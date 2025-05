The Information: Meta stopt ontwikkeling van high-end mixedrealityheadset

Meta stopt met de ontwikkeling van een high-end mixedrealityheadset die moest concurreren met Apples Vision Pro, schrijft The Information. De site zegt dat de headset micro-oledschermen zou gebruiken, maar daardoor veel te duur zou worden.

The Information schrijft op basis van twee anonieme bronnen dat Meta het werk aan een high-end headset heeft stopgezet. Werknemers van de vr-afdeling Reality Labs moeten stoppen met het ontwerp, een beslissing die rechtstreeks van Mark Zuckerberg en chief technology officer Andrew Bosworth komt. Het gaat om het werk aan een headset die de werktitel La Jolla had en waarvan eerder bekend werd dat die in 2027 uit zou moeten komen.

De La Jolla zou een mixedrealityheadset moeten worden die vergelijkbaar zou zijn met de Vision Pro van Apple. Volgens The Verge zou Meta erop mikken de headset voor minder dan duizend dollar aan te bieden, maar dat zou niet lukken. Dat liep met name stuk op de micro-oledschermen die in de headset zitten en die erg prijzig zouden worden.

Meta heeft niet officieel op het nieuws gereageerd, maar Andrew Bosworth schrijft op Threads, zonder naar de specifieke bril te verwijzen, dat het bedrijf 'veel prototypes in ontwikkeling heeft' en dat het die in sommige gevallen niet daadwerkelijk uitbrengt.