Bloomberg: Apple onthult iPhone 16, Apple Watch 10 en AirPods 4 op 10 september

Apple kondigt zijn iPhone 16, Apple Watch 10 en AirPods 4 op 10 september aan. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van ingewijden. De telefoons zouden vanaf 20 september te koop zijn.

Gurman beweert dat Apple zijn jaarlijkse iPhone-evenement dit jaar op dinsdag 10 september organiseert. Het bedrijf kondigt zijn telefoons meestal in de eerste twee weken van september aan, maar een concrete datum voor dit jaar was nog niet bekend. De telefoons moeten een week later, op vrijdag 20 september, beschikbaar zijn. Tijdens het evenement zouden ook de nieuwe generatie Apple Watches en AirPods worden aangekondigd, maar Gurman noemt voor deze producten geen releasedatum.

Volgens eerdere geruchten krijgen alle vier de iPhone 16-modellen een A18-chip voor Apple Intelligence-functies en 8GB aan werkgeheugen. De gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus zouden Wi-Fi 6E-ondersteuning krijgen terwijl de Pro en Pro Max over Wi-Fi 7 beschikken. Verder zouden de Pro-modellen grotere schermen krijgen dan hun voorgangers en worden uitgerust met een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. Daarnaast krijgen de niet-Pro-modellen naar verluidt voor het eerst een actieknop en worden alle iPhone 16's mogelijk uitgerust met een 'opname'-knop.

De nieuwe Apple Watch-smartwatches zijn op basis van eerdere geruchten dunner dan hun voorgangers, maar krijgen grotere schermen. Tot slot worden er volgens de Bloomberg-journalist twee nieuwe modellen van de vierde generatie AirPods aangekondigd, die beide onder de AirPods Pro worden gepositioneerd. Beide zouden kortere steeltjes krijgen aan de onderkant. Het duurdere model krijgt naar verluidt actieve noisecancellation. Voorheen was die functie voorbehouden aan de AirPods Pro-modellen.