure they are covered far into the future.

Though Home Assistant SkyConnect is identical to the ZBT-1 under the hood, it is not affected. The design is not what’s at fault, but instead, a defective voltage regulator that was used in this specific batch that is causing the issue. When a ZBT-1 is inserted into certain USB-A ports, the voltage regulator can fail, fully bricking the device. We used high-quality manufacturing and quality control in this and previous batches. We are undertaking an investigation to find out how this could happen and most importantly, to avoid a repeat of anything remotely similar in the future.
Verder kan je de batchnummer lezen. Wellicht zijn ze voorzichtig omdat er tot op heden enkel over deze batch issues zijn binnengekomen, maar ze dus geen data hebben over de andere batches...
NMN1665 @hiostu4 oktober 2024 13:15
Op verzoek dan.
RubenDJ @hiostu4 oktober 2024 11:42
Ik zou zeggen lees de blogpost, daar staat het uitgelegd.
Netburst @RubenDJ4 oktober 2024 12:08
"Working on a replacement program". Dat is nog niet echt duidelijk ;)
JBuijs91 @Netburst4 oktober 2024 12:27
"If you need or want a replacement, please contact the seller where you purchased your device, and they will arrange the return process and replacement." Lijkt me een stuk duidelijker
hiostu @JBuijs914 oktober 2024 12:44
Maar tegelijkertijd staat er:
If you have purchased Home Assistant Connect ZBT-1, we are working on a replacement program. This program will see Nabu Casa provide a replacement device free of charge for a period of 60 months (5 years) for verified purchases. Regardless of whether the device has failed, we will provide a replacement upon request.
Met deze omschrijving lijkt het erop dat ze alles wat er ooit verkocht is gaan vervangen.
mgizmo @hiostu4 oktober 2024 13:10
“upon request”
Yannick97 @hiostu4 oktober 2024 14:42
Er is pas een enkele batch van de ZBT-1 geproduceerd, dus ja, "alles wat er ooit verkocht is" is in dit geval juist. De volgende batch zal in November uit de fabriek komen rollen. In hun recente 2024.10 release livestream zijn ze heel open en duidelijk geweest over het probleem en hoe ze het vervangen aan willen gaan pakken. Kunnen veel producenten en leveranciers nog wat van leren.
Blinkin @Yannick974 oktober 2024 14:53
Valt de SkyConnect hier ook niet onder? De hardware is identiek namelijk. Daar zijn al meer batches van gemaakt dacht ik.
Yannick97 @Blinkin4 oktober 2024 15:16
Nee, het gaat enkel om een deel van de productiebatch van de ZBT-1. In de batch voltage regulators zat een foute batch, die batch was kleiner dan de hele productierun van de ZBT-1, maar ze kunnen niet exact zeggen om welke aantallen en sticks het gaat, dus vervangen ze maar de hele batch.

De SkyConnect is natuurlijk een heel stuk eerder geproduceerd.
Blinkin @Yannick974 oktober 2024 16:20
Ah oke, dan begreep de opmerking dat "alles wat er ooit verkocht is" verkeerd.
moonlander @Netburst4 oktober 2024 12:24
Duidelijk toch, ze werken eraan. Informatie volgt vanzelf
Mit-46 4 oktober 2024 12:08
Ik wist niet dat dit bestond. Ik gebruik de Conbee 2 zigbee USB dongle.

Is dit een beter apparaat (los van dit probleem)?

De Conbee 2 wil nog wel eens haperen na een reboot van de VM.


**EDIT:
Dank jullie wel voor alle info! _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 4 oktober 2024 15:45]

Koen Hendriks @Mit-464 oktober 2024 12:46
Ik ben begonnen met de originele TI CC2530 en met de groei van mijn zigbee netwerk naar de stick van slae.sh de CC2652RB gegaan. Dit was wel een verbetering maar nog steeds niet ideaal, veel drops en vaak lag.

Uiteindelijk de Sonoff zigbee stick uitgebrobeerd en nu de SkyConnect (waar het artikel over gaat) van Nabu Casa.

De Sonoff en de SkyConnect werken beide uitstekend met goed bereik. Ik heb nu de SkyConnect op mijn productie home assistant en geen enkel probleem met 65+ zigbee devices. Beide kan ik sterk aanraden (ik heb de Skyconnect ook in een VM en alles blijft werken na restarts / reboots).

-- edit--
@RobertMe Gaat in mijn geval om de Sonoff E :)

[Reactie gewijzigd door Koen Hendriks op 4 oktober 2024 15:38]

sapphire @Koen Hendriks4 oktober 2024 13:00
Enige is/was toch dat de Skyconnect niet helemaal lekker werkt(of werkte) met Zigbee2MQTT?

Ik heb de Sonoff en had de Skyconnect en met ZHA werkte de Skyconnect verder perfect :)
RobertMe
@sapphire4 oktober 2024 13:22
De sticks met een Silicon Labs chip, zoals deze SkyConnect / Connect ZBT-1, maar bv ook de Sonoff ZBMini ... E zijn lange tijd "experimental" geweest in Zigbee2mqtt. Een paar maanden terug is er echter een nieuwe "driver" (/vernieuwde ondersteuning in Z2M) voor uitgekomen, onder de naam "ember", en deze combinatie merken ze bij Z2M ook aan als stable, net zoals alle Texas Instruments gebaseerde sticks (zoals de genoemde Slaesh, maar bv ook de Sonoff ZBMini ... P).
De "Sonoff" die @Koen Hendriks hierboven benoemd zegt dus niks. Het kan zowel een "P" met Texas Instruments chip zijn als een "E" met Silicon Labs chip. En daarnaast kan die ook geen P of E aanduiding hebben, waarmee het de "P" is. Die was er origineel, als enige, en door de chip tekorten tijdens corona is Sonoff toen een andere chip gaan gebruiken en is dat de "E" geworden, en de "oude" versie de "P". Maar intussen worden beide weer gewoon geproduceerd en verkocht.

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 4 oktober 2024 14:59]

sapphire @RobertMe4 oktober 2024 14:45
Dat was het inderdaad! Ik wilde experimenteren met toen nog wat meer obscure Chinese mmWave sensoren die niet door ZHA ondersteund werden. Daarom voor de Sonoff P- versie gegaan met Z2M.

Goed om te horen dat de E versie inmiddels ook goed ondersteund word in Z2M want ik zoek nog een 2e stick :)

[Reactie gewijzigd door sapphire op 4 oktober 2024 14:46]

yalerta @Koen Hendriks4 oktober 2024 13:51
Mooi dat NabuCasa zo'n goede support verleend.

Lang? geleden (meer dan 2 jaar?) 2 stuks Sonoff ... E sticks aangeschaft. Ze werken beide probleemloos.
De Sonoff's zijn wel d.m.v. een usb verlengkabel aangesloten op de ESXI waar HA virtueel op draait.

Toendertijd was ik niet op de hoogte dat NabuCasa een "eigen" stick op de markt had. Anders was dat zeker de aanschaf geworden.
Yannick97 @yalerta4 oktober 2024 21:31
Een geluk, die hadden ze toen ook nog niet. :)

Is in Juni 2022 aangekondigd, maar de release was pas einde Q1, begin Q2 van 2023.
Sailor69 @Mit-464 oktober 2024 12:21
Ben ook benieuwd, al heb ik geen probleem met de Conbee 2. Er is inmiddels een versie 3.
stappel_ @Mit-464 oktober 2024 12:23
{verkeerde stick}

[Reactie gewijzigd door stappel_ op 4 oktober 2024 12:25]

lenwar 4 oktober 2024 11:52
Fijn dat Nabu Casa dit zo oppakt. Open en transparant. 5 jaar garantie op gekochte apparaten. Erg fijn! :)

Waar ik persoonlijk nieuwsgierig naar ben, is wat ze gaan doen met de teruggestuurde apparaten. Worden die gerepareerd (het defecte onderdeel vervangen, en het apparaat weer verkopen), of worden de hele apparaten gerecycled.
sjirafje @lenwar4 oktober 2024 11:59
Ik kan me niet voorstellen dat het vervangen van een smd component kostentechnisch uit kan. Handmatig vervangen zou tientallen euro's per stuk kosten en voor zover ik weet is machinaal vervangen niet mogelijk. Daarnaast willen ze niet dat deze batch via een louche tussenhandelaar alsnog op de markt komt dus ik ga er vanuit dat het allemaal vernietigd gaat worden.
analog_ @sjirafje4 oktober 2024 13:26
In België wordt dit soort werk uitbesteed aan beschutte werkplaatsen
TV_NERD @analog_4 oktober 2024 13:35
Omdat het voor een marktprijs dus niet uit kan, dat klopt precies met wat @sjirafje zegt. Ik ga er in ieder geval vanuit dat een beschutte werkplaats een type werkplaats is waarbij het personeel deels gesubsidieerd werkt omdat ze niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt.
Oon @analog_4 oktober 2024 13:58
Ook als het om microsolderen gaat? Dat is nogal fijn werk waar je wel handig in moet zijn, niet iets dat menig arbeidsuitvaller zomaar kan doen.
sjirafje @analog_4 oktober 2024 14:19
Zoals @Oon ook aangeeft is dit vrij specialistisch werk waar getraind personeel en speciale apparatuur voor nodig is.
Raymond Deen @sjirafje4 oktober 2024 15:54
Meh, ik heb ooit als uitzendkracht voor Digital in NIjmegen, smd componentjes zitten verwijderen en solderen op moederborden.
Enige eis was dat je een beetje tech savvy was.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @lenwar4 oktober 2024 12:57
Worden die gerepareerd (het defecte onderdeel vervangen, en het apparaat weer verkopen), of worden de hele apparaten gerecycled.
Of de derde optie namelijk vernietiging wat helaas bij dit soort electronica ook nog veelvuldig voorkomt. Hopelijk wordt er een duurzame optie gekozen.
haam @Bor4 oktober 2024 14:25
Niet gemeen bedoeld, maar als je tv van 5 jaar oud voor 600 euro gerepareerd kan worden en een nieuwe kost 700, wat zou jij dan doen. En wat zou ieder ander doen?

En in dit geval zou de betere vergelijking zijn: repareren kost 1400 euro, een nieuwe 700. Waar zou je dan voor kiezen?

De duurzame optie vinden mensen altijd een goede optie als de kosten niet bij hen komen te liggen. Is dat wel het geval, dan zijn de keuzes ineens anders
croc @Bor4 oktober 2024 13:18
Recyclage dus.
laurxp @lenwar5 oktober 2024 01:53
Gewoon de spreekwoordelijke shredder in. De stick is waarschijnlijk rond de $5 - $15 om te produceren, dus dat is gelijk ook het maximum dat je aan het hele reparatieproces kan uitgeven. Met Westerse arbeidskosten is dat praktisch onmogelijk, en zelfs met Oosterse arbeidskosten is het nog maar de vraag of het daadwerkelijk rendabel is als je het opzetten van de reparatielijn en de logistiek er in meeneemt.

Ook is het product minder betrouwbaar is dan origineel. Bij een handmatige rework is ieder unit nét even wat anders en een reparateur die de hete lucht er een paar seconden te lang op houd kan er voor zorgen dat die stick significant korter mee gaat. Bij reparatie komt daar nog eens bij dat het nog maar de vraag is wat voor impact het defect van de spanningsregelaar had op de rest van de electronica: zorgde het er voor dat er geen spanning stond op de uitvoer, of stond er 5V op chips die voor 3.3V zijn ontworpen? Als 5% van de gereworkte / gerepareerde units onder garantie nogmaals defect gaat kost dat een fortuin in support en aftersales, bijna zeker meer dan je zou kunnen besparen met reparatie.

Eigenlijk is reparatie op componentniveau alleen zinvol voor borden met extreem dure chips, zoals een moederbord of GPU. Als je $400 kan besparen is het nog wel de moeite waard, maar dat is gewoon niet het geval met kleine en eenvoudige producten.
bzuidgeest 4 oktober 2024 11:49
Er is een probleem, het is onderzocht. product word teruggehaald en gratis vervangen....

Klantenservice kan dus wel :)
turkeyhakan 4 oktober 2024 12:19
Ik heb de Homeassistant Skyconnect. Is dit nu een ander apparaat en klopt het dat ik mij geen zorgen hoef te maken?
3raser @turkeyhakan4 oktober 2024 12:27
De SkyConnect is exact hetzelfde apparaat.
turkeyhakan @3raser4 oktober 2024 12:30
Thanks!
WCA @turkeyhakan4 oktober 2024 12:28
Hardwarematig hetzelfde, maar vanwege een andere batch spanningsregelaars, niet geraakt door deze bug.
LeNNy @WCA4 oktober 2024 12:41
Inderdaad, op de HA blog waar dit artikel naar verwijst staat specifiek:

"Though Home Assistant SkyConnect is identical to the ZBT-1 under the hood, it is not affected"

Het lijkt mij dat als er op je aankoop factuur staat dat het een ZBT-1 is. Op de originele verpakking staat het ook. Wellicht dat dat helpt?

[Reactie gewijzigd door LeNNy op 4 oktober 2024 12:42]

JP1980 @LeNNy4 oktober 2024 15:33
Hmm ik heb deze dus gekocht.

https://www.bol.com/nl/nl...90-4fc7-b099-edf298d94c52

Zowel skyconnect als ZBT-1 staat in de naam.
Is het nou een skyconnect of ZBT-1 ?
LeNNy @JP19804 oktober 2024 17:05
Dat is daar lastig te zien. Als je een ZBT-1 hebt, moet het op de doos staan waarin je de stick hebt ontvangen.
Chopper_Rob @JP19804 oktober 2024 22:14
De Skyconnect heeft het oude home assistant logo, de ZBT-1 het nieuwe.
turkeyhakan @WCA4 oktober 2024 12:33
Hoe moet ik weten of ik de Skyconnect of de ZBT-1 heb? Daar was ik naar op zoek, thanks @WCA
kc63 @turkeyhakan4 oktober 2024 12:36
Kun je zien aan het logo.
Sepio @turkeyhakan4 oktober 2024 12:44
Volgens het artikel waar Tweakers naar linkt hoef je je geen zorgen te maken.

Though Home Assistant SkyConnect is identical to the ZBT-1 under the hood, it is not affected. The design is not what’s at fault, but instead, a defective voltage regulator that was used in this specific batch that is causing the issue. When a ZBT-1 is inserted into certain USB-A ports, the voltage regulator can fail, fully bricking the device.
himlims_ 4 oktober 2024 12:38
het leuke bekend rode cirkeltje, welke zonder context niet veel toevoegt
Ortep @himlims_4 oktober 2024 12:41
Staat keurig uitgelegd in het artikel
Verwijderd @himlims_4 oktober 2024 12:44
Hahaha, hij lijkt bijna fake in dit artikel, net een meme. Misschien hebben wij net een ander scherm, maar voor mij het lijkt op deze specifieke foto alsof daar een deuk of dimpel is ontstaan (na het uitbranden)?, met de foto er naast nogmaals verduidelijkt dat het om dat component op de PCB gaat, welke zich op de plaats van de rode cirkel bevind.
tweakuwe 4 oktober 2024 12:09
Na het herproduceren van het probleem concludeert Home Assistant dat het zich vooral voordoet in combinatie met desktops, en niet bij apparaten zoals een Home Assistant Green, Raspberry Pi of Mac.
En een desktop Mac dan? |:(

Even bij de bron kijken:
eventually found it was triggered only by certain devices, specifically certain desktop PCs (internally, we have only found one desktop that causes this failure). We have not observed the failure occur when the device has only been connected to a Home Assistant Green, Raspberry Pi, or even a Mac. If you have plugged your ZBT-1 into a different device, specifically a desktop PC, and it is not recognized by that system, inspect it for this deformation pictured above. Obviously, we want you to be able to use the device with any hardware, and even if only a small number of devices from this batch have reported issues, it is still unacceptable to us.
Als het apparaat in je huidige setup prima werkt dan hoef je je geen zorgen te maken. Het wordt pas een risico als je de stick verhuist naar een ander apparaat waarvan nog niet is uitgesloten dat het geen problemen oplevert. Het lijkt maar bij een beperkt aantal PC modellen een probleem te geven.
secretqwerty10 @tweakuwe4 oktober 2024 12:41
En een desktop Mac dan?
Ik neem aan dat ze desktop Mac bedoelen, wat dan iMac, Mac Mini, Mac Studio en welke er ook maar ondersteund worden door Home Assistant (Dus wss niet de Studio, tenzij het via een VM gaat aangezien M series CPU's amper Linux kunnen draaien).
Als ze Macbooks bedoelen, zouden ze wel Macbook hebben gezegd, alhoewel ik ook denk dat dit gewoon onder "Mac" zal vallen, aangezien de hardware niet veel afwijkt.
Tweakriez 4 oktober 2024 12:48
Netjes dat ze het zo oplossen tot aan 5 jaar na aankoop.
HenkEisDS 4 oktober 2024 13:08
Gaaf ding. Ik gebruik nu een dongle met slaesh of iets dergelijks, maar als ik had geweten dat dit bestond was ik hiervoor gegaan. Ik loop tegen veel problemen aan waarbij mijn lampen niet goed reageren op kleurcommandos waardoor ik eigenlijk alleen witlicht kan gebruiken bij veel lampen (en ook daar is het trial and error, vol op oranje licht = helder wit, vol op wit licht is helder wit, ergens er tussenin is oranje licht.
geerttttt @HenkEisDS4 oktober 2024 14:43
Ik had ook Slaesh. Gebruik je Zigbee2mqtt? Ik ben overgestapt op de Hass ingebouwde variant (ben de naam vergeten) en die werkt in mijn geval echt veel beter.
bantoo 4 oktober 2024 14:30
heatsink er op en klaar ;)

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