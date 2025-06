Apple organiseert op 9 september aankondigingsevenement

Apple organiseert op maandag 9 september om 19.00 uur Nederlandse tijd een aankondigingsevenement. Tijdens dit evenement in Apple Park kondigt het bedrijf vermoedelijk de iPhone 16-serie, nieuwe AirPods en vernieuwde Apple Watches aan.

Officieel deelt Apple vooralsnog alleen een logo en de slogan 'it's glowtime'. Tot dusver kondigde het bedrijf daarentegen vrijwel alle iPhones in september aan. Bloomberg-journalist Mark Gurman meldde daarbij onlangs dat het bedrijf de smartphones op 10 september zou aankondigen. Het is dus zo goed als zeker dat Apple tijdens het aankomende evenement zijn nieuwe reeks smartphones aankondigt.

Naar verwachting bestaat de iPhone 16-serie wederom uit een reguliere versie en een Plus-, Pro- en Pro Max-variant. Al deze toestellen krijgen naar verluidt een A18-chip met ondersteuning voor verschillende AI-functionaliteiten van iOS 18. Verder onthult Apple naar verwachting de Watch Series 10, vernieuwde Watch SE- en Watch Ultra-versies en AirPods 4-oortjes.