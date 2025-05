Horizon Zero Dawn Remastered is uit voor pc en PS5

Guerrilla Games heeft de remaster van Horizon: Zero Dawn uitgebracht. De game is beschikbaar voor pc en de PlayStation 5.

Guerrilla en uitgever Sony hebben de game beschikbaar gesteld. De losstaande game kost 50 euro. Spelers die het origineel al hebben op de PlayStation 4 betalen 10 euro voor een upgrade. Sinds de aankondiging heeft Sony de prijs van het origineel verdubbeld van 20 naar 40 euro. De game is inmiddels ook verwijderd uit de PS Plus-catalogus.

Sony kondigde Horizon Zero Dawn Remastered in september officieel aan, nadat daarover al langer geruchten rondgingen. Het origineel stamt uit 2017. De remaster is door het Nederlandse Nixxes gemaakt en heeft onder andere tien uur aan nieuw opgenomen dialoog, betere gespreksanimaties en grafische verbeteringen.