Firaxis maakt systeemeisen pc-versie Civilization VII bekend

Ontwikkelaar Firaxis Games heeft de systeemvereisten voor Civilization VII voor de pc gedeeld. Om het spel te draaien is minstens een Core i3-10100 of Ryzen 3 1200 nodig met 8GB ram. De gpu moet minstens een GeForce GTX 1050, Radeon RX 460 of Arc A380 zijn.

Firaxis schrijft in een post op X dat gebruikers 20GB aan ssd-opslag dienen te voorzien. Voor de aanbevolen instellingen, 1080p met medium instellingen bij 60fps, volstaat 16GB ram in combinatie met een relatief moderne processor met zes cores en een videokaart op het niveau van de RTX 2060.

Wie de grafische instellingen wil opschroeven naar hoog en 60fps wil bereiken op 4k-resolutie moet minstens over een Core i7-14700F of Ryzen 9 5950X beschikken. Wat de videokaart betreft moet een RTX 4070 of RX 7800 XT volstaan.

Sid Meier's Civilization VII komt uit op 11 februari 2025, ongeveer acht jaar na de release van Civilization VI. De strategiegame verschijnt die dag op de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Mac. Tweakers kon de game alvast een halfuurtje spelen op de gamescom in augustus.