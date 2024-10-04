Home Assistant pauzeert verkoop Connect ZBT-1 vanwege defecte spanningsregelaar

Home Assistant stopt tijdelijk de verkoop van de Connect ZBT-1, een USB-stick die voor Zigbee zorgt. Sommige exemplaren bevatten een spanningsregelaar die defect kan gaan, waardoor het apparaat niet meer werkt. Het bedrijf vervangt op verzoek alle verkochte exemplaren.

In een blogpost schrijft Home Assistant dat het na enkele klachten van klanten heeft vastgesteld dat bepaalde Connect ZBT-1's niet meer werken door een vermoedelijk oververhitte spanningsregelaar. Zo vertoont de plastic behuizing een lichte brandplek en werkt de stick weer na de regelaar in kwestie te hebben vervangen. Het bedrijf benadrukt dat al zijn apparaten CE- en ROHS-gecertificeerd zijn en dat het plastic omhulsel is ontworpen om niet te ontbranden.

Na het reproduceren van het probleem concludeert Home Assistant dat het zich vooral voordoet in combinatie met desktops, en niet bij apparaten zoals een Home Assistant Green, Raspberry Pi of Mac. Wie de USB-stick momenteel zonder problemen gebruikt, hoeft zich geen zorgen te maken.

Home Assistant onderzoekt hoe dit probleem zich kon voortdoen en wil vermijden dat een dergelijke situatie zich in de toekomst voordoet. In de tussentijd wordt de verkoop gepauzeerd en alle voorraad bij winkels teruggebracht. Wie een Connect ZBT-1 bezit, komt in aanmerking om gratis een nieuwe stick te krijgen, ongeacht of er reeds problemen zijn opgetreden. Deze vervangexemplaren worden begin november verwacht en worden eerst verstuurd naar klanten met een defect model.