PlayStation en Guerrilla Games kondigen LEGO Horizon Adventures aan

Sony PlayStation heeft tijdens de Summer Game Fest-show in Los Angeles LEGO Horizon Adventures aangekondigd. Het spel wordt gemaakt door Guerrilla Games en Studio Gobo en verschijnt eind 2024 voor PlayStation 5, pc en Nintendo Switch.

Het verhaal van LEGO Horizon Adventures is losjes gebaseerd op de gebeurtenissen in Horizon: Zero Dawn, maar dan met een veel minder serieuze insteek, waarbij de actie zich uiteraard afspeelt in een spelwereld die volledig is opgebouwd uit LEGO-steentjes. Datzelfde geldt voor de kenmerkende dino-machines en alle personages in het spel. De game kan solo gespeeld worden, maar in de presentatie kwam ook naar voren dat de gameplay ontworpen is om door twee spelers in co-op gespeeld te worden, wat zowel lokaal als online kan.

De aankondiging van LEGO Horizon Adventures komt niet als een verrassing. In mei lekte het vermoedelijke bestaan van de game al uit, toen een bekende leaker uit de doeken deed dat Sony en LEGO samen een game zouden gaan aankondigen.

Hoewel LEGO Horizon Adventures een game van PlayStation zelf is, verschijnt deze vrolijkere versie van Horizon: Zero Dawn niet exclusief voor de PlayStation 5. De game zal in de periode voor de feestdagen van 2024 tegelijk beschikbaar zijn voor de PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.