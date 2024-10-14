Apple zet optie om primaire mailadres Apple-account te wijzigen in iOS 18.1

Apple heeft een manier om het primaire e-mailadres van een Apple-account te wijzigen in iOS 18.1 gezet. Tot nu toe was het niet mogelijk om het adres dat hoort bij het account te veranderen, al was een alias al wel langer mogelijk.

De optie om het te wijzigen staat in E-mail & telefoonnummers van het Instellingen-menu, blijkt uit screenshots van MacRumors. Het is onder meer het e-mailadres waarmee andere gebruikers een Apple-account kunnen vinden en het adres dat zichtbaar is bij bijvoorbeeld agenda-uitnodigingen. Het wijzigen van dat mailadres was tot nu toe niet mogelijk. Wat nu een Apple-account is, heette voorheen ook wel Apple ID of iCloud-account.

Apple brengt iOS 18.1 naar verluidt later deze maand uit. Daarin zit voor de Verenigde Staten het eerste deel van de wijzigingen onder de noemer Apple Intelligence, de AI-functies die Apple aan het ontwikkelen is voor iOS.