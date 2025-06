2K Games kondigt Civilization VII aan; game verschijnt in 2025

Uitgever 2K Games heeft tijdens Summer Game Fest Sid Meier’s Civilization VII aangekondigd. De turn based strategy-game zal in 2025 op de markt komen voor pc en spelconsoles. Wanneer precies, is niet duidelijk. In augustus worden er meer details van het spel vrijgegeven.

2K Games heeft een teaser trailer van het spel gepubliceerd, maar daarin zijn nog geen gameplaybeelden te zien. Uit de trailer blijkt dat Sid Meier’s Civilization VII ook voor de PlayStation 4 en Xbox One zal verschijnen. 2K Games schrijft dat er in de maand augustus ook nog gameplaybeelden van het spel getoond zullen worden. Wanneer precies, is nog niet duidelijk.

Er deden al geruchten de ronde dat 2K Games Civilization VII zou aankondigen tijdens Summer Game Fast. Enkele Reddit-gebruikers hadden enkele uren voor de officiële aankondiging immers een banner van het spel ontdekt op de website van de uitgever. Die is uiteindelijk weer verwijderd.

In februari van 2023 maakte ontwikkelaar Fireaxis het nieuws bekend dat er een nieuwe Civilization-game in de maak was. De ontwikkelaar had toen ook afscheid genomen van studiohoofd Jake Solomon. Zijn opvolger luisterde naar de naam Heather Hazen, een executive producer die onder andere bij Epic Games heeft gewerkt.

De laatste Civilization-game, Civilization VI, dateert van 21 oktober 2016. Het spel kreeg twee grote uitbreidingen en meerdere kleinere dlc's. Tweakers publiceerde kort na de release van de game een uitgebreide review.