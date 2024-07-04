Meta kondigt aan dat Quest 3 freeformvensters krijgt voor multitasking

Meta heeft versie 67 aangekondigd van de software voor de Quest 3 en Quest Pro. De VR-headsets krijgen daarmee vensters die gebruikers overal in de ruimte kunnen plaatsen voor multitasking. Het zijn er maximaal drie, naast de drie vensters op vaste plekken.

Gebruikers kunnen de vensters overal plaatsen; deze blijven vervolgens op de gekozen plaats staan, meldt Meta. Bovendien komt er een Theater View voor als gebruikers maar een van de vensters willen zien om te focussen. De functie voor vensters die overal kunnen hangen in de ruimte heeft Meta overgenomen van de Apple Vision Pro, die deze functie al sinds de release eerder dit jaar heeft.

Bovendien komt er ondersteuning voor typen door te vegen, zoals al jaren op smartphones kan, blijkt uit de releasenotes. De releasenotes zijn in het Engels al wel zichtbaar, maar nog niet in het Nederlands. Het kan een tijdje duren voordat versie 67 op alle headsets beschikbaar is, waarschuwt het bedrijf. Dat de functie eraan zat te komen, bleek vorige week al uit een bèta.

Freeform-Windows op Quest 3
Freeformvensters op Quest 3

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 14:39 17

04-07-2024 • 14:39

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Reacties (17)

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com2,1ghz 4 juli 2024 14:46
Zijn er echt mensen die de Quest 3 voor productiviteit gebruiken? Ik vind het een leuke gimmick maar erop werken zou ik nooit kunnen omdat de resolutie te laag is.
evilhomer87 @com2,1ghz4 juli 2024 14:51
Goed voor educatieve doeleinden, ook binnen bedrijven.
Denk aan motoren in / uit elkaar halen of hele machines. en omdat het augmented / mixed VR is zou je zelfs brandoefeningen of een terroristische aanslag kunnen nabootsen in een groot gebouw. Nieuwbouwijken die nog niet eens gebouwd zijn of zelfs voor gevangenen om ze terug in de maatschappij te leren gaan.

op andere vlakken, denk aan vergaderen met je collega's met iets meer diepgang dan een zoom of teams call waarbij je ook gewoon naast een presentatiebord kan staan.

[Reactie gewijzigd door evilhomer87 op 22 juli 2024 14:07]

xoniq @com2,1ghz4 juli 2024 15:00
Ik gebruik m af en toe aan de keukentafel om op 3 schermen te werken op m’n MacBook, terwijl deze verderop aan een lader ligt. Virtueel zit ik dan in een schemerig kantoor terwijl ik bijna in t donker aan de keukentafel zit.

Met horizon workrooms werkt dit best behoorlijk. Ook qua resolutie.
VanStino @com2,1ghz4 juli 2024 15:03
Ooit zelfs met de quest2 een aantal uurtjes geprogrammeerd. Probleem was niet echt de resolutie (ook al was die inderdaad behoorlijk laag), maar gewoon de bril op je gezicht die minder en minder comfortabel ging zitten. Zelfs (daarom gebruikte ik hem) als ik in een uitklapzetel gewoon op mijn rug kon liggen.

Bruikbaar voor heel korte stukjes maar dat is ook echt alles. Zo lang je zo'n ding op je gezicht moet hebben staan zie ik dit soort constructies, met whatever bril van whatever fabrikant, enkel als gimmicks. Je kan zo'n bril gewoon niet voor verlengde tijd op je gezicht hebben zonder dat dat lastig wordt.
batteries4ever @VanStino5 juli 2024 09:53
Dat is met de AVP denkelijk nog een groter probleem. maar in beide gevallen: heb je wel een fatsoenlijke strap gebruikt, b.v. deze voor de Quest3: https://www.bobovr.com/products/s3-pro. Wel wordt de headset hierdoor nog zwaarder (> 1 kg!) maar omdat de strap beter is en de batterij een contragewicht vormt, kun je daarmee toch lekkerder werken (of spelen natuurlijk!). Ik houdt het probleemloos uren vol. Wellicht is het zo dat wanneer je zit je wellicht niet recht naar voren kijkt maar meer naar beneden, dat kan ook een probleem zijn.
julean @com2,1ghz4 juli 2024 15:38
Het hoefd niet perse voor productiviteit te zijn, ik gebruik mijn Quest om films en series te kijken en ik vind het altijd wel fijn om Discord of WeChat in een los verster open te hebben.
Rmaxx @com2,1ghz4 juli 2024 16:04
Meer schermen open is altijd welkom, ook voor leisure toepassingen.. Lekker browsen terwijl je ook iets anders doet, gewoon verschillende zaken naast elkaar kunnen zetten.. altijd handig...
Llopigat
@com2,1ghz4 juli 2024 16:29
Momenteel niet maar dit kan het wel veranderen. In sommige omstandigheden kan het wel fijn zijn om te browsen met wat documentatie er naast enzo.

Tot nu toe leende het zich niet zo voor dit doeleinde omdat de windows aan elkaar geplakt zaten. En andere tools als immersed vond ik niet zo handig. Horizons Workrooms nooit geprobeerd trouwens.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:07]

Llopigat
4 juli 2024 16:31
Interessant. Ze nemen steeds meer functies over van de Vision Pro en dat is geen slecht idee. De quest kan die dingen in hardware en Apple heeft er goed over nagedacht. Ik vond het browsen nooit al zo handig met die aan elkaar geplakte windows.
Replic 4 juli 2024 16:38
Offtopic rant:
En dan nu nog aub een update dat the headset niet bricked als de Meta servers eruit liggen, want dat sloeg nergens op.

Kon de headset niet eens connecten aan mijn PC omdat je gelijk een error kreeg dat je moest inloggen, wat niet lukte, hardware is dus dan gewoon waardeloos.

En weer Ontopic:
Maar goed, dit zijn wel weer goeie updates die best goed gebruikt kunnen worden voor productiviteit, al gebruik ik nu af en toe "Fluid" daarvoor, waarbij je via Chrome Remote desktop je desktop kan gebruiken en ook meerdere vensters kan hebben.

Opzich te doen met de resolutie, maar de latency is.... nog even wat beter krijgen :p

[Reactie gewijzigd door Replic op 22 juli 2024 14:07]

Osiummaster 4 juli 2024 17:10
De Apple Vision Pro heeft een extreem hoge pixel dichtheid en micro-OLED display. Hoewel de FOV niet geweldig is, is het zichtbare beeld heel goed.

De Quest3 bied geweldige prijs-kwaliteit, maar het beeld is niet goed genoeg om van ver kleine letters te lezen.
SuperDre
4 juli 2024 19:37
heeft Meta overgenomen van de Apple Vision Pro
Of de Apple Vision Pro heeft overgenomen van Meta, want lang geleden, ruim voor publicaties van de AVP, had Meta hier al een publieke demo van laten zien in hun test omgeving.
melgers @SuperDre5 juli 2024 10:39
Als ik het mij goed herinner kon dit in een ver verleden op de oculus rift 2 ook. Maar dan op PC natuurlijk.
schimanski70 5 juli 2024 02:06
Ik gebruik hem voornamelijk voor de flightsimulator, ik kan er uren mee vliegen. Ik zie mijn iPhone in VR., kan op mijn iPad in VR zien waar ik me bevind en in tijdens de vlucht een filmpje op YouTube of Netflix kijken. Heel mooi 👍
batteries4ever @schimanski705 juli 2024 09:55
Je weet dat er boetes zijn op het gebruik van een mobieltje tijdens rijden? Ik weet niet hoe het in de luchtvaart gaat maar ik zou maar oppassen! :*)
yobikap @schimanski709 juli 2024 13:30
Ik ben wel nieuwsgierig naar welke type aircraft je vliegt en welke controllers en rudders je hebt.
schimanski70 5 juli 2024 18:20
Een vluchtte vanaf Schiphol naar Barcelona is vrij saai als je eenmaal op hoogte zit ;)

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