Meta Quest-headsets kunnen met HDMI Link als extern scherm worden gebruikt

Meta heeft een app uitgebracht voor de Quest, waarmee die voortaan op alle externe apparaten met een video-uitgang kan worden aangesloten. Gebruikers hebben wel externe hardware nodig, maar kunnen daarmee vervolgens wel hun Quest gebruiken op smartphones of tv's.

Meta schrijft dat het de app HDMI Link heeft uitgebracht voor de Quest 2, de 3 en de Pro. Die app maakt het mogelijk de Quest-headsets te gebruiken op ieder apparaat met een HDMI- of DisplayPort-outputpoort. Die software wordt dan tweedimensionaal weergegeven op een scherm in het beeld van de headset. De app maakt video-output van 1080p op 60fps mogelijk en het is mogelijk het scherm van grootte en positie te veranderen.

Gebruikers hebben wel extra hardware nodig, waarschuwt Meta. Voor de link hebben gebruikers een capture card nodig die de USB Video Class- of USB Audio Class-standaard ondersteunt. Als gebruikers die card via de USB-C-aansluiting verbinden, kunnen ze de headset ook meteen opladen. Meta raadt minimaal een USB 3.0-card aan.

Gebruikers moeten ook toegang geven tot de camera en audio van de headset, omdat daarmee de UVC- en UAC-apparaten worden aangestuurd. Meta waarschuwt verder dat video-output mogelijk niet werkt als daar HDCP-auteursrechtenbescherming op zit, bijvoorbeeld zoals dat op Netflix-streams zit.

Meta quest Link

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-08-2024 07:53 44

16-08-2024 • 07:53

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Reacties (44)

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ido_nl 16 augustus 2024 08:33
Er bestaan wel lekker veel opties om je computerbeeld op de quest te krijgen (2D). Snap niet helemaal de toegevoegde waarde van de hdmi capture optie.

Je hebt al
Virtual desktop
Connect wirelessly to your computer(s) to watch movies, browse the web, play games on a giant virtual screen or stream PCVR games. Virtual Desktop is a highly optimized, native application developed for low latency, high quality streaming.

Immersed
Free app to get your Mac/PC/Linux screens in VR (including additional virtual screens with no extra hardware) in stunning virtual worlds!

Steam Link
Steam Link streams the games you love in your Steam library directly from your computer to your Meta Quest headset. Using the power of your computer, it delivers a high-fidelity and intuitive way to wirelessly play your favorite games, discuss them with your friends, and access your desktop apps.
SacreBleu @ido_nl16 augustus 2024 09:11
Dit gaat dus niet alleen om computerbeeld, maar om alle apparaten die video-uitgave via HDMI of DP ondersteunen.

Oftewel, ook apparaten waarbij je VD, Immersed en Steam Link niét kan installeren.
De apps die je hebt genoemd zijn bovendien VR Applicaties, waarbij je bureaublad als een VR omgeving wordt weergegeven. Deze app geeft alleen een plat beeld van het apparaat waarop het is aangesloten. Geen VR of AR-mogelijkheden, dus.
Bliksem B @SacreBleu16 augustus 2024 10:08
Wel slim bedacht, maar ook logisch: je gebruikt de USB-host functie voor het weergeven van videostreams over USB bij gebrek aan een ingebouwde dock met USB-C DP alt mode.

Ik moet dan vooral denken gameconsoles die geen streaming op afstand kunnen (Nintendo Switch).
SuperDre
@Bliksem B16 augustus 2024 13:35
Alleen ondersteunen de huidige Quest headsets de USB-C DP alt mode niet.
Bliksem B @SuperDre16 augustus 2024 14:14
Dat zeg ik. Bij gebrek aan.....
Sissors
@ido_nl16 augustus 2024 08:43
Airlink kan het ook.

Ik zie zelf wel de toegevoegde waarde, maar dat zijn wel meer niche situaties. Je kan dit in principe gebruiken op de uitgang van je Ziggo kastje. Of bijvoorbeeld een werk laptop die dichtgetimmerd is.
Stoney3K @Sissors16 augustus 2024 09:14
Dat kan dus niet want de uitgang van die Ziggo kastjes is beveiligd met HDCP.
jctjepkema @Stoney3K16 augustus 2024 09:43
Een HDMI Splitter er tussen die HDCP kan omzeilen. Wel weer een extra product tussen dit alles, maar dat is niet het moeilijkste.
GrooV @jctjepkema16 augustus 2024 12:40
Dan kan je maar tot HDMI 1.3b en heb je geen 4k
jctjepkema @GrooV16 augustus 2024 13:34
Dat ligt aan de kwaliteit van je HDMI splitter. Overigens, dit ding ondersteunt alleen 1080p, dus dat maakt niet veel uit toch?
kr1z @ido_nl16 augustus 2024 09:07
"Snap niet helemaal de toegevoegde waarde van de hdmi capture optie." : console gaming op je quest zonder gedoe?
vanthome @ido_nl16 augustus 2024 23:13
Heel nice is misschien iets als een drone of een camera met hdmi output? Een telefoon zou ook kunnen via usb-c naar hdmi.
nullbyte @vanthome17 augustus 2024 21:47
Dat wordt een erg lange usb c kabel van die drone naar de quest headset
vanthome @nullbyte17 augustus 2024 21:50
Vanaf de controller natuurlijk :p
Initial G @vanthome19 augustus 2024 21:02
Heb een Quest 3 en een DJI drone met RC2 controller precies zo gebruikt. Echt gaaf. Supergroot FPV scherm in AR en je ziet gewoon je handen en controller. usb-c naar hdmi kabeltje 1meter en HDMI capture dongle. kost ong 35 euro totaal dacht ik via amazon. Plug and play. Voorheen moest je een app sideloaden op de quest.
Llopigat
16 augustus 2024 08:27
Nice. Zo'n adapter heb ik wel liggen. Wel eens geinig om te proberen.

Echter zie ik het nut niet heel erg omdat er zat apps zijn om content af te spelen. Mijn favouriet is pigasus. Die speelt ook video vanaf een samba Share.
kr1z 16 augustus 2024 08:48
Dus PS5 en Switch games op 150 inch enz..nice (en ik neem aan dat 2D 1080p 60fps maar het begin is?)
Suggesties voor welke capture card voor deze toepassing het beste is?

[Reactie gewijzigd door kr1z op 16 augustus 2024 08:55]

OCU-Macs 16 augustus 2024 08:02
Oh, dat geeft een extra use case, en maakt de drempel wat lager zo’n ding aan te schaffen. Ben best geïnteresseerd in VR en AR, maar tot op heden vond ik dat niet het geld waard te investeren in hardware die uitsluitend DAT kan.

Met deze functie kun je die headset gebruiken om een film of serie te kijken liggend in een luie stoel….ergens.

Kijk, dan HEB je nog eens wat aan die hardware.
ido_nl @OCU-Macs16 augustus 2024 08:07
Daar heb je deze functionaliteit niet nodig. Waarom een externe speler/bron gebruiken, je kan die software ook op de quest zelf afspelen. Er bestaan genoeg 'players' die content van een thuis NAS kunnen spelen, daarnaast bestaat er ook een Netflix en youtube app voor de Quest,

***********
Wat ik niet helemaal snap, als je laptop video out ondersteund via USB-C, dan heb je dus toch nog een capture kaart nodig?
OCU-Macs @ido_nl16 augustus 2024 08:20
Ah, wist ik helemaal niet. Maar als ik het goed begrijp zijn dat players die content vanaf je lokale netwerk halen (is die Netflix app dan een officiële app?)

Deze optie pakt een fysieke output, zodat je dit ook buitenshuis (aan het strand?) kunt gebruiken vermits je maar hardware bij je hebt met HDMI of DP out. (rPI met je favo mediaplayer of retroPI erop).

Waarom niet via usb-C is me ook een raadsel. Wellicht om juist HDCP te forceren?
ido_nl @OCU-Macs16 augustus 2024 08:27
Oficiele netflix app inderdaad.

En je kan content van je lokale netwerk halen via DNLA of gewoon via samba
DieMitchell @ido_nl16 augustus 2024 08:53
nee, netflix app is recentelijk gestopt.
Count_B @DieMitchell16 augustus 2024 09:21
Netflix kan je kijken via de browser. Die app was zeer verouderd en speelde geen 4k af.
360Degreez @Count_B16 augustus 2024 12:28
De browser speelt toch ook geen 4K af via de ingebouwde browser van de Quest?
SuperDre
@ido_nl16 augustus 2024 13:33
De USB-C op de huidige Meta headsets ondersteund geen DP/HDMI via USB. Maar als je op een laptop bezig bent kun he altijd nog gewoon de Meta software installeren waarmee je het beeld kunt streamen via de USB kabel (of Wifi).
TTommie @OCU-Macs16 augustus 2024 08:10
Het meeste wat je hier aanhaalt kan allang (zolang er Wifi is) . Daar heb je deze kabel echt niet voor nodig.

[Reactie gewijzigd door TTommie op 16 augustus 2024 08:13]

bones 16 augustus 2024 08:23
Hopelijk dan eindelijk minecraft op de metaquest?
Ricco02 @bones16 augustus 2024 08:54
Dit kan al met vivecraft. Met die mod kan je de VR modus uitzetten en kan je dus de game ook op een soort “groot scherm” in je VR headset spelen.
Xand3r 16 augustus 2024 09:34
Leuk dat het kan, maar het niet goed kunnen zien van de omgeving lijkt me een groot probleem. Ik heb een Guest 3 en het ziet er alles behalve zo scherp uit als plaatje 2. Je kunt dingen wel herkennen, maar je kunt zeker niet het toetsenbord aflezen of de tekst op de laptop.
CedricV @Xand3r16 augustus 2024 10:02
Ik vermoed dat je al maanden je quest 3 niet meer gebruikt hebt. De passthrough is scherp genoeg sinds versie 68 om zelfs de afwas te doen (ik spreek uit ervaring). Er zijn recentelijk filmpjes op YouTube die de passthrough met de AVP vergelijken en het verschil is niet meer groot. Ik kan zelf gerust een barcode lezen op arm afstand dus waarom zou je je toetsenbord niet kunnen lezen? Hiervoor hebben ze overigens ook hun software geoptimaliseerd.
Xand3r @CedricV16 augustus 2024 11:39
Ik heb hem inderdaad al velen maanden niet meer gebruikt. Ik ga hem eens updaten. Bedankt voor de tip.
Antonie_Bouman @Xand3r16 augustus 2024 10:50
Dit is niet waar.. het is natuurlijk zeker niet perfect maar met voldoende licht om je heen is het echt totaal geen probleem om je telefoon / toetsenbord af te lezen en of berichtjes te typen op een telefoon.

Ook de eerder aanwezige omvorming is bijna weg en het is allemaal heel bruikbaar. Natuurlijk blijft het zo dat je de wereld om je heen ziet door een camera en dat kan altijd beter.

Maar ik gebruik het in een aantal situaties al om een hele fijne werkplek voor aantal uur te hebben en remote op mijn desktop thuis te werken met 3 schermen perfect gepositioneerd in je omgeving. (ik sluit dan een bluetooth toetsenbord en een bluetooth muis aan op mijn Quest 3 via Virtual Desktop)
Triblade_8472 16 augustus 2024 08:02
Ik zie grote voordelen voor augmented reality voor dit soort toepassingen. Zeer gaaf.

Alleen onhandig wanneer er ooit iemand mee moet kijken. Wellicht een share-functie voor andere headsets?

Wel super privacy vriendelijk, dat dat weer wel.
jerisson @Triblade_847216 augustus 2024 08:42
Kan je even ingaan op de grote voordelen van deze toepassing? Het enige dat ik kan bedenken is privacy t.o.v. de mensen rondom je (niet t.o.v. Meta zoals iemand al opmerkt.)

Persoonlijk, als ik dit soort oplossingen zie, zie ik vrijwel alleen maar nadelen:
- het virtuele scherm heeft vrijwel steeds lagere resolutie t.o.v. een echt scherm (virtuele scherm is een cropout van het display van de HMD en de resolutie neemt af naarmate de afstand toeneemt - voor eenzelfde schermdiagonaal.)
- een niet-uniforme resolutie als je niet recht op het virtuele scherm kijkt.
- Moiré achtige patronen/aliasing kunnen ontstaan doordat je een raster (scherm HMD) over een ander raster hebt (virtueel scherm). Je kan dat opvangen door te filteren, maar verliest dan wat aan details.
- Gewicht van de brillen maakt het langdurig gebruik onaangenaam om even relaxed een film te kijken of om aan een virtuele setup te werken.
- ...

Ik heb dit soort toepassingen, of varianten erop, reeds vaker gezien en het heeft mij persoonlijk nog nooit kunnen overtuigen. Dus ik ben wel benieuwd hoe anderen dit zien.

Ik zie wel toepassingen voor AR, maar ik zie niet echt zinnige toepassingen voor consumenten. (Ik werk zelf regelmatig aan AR-toepassing. Maar dat is veelal voor de industrie.)
Triblade_8472 @jerisson16 augustus 2024 12:08
Ik kijk niet alleen naar nu maar ook toekomstgericht.
Hoe meer mensen het gaan gebruiken en hoe handiger het wordt, hoe meer ontwikkeling er in gedaan wordt. Dus als je het andere aan kan raden, wordt het later wellicht wél nuttig\goed genoeg voor je. ;)

Een zelf-verbeterende cirkel!

Voordelen:
  • Zoveel schermen als jij wil, niet gebonden aan fysieke schermen
  • Ruimtebesparend
  • Scherm grootte en afstand tot het scherm instellen naar wil
  • Privacy\scherm delen met geautoriseerde personen
En voor zowel fysiek als virtuele schermen heb je voldoende videokaart capaciteit nodig, dus ik zie daar weinig verschil.
Wellicht kunnen we later zelfs alle schermen wegdoen! Al lijkt mij dat niet perse handig, nog.

En ik ben absoluut tegen Meta als bedrijf met hun verdienmodel. Maar het gaat mij om het systeem, dat is gaaf.

De hardware wordt ook flink op geïnnoveerd. Jij kijkt alleen naar nu, maar zo blijft de mensheid stilstaan Je moet vooruit kijken!

Microsoft probeert ook in de markt te komen. Initieel niet voor kantoormedewerkers, maar je moet ergens beginnen.
https://qz.com/microsoft-ar-glasses-consumers-battery-patent-1850923158
keejoz 16 augustus 2024 10:22
Voor de link hebben gebruikers een capture card nodig die de USB Video Class- of USB Audio Class-standaard ondersteunt.
Dit is echt bizar verwoord. Voor anderen die graag wat meer uitleg willen: de Meta Quest HDMI Link *is* de capture card, en die sluit je dus aan op je headset.
LNDN @keejoz16 augustus 2024 11:33
uh nee... Het is de app. Je zou als ik goed begrijp ook een elgato usb capture card moeten kunnen gebruiken met usb 3.0.

[Reactie gewijzigd door LNDN op 16 augustus 2024 12:24]

Paulus07 16 augustus 2024 11:50
Nu nog de volgende stap dat je direct vr kan gebruiken via een DP aansluiting. En dat in combi met de Quest 3 lenzen en ze hebben een winnend product (al is de Q3 nu al een top ding :) )
SuperDre
@Paulus0716 augustus 2024 13:39
Ja, je vraagt je nog wel steeds af waarom ze niet gewoon de USB-C DP alt mode ondersteunen, maar ik verwacht eigenlijk dat dat mogelijk een beperking nog steeds is met de Qualcomm SOC die zij, en de andere standalone headsets, gebruiken.
MrJT 16 augustus 2024 14:15
Dit deed ik paar maanden geleden al via een sideloaded driver. Geinig in combi met DJI drone om quest als een soort FPV bril te gebruiken, of samsung DEX te gebruiken op je quest 3. Leuk dat dit nu out of the box kan.

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