Sid Meier's Civilization VII komt uit in februari 2025

Sid Meier's Civilization VII komt uit op 11 februari 2025, ongeveer acht jaar na de release van Civilization VI. De strategiegame verschijnt die dag naast pc en Mac ook op consoles, terwijl eerdere delen van de franchise juist op een later moment uitkwamen voor consoles.

Waar spelers in eerdere Civilization-games een historische leider uitkozen om meerdere tijdperken te doorlopen, kunnen spelers in Civilization VII bij elk nieuw tijdperk voor een andere beschaving kiezen, waarbij wordt voortgebouwd op eerdere prestaties. In totaal zijn er drie tijdperken te doorlopen: de oudheid, de ontdekkingsperiode en de moderne tijd. Welke opties je als speler aan het begin van een nieuw tijdperk hebt, hangt af van de historische context en de keuzes die je gemaakt hebt met je huidige beschaving.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat Civilization VII in het eerste kwartaal van 2025 moest verschijnen. Tijdens gamescom werd bekend dat de release gepland staat voor 11 februari. Ook werd onlangs bekend dat ontwikkelaar Firaxis de verplichte 2K Launcher uit Civilization VI haalt en dat die ook niet terugkeert bij het nieuwste deel. Civilization VII komt uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Mac.