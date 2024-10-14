Apple zet optie om primaire mailadres Apple-account te wijzigen in iOS 18.1

Apple heeft een manier om het primaire e-mailadres van een Apple-account te wijzigen in iOS 18.1 gezet. Tot nu toe was het niet mogelijk om het adres dat hoort bij het account te veranderen, al was een alias al wel langer mogelijk.

De optie om het te wijzigen staat in E-mail & telefoonnummers van het Instellingen-menu, blijkt uit screenshots van MacRumors. Het is onder meer het e-mailadres waarmee andere gebruikers een Apple-account kunnen vinden en het adres dat zichtbaar is bij bijvoorbeeld agenda-uitnodigingen. Het wijzigen van dat mailadres was tot nu toe niet mogelijk. Wat nu een Apple-account is, heette voorheen ook wel Apple ID of iCloud-account.

Apple brengt iOS 18.1 naar verluidt later deze maand uit. Daarin zit voor de Verenigde Staten het eerste deel van de wijzigingen onder de noemer Apple Intelligence, de AI-functies die Apple aan het ontwikkelen is voor iOS.

Wijzigen iCloud-mailadres
Wijzigen Apple Account-mailadres. Bron: MacRumors

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-10-2024 16:49 46

14-10-2024 • 16:49

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Reacties (46)

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joosie 14 oktober 2024 17:10
Dat is vreemd. Ik heb dit een half jaar terug gedaan op ongeveer 40 iPads. Was allemaal iOS 17.

Gewoon deze procedure gevolgd.
Ronwiel @joosie14 oktober 2024 17:41
Volgens Macrumors is het nu met 18.1 ook mogelijk om een @icloud.com adres te wijzigen. Dat is vooralsnog niet mogelijk tot en met 18.0.1.
Prior to iOS 18.1, Apple did not allow users to delete, change, or turn off a primary iCloud Mail address. You could set an alias and use that instead, but the primary email would still sometimes be visible to others. For those who have an embarrassing ‌iCloud‌ email address, there's now an option to change it entirely rather than relying on an alias.
https://www.macrumors.com...-1-primary-email-address/

[Reactie gewijzigd door Ronwiel op 14 oktober 2024 17:45]

Herax10NL @Ronwiel14 oktober 2024 18:25
Gek genoeg werkt dit bij mij niet. Wanneer ik een nieuw @icloud.com mailadres wil aanmaken geeft ‘ie aan “user not found”.
Donstil
@Herax10NL14 oktober 2024 18:52
Gek genoeg werkt dit bij mij niet. Wanneer ik een nieuw @icloud.com mailadres wil aanmaken geeft ‘ie aan “user not found”.
iOS 18.1 is nog niet uit.
Herax10NL @Donstil14 oktober 2024 22:28
De beta wel
Donstil
@Herax10NL14 oktober 2024 22:40
De beta wel
Ja vandaar dat het dus nog niet werkt.
NoUser @Herax10NL15 oktober 2024 16:48
Na minimaal 30 dagen wachten kan je je iCloud email adres pas gebruiken.
dannybartels @joosie14 oktober 2024 22:13
Inderdaad, dit kan allang al. Heb gisteren nog mn primary emailadres gewijzigd van een oud hotmail account naar mijn me.com (tegenwoordig icloud.com) adres. Maar dit kon ook al met iOS17
NoUser @joosie15 oktober 2024 16:45
Eventueel de NL link
DedSec85 14 oktober 2024 17:04
Godzijdank! Ik neem aan dat dit het "hoofdadres" is van je Apple ID? Dus het e-mail adres van Apple zelf?
Ik mag het hopen want ik krijg echt enorm veel spam binnen. Tegenwoordig maak ik met iCloud+ voor alles een alias aan maar blijkbaar is m'n vroegere e-mail adres toch ergens gelekt.

Ik stond zelfs op het punt om een geheel nieuw Apple ID aan te maken. Maar goed, dan gaan je aankopen weer verloren. Echt enorm gebruiksonvriendelijk als je usersnames en e-mailadressen etc. niet kunt veranderen.
Verwijderd @DedSec8514 oktober 2024 17:11
Ik mag het hopen want ik krijg echt enorm veel spam binnen. Tegenwoordig maak ik met iCloud+ voor alles een alias aan maar blijkbaar is m'n vroegere e-mail adres toch ergens gelekt.
Hoe helpt het aanmaken van een alias, tegen spam? Een alias is geen nieuw mailadres, mail komt nog steeds op hetzelfde originele mailadres binnen ook als het aan een alias gestuurd wordt, toch?
To_Tall @Verwijderd14 oktober 2024 17:21
Apple heeft een optie om je reguliere mail adres bij inschrijven van fora e.d. een alternatief mail adres op te geven. Als je dan veel mail spam binnen krijg kan je die doorsturen naar spam of als je alias niet meer nodig hebt. Verwijderen.

Zo komt je normale mail adres niet in geding.
Verwijderd @To_Tall14 oktober 2024 18:37
Als je dan veel mail spam binnen krijg kan je die doorsturen naar spam of als je alias niet meer nodig hebt. Verwijderen.
Oké, maar dat had @DedSec85 er dan wel even bij mogen vermelden ter verduidelijking, want dit haal ik niet uit zijn bericht. Het aanmaken van een alias helpt nog steeds niet tegen spam. Een regel aanmaken die alle mail aan dat aliasadres wordt verzonden naar een map verplaatst, doet dat. Een alias/adres dat volgespammed is verwijderen, helpt inderdaad ook, ja.

Ik kreeg even de indruk dat hij een nieuwe mailbox in plaats van een alias bedoelde.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 oktober 2024 18:41]

Tokidoki @Verwijderd14 oktober 2024 17:23
Ik maak via Firefox Relay voor elke webshop en elke meld-je-nu-aan-knop een nieuw e-mailadres aan.
Zij slaan dus alleen deze alias op. Op het moment dat ik opeens ingeschreven sta voor een toffe nieuwsbrief waar ik niet om gevraagd heb, of nog erger: het komt voor in een datalek, dan hef ik dat alias gewoon op.

Ook ideaal overigens als je ergens meerdere e-mailadressen ergens voor nodig hebt. Laatst kon ik bijvoorbeeld voor een ticketalert me slechts aanmelden voor één van de tijdssloten. Dus ik heb vier aliassen aangemaakt waardoor ik me alsnog voor alle tijdssloten kon inschrijven om meldingen te ontvangen.
DedSec85 @Tokidoki14 oktober 2024 17:26
Dan heb je de betaalde versie van Firefox Relay neem ik aan?
Christoxz @DedSec8514 oktober 2024 17:51
Lijkt mij wel, maar moet toegeven dat 12 eur per jaar het best waard kan zijn
Tokidoki @DedSec8514 oktober 2024 18:31
Yes inderdaad. Vond 12eu p/j niet heel veel geld. Als je een betaald iCloud abonnement hebt, dan kan het ook, alleen met Firefox Relay kan je e-mailadressen on the fly aanmaken: somethingsomething@[domeinsuffix].mozmail.com. Dat is dan gelijk een bestaand e-mailadres. Enige nadeel is dat in theorie dan een hacker gewoon iets anders dan somethingsomething zou gebruiken. Alleen dat is wel vrij niche.
Donstil
@Tokidoki14 oktober 2024 18:57
met Firefox Relay kan je e-mailadressen on the fly aanmaken: somethingsomething@[domeinsuffix].mozmail.com. Dat is dan gelijk een bestaand e-mailadres. Enige nadeel is dat in theorie dan een hacker gewoon iets anders dan somethingsomething zou gebruiken. Alleen dat is wel vrij niche.
Dat on-the-fly aanmaken kan bij “iCloud hide my e-mail” ook, het voordeel van deze dienst tov die van Firefox is wat je als nadeel aanhaalt. Bij Apple is het namelijk altijd @ iCloud.com en is het niet te zien is of er een hide my e-mail adres gebruikt wordt.
To_Tall @Donstil14 oktober 2024 20:48
Nou ja. Adressen lijken op.
57cdghjj78k@privaterelay.appleid.com

Daar is best wel aan te zien voor de beheerders dat het hier om een iCloud hide my email is gebruikt.

Al heb ik ook een aantal adressen die lijken op. duwen34.plantair_78@icloud.com

Ook hier kan je wel raden dat het om een “spam” adres gaat.
Donstil
@To_Tall14 oktober 2024 20:59
Nou ja. Adressen lijken op.
57cdghjj78k@privaterelay.appleid.com

Daar is best wel aan te zien voor de beheerders dat het hier om een iCloud hide my email is gebruikt.

Al heb ik ook een aantal adressen die lijken op. duwen34.plantair_78@icloud.com

Ook hier kan je wel raden dat het om een “spam” adres gaat.
Hide my email adressen eindigen niet op @ privaterelay.appleid.com, dat zijn de adressen die aangemaakt zijn met Log-in with apple. privaterelay.appleid.com adressen kan je ook niet zomaar mailen.

Raden is verder wel wat anders dan gericht kunnen targetten ergens op natuurlijk. Ik kan ook raden dat de buurman misschien wel voornaam.achternaam@gmail.com heeft.
To_Tall @Donstil15 oktober 2024 06:49
Alleen een e-mail adres is niet genoeg om iemand te targetten.

Het gaat er meer om om veilig gegevens te kunnen achterlaten. Ik gebruik al jaren aliasen voor websites waarbij info nodig heb. Maar moet inloggen om daar te kunnen krijgen. Of verschillende webshops.

Het gaat er meer om als je account een keer gekraakt is. Dat je dan niet alle accounts die over het internet hebt. Hoeft te veranderen gezien je account naam en wachtwoord overal anders is.
aikebah @Donstil15 oktober 2024 22:25
Nee, die is van z'n neefje met dezelfde naam die eerder was met openen van een gmail account, dus je buurman heeft voornaam.achternaam1936@gmail.com
Thibaut1234 @Tokidoki14 oktober 2024 20:41
Momenteel gebruik ik simplelogin. Kan je in firefox relay net zoals bij simplelogin kiezen op welk "echt emailadres" de alias toekomt?
Ron_Tweaker @Tokidoki14 oktober 2024 23:20
Nadeel van iCloud+ is dat je maximaal 3 aliassen kan aanmaken. Met Firefox Relay Premium kun je een onbeperkt aantal aliassen aanmaken.
Philo Melos @Ron_Tweaker15 oktober 2024 15:01
Gewoon een abo nemen. Kun je er duizenden maken! Ik heb er ik weet niet hoeveel. Bij elke winkel waar ik online shop maak ik er 1. (wel met Bitwarden erbij natuurlijk!)
MrMarcie @Tokidoki15 oktober 2024 10:50
Ik maak gewoon emailaliassen aan in mijn mailaccount. Werkt prima.
OneStarter @Verwijderd14 oktober 2024 17:36
Wat je kan doen is meerdere aliassen aanmaken per categorie. Met bijvoorbeeld tweakers gebruikt je jouwnaam-tech@icloud.com. Mail komt via de alias gewoon binnen op je hoofd email adres. Mocht er vervolgens spam binnenkomen via de -tech alias, dan verwijder je deze en maak je een nieuwe aan. Je hoofd mail blijft spam vrij. Omdat je de -tech alias bij niet alteveel websites hebt gebruikt, is de impact minimaal.

Voor dit principe heb je geen iOS nodig, maar het aanmaken van de aliassen met icloud is wel snel gedaan.

Edit: Wat To_Tall heeft geschreven kan inderdaad ook, dan is de impact nog kleiner :)
Reiko 14 oktober 2024 16:54
En wat als je geen iOS toestel hebt ?
Njamo @Reiko14 oktober 2024 16:56
Dan heb je waarschijnlijk ook geen apple id nodig? 8)7
Reiko @Njamo14 oktober 2024 16:57
Ik heb een MacBook. Ik heb geen iOS toestel. Ik wil dat email adres al heel lang aanpassen.
Njamo @Reiko14 oktober 2024 17:02
Volgens mij kon het op een macbooks al langer, alleen niet op ios devices. Zie hier voor een instructie: https://www.iculture.nl/tips/apple-id-wijzigen/
Reiko @Njamo14 oktober 2024 17:12
Ja, nu gaat dit wel. Wanneer is dit gewijzigd? Ik heb dit nog a.d.h.v. zelfde procedure proberen doen enkele maanden geleden. Ik kreeg toen enkel de optie om aliassen toe te voegen / te verwijderen maar ik kon geen nieuwe primary instellen.
DedSec85 @Reiko14 oktober 2024 17:06
Volgens mij kan je dan gewoon de webversie van iCloud openen, op het tandwieltje klikken van iCloud mail en dan je wijzigingen maken. Daar kan je nu ook je aliassen bewerken dus het lijkt mij niet meer dan logisch dat je daar ook je hoofdadres kunt aanpassen straks.
clausio02 @Reiko14 oktober 2024 16:56
Dan was dit natuurlijk al langer mogelijk. Google en Microsoft hadden dit al langer op orde. Apple hobbelt er achteraan tegenwoordig.
Donstil
@clausio0214 oktober 2024 17:05
Dan was dit natuurlijk al langer mogelijk. Google en Microsoft hadden dit al langer op orde.
Wat heb je daaraan als je het e-mailadres van je Apple-account wilt wijzigen?
Carlos0_0
@Donstil14 oktober 2024 17:32
Waarom zou je nog een apple account/mail gebruiken, als je toch geen apple device heb ?.
Donstil
@Carlos0_014 oktober 2024 17:35
Waarom zou je nog een apple account/mail gebruiken, als je toch geen apple device heb ?.
Ja geen idee 🤷‍♀️.
nokie @Carlos0_014 oktober 2024 18:25
Geen iOS device is niet hetzelfde als geen Apple device. Strikt gesproken is zelfs een iPad geen iOS device (maar het ging over MacOS in dit geval).
Donstil
@nokie14 oktober 2024 19:00
Geen iOS device is niet hetzelfde als geen Apple device. Strikt gesproken is zelfs een iPad geen iOS device (maar het ging over MacOS in dit geval).
Maar met macOS etc kan dit al. Het nieuws is hier dat het op iOS/iPadOS 18.2 beschikbaar komt.
nokie @Donstil14 oktober 2024 19:23
Dat wist ik niet, ik heb alleen iOS, iPadOS en tvOS devices (En HomePod software, geen idee of dat een OS is) }:O
Carlos0_0
@Reiko14 oktober 2024 17:29
Dan heb je waarschijnlijk ook geen iCloud mail meer, aangezien je toch geen iOS devices gebruikt.
lenwar
@Reiko14 oktober 2024 17:36
Dan ga je naar: https://account.apple.com/ kwam ik net achter (was zelf ook nieuwsgierig.) Maar straks kan het dus blijkbaar ook direct op je telefoon.
Bamboozled @lenwar14 oktober 2024 17:38
Maar dit kon daar toch al heel lang? Ik heb al langer een ander primair adres, je kan alleen je icloud.com adres niet verwijderen, maar die is dacht nu wel secundair bij mij.
Xbeek 14 oktober 2024 18:11
Ik heb geen mac en als vanaf de iPhone 4s een ios device en een Apple ID. Mijn primaire mail adres is een @hotmail.com. Ik heb zelfs geen icloud mail adres…
Blijkbaar kon het eerder dus ook…
OkselFris 14 oktober 2024 19:32
Wat nog mooier zou zijn is dat je Apple accounts eens kan migreren naar 1 account.
Veel "oudere" gebruikers hebben nog een aparte Apple-ID voor de store en Apple music, en dan nog 1 voor iCloud. Ik zit al lang te wachten op een optie om mijn Apple Store en Apple music ID te migreren naar het iCloud account. Ik vermoed dat dit nog niet is opgelost.
Manyuken 14 oktober 2024 19:54
Duurde wel veel te lang, maar het is welkome toevoeging!

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