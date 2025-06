ESRB publiceert rating Horizon Zero Dawn Remastered voor pc en PS5

De certificeringsorganisatie ESRB heeft een pagina gepubliceerd met de rating voor Horizon Zero Dawn Remastered. De nog onaangekondigde game moet voor de pc en PlayStation 5 uitkomen. Er gaan al langer geruchten rond over een remaster van de game uit 2017.

Vooralsnog is alleen de PlayStation 4-variant van Horizon Zero Dawn beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De certificeringsorganisatie meldt dat de Remastered-versie native voor de twee laatstgenoemde platformen moet uitkomen. Eerder meldden anonieme bronnen al dat Sony Interactive Entertainment plannen voor een PS5- en pc-release van de game had. Onlangs verwijderde Sony daarbij de game uit de PlayStation Plus-catalogus, wat volgens verschillende bronnen op de aankomende release van een native PS5-versie zou wijzen.