Ubisoft brengt volgend jaar Heroes of Might and Magic: Olden Era uit. Dat is een prequel van de eerste strategiegame en speelt zich net als het eerdere spel af in de wereld van Enroth. De game heeft onder andere nieuwe facties en wezens.

Ubisoft toonde Heroes of Might and Magic: Olden Era op de Gamescom-beurs in Keulen. Het spel wordt een prequel van de eerste game uit 1995. Het verhaal speelt zich af op het continent Jadame, dat in eerdere games wel werd genoemd maar nooit verkenbaar was.

De game, die wordt ontwikkeld door studio Unfrozen, blijft een turnbased-strategiespel. Spelers moeten zowel de wereld verkennen als steden en legers opbouwen en gevechten voeren met rivaliserende legers. Er zit een nieuwe feature in het spel waarbij spelers tijdens het vechten secundaire acties kunnen uitvoeren.

Volgens Ubisoft kunnen spelers de game op meerdere manieren spelen. Ze kunnen bijvoorbeeld een verhaalgedreven campaign spelen, maar ook losse maps of juist multiplayersessie doen. Ook zitten er meerdere nieuwe facties in het spel.

De game komt in het tweede kwartaal van volgend jaar uit. Het gaat dan om een early access op Steam. Het is nog niet bekend wanneer de volledige versie uit moet komen en of die ook in andere gamewinkels te koop is.