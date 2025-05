Firaxis kondigt VR-versie van Civilization VII aan voor Meta Quest 3 en 3S

Ontwikkelaar Firaxis heeft een VR-versie van Civilization VII aangekondigd. De turn-based strategygame zal in de lente van 2025 exclusief beschikbaar komen voor Meta Quest 3 en Meta Quest 3S-VR-headsets. Het is niet duidelijk hoeveel de game moet kosten.

Uit de productpagina blijkt dat het spel zowel in VR- als Mixed Reality-modus zal kunnen worden gespeeld. Ontwikkelaar Firaxis heeft een aangepaste interface voor de VR-game ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk om Civilization VII via de Quest-controllers te bedienen. Het wordt ook mogelijk om het spel samen met andere gebruikers met een Meta Quest 3- of Meta Quest 3S-headset te spelen via een multiplayermodus. Civilization VII is een turn-based strategygame en kwam in februari 2025 uit voor pc, Switch, Xbox Series-consoles en PlayStation 5. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game.