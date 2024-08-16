Meta Quest-headsets kunnen met HDMI Link als extern scherm worden gebruikt

Meta heeft een app uitgebracht voor de Quest, waarmee die voortaan op alle externe apparaten met een video-uitgang kan worden aangesloten. Gebruikers hebben wel externe hardware nodig, maar kunnen daarmee vervolgens wel hun Quest gebruiken op smartphones of tv's.

Meta schrijft dat het de app HDMI Link heeft uitgebracht voor de Quest 2, de 3 en de Pro. Die app maakt het mogelijk de Quest-headsets te gebruiken op ieder apparaat met een HDMI- of DisplayPort-outputpoort. Die software wordt dan tweedimensionaal weergegeven op een scherm in het beeld van de headset. De app maakt video-output van 1080p op 60fps mogelijk en het is mogelijk het scherm van grootte en positie te veranderen.

Gebruikers hebben wel extra hardware nodig, waarschuwt Meta. Voor de link hebben gebruikers een capture card nodig die de USB Video Class- of USB Audio Class-standaard ondersteunt. Als gebruikers die card via de USB-C-aansluiting verbinden, kunnen ze de headset ook meteen opladen. Meta raadt minimaal een USB 3.0-card aan.

Gebruikers moeten ook toegang geven tot de camera en audio van de headset, omdat daarmee de UVC- en UAC-apparaten worden aangestuurd. Meta waarschuwt verder dat video-output mogelijk niet werkt als daar HDCP-auteursrechtenbescherming op zit, bijvoorbeeld zoals dat op Netflix-streams zit.