Apple Intelligence is in bèta iOS buiten VS te gebruiken, niet in EU

Apple Intelligence is in de nieuwste bèta van iOS 18.1 te gebruiken als de regio niet op de VS staat. De taal moet nog steeds op Amerikaans Engels staan en Apple Intelligence werkt nog steeds niet in de EU.

In de releasenotes van de derde bètaversie van iOS 18.1 staat dat de regio niet langer op de VS hoeft te staan, meldt 9to5Mac. Dat wijst erop dat Apple mikt om de diensten ook buiten het eigen land uit te brengen. De functies blijven onbeschikbaar in Europa, omdat Apple niet wil voldoen aan de DMA-wetgeving. Die wet perkt de macht van grote techbedrijven in en Apple heeft zich vaak uitgesproken tegen die wetgeving.

Hoewel de functies dus bruikbaar worden als gebruikers de regio op een land buiten de VS zetten, is de enige ondersteunde taal Amerikaans Engels. Het is onbekend of en wanneer Apple precies meer talen gaat ondersteunen. Apple Intelligence zit in iOS 18.1, een versie die vermoedelijk later dit jaar uitkomt. De iPhone 16-serie komt uit met iOS 18.0. De fabrikant kondigt zijn nieuwe iPhones hoogstwaarschijnlijk aan tijdens een evenement op 9 september.