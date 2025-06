Apple Intelligence gaat volgend jaar meer talen ondersteunen

Apple Intelligence krijgt in de loop van 2025 ondersteuning voor nog meer talen, waaronder Duits, Italiaans en Portugees. De AI-functies van Apple komen daarentegen niet in de Europese Unie uit, omdat ze vooralsnog in strijd zijn met de Digital Markets Act.

Apple noemt de introductie van nieuwe talen voor Apple Intelligence op een supportpagina. Tot dusver was al bekend dat Apples AI-functies voor iPhone 16- en iPhone 15 Pro-toestellen in eerste instantie in oktober uitkomen met ondersteuning voor 'U.S. English'. Later dit jaar komt Apple met ondersteuning voor lokale varianten van de Engelse taal, onder meer voor het Canadees, Australisch en Nieuw-Zeelands. In de loop van 2025 komen de functies voor onder meer Chinees, Frans, Spaans en Japans uit. The Verge merkt op dat de talen Duits, Italiaans, Koreaans, Portugees, Vietnamees 'en andere talen' aan dat lijstje zijn toegevoegd. Het is niet duidelijk of Nederlands daar ook onder valt.

Vooralsnog is Apple Intelligence in bèta en zijn de functies alleen in het Amerikaans-Engels te gebruiken. De AI-functies worden een onderdeel van de aankomende besturingssysteemupdate iOS 18.1 en zijn dan alleen voor recente iPhones beschikbaar. De functies moeten 'over heel de wereld' beschikbaar komen, maar Apple liet eerder weten dat de Europese Unie daar niet onder valt. Dit heeft met de Europese DMA te maken, al is niet precies duidelijk welk onderdeel van Apples AI niet aan de vereisten van de DMA voldoet.