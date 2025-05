Summer Game Fest begint dit jaar op 6 juni

Summer Game Fest vindt dit jaar plaats tussen 6 en 9 juni. Dat bevestigt organisator Geoff Keighley op sociale media. De openingspresentatie wordt gehouden op vrijdag 6 juni, gevolgd door een fysiek evenement in Los Angeles.

Tijdens de openingspresentatie op 6 juni, die ook live wordt uitgezonden, delen 'meer dan veertig grote game-uitgevers' details over hun komende games, zo luidt de aankondiging van Geoff Keighley. Om welke uitgevers dat precies gaat, is niet bekend. Vorig jaar werden tijdens de opening details gedeeld over games als LEGO Horizon Adventures, Star Wars Outlaws, Civilization VII, Black Myth: Wukong en Kingdom Come: Deliverance 2.

Na de openingspresentatie vindt een fysiek SGF: Play Days-evenement plaats in Los Angeles. Volgens Keighley zullen media en influencers daarbij aanwezig zijn, hoewel ook daarover verder nog weinig details worden gedeeld.

Mark your calendar for Friday, June 6 — @SummerGameFest returns to @youtubetheater in LA to showcase what’s next from the entire video game industry. Streaming live everywhere.



Followed by SGF Play Days from @iam8bit for media + Influencers in downtown LA. pic.twitter.com/mfViX89hDu