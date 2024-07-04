Meta kondigt aan dat Quest 3 freeformvensters krijgt voor multitasking

Meta heeft versie 67 aangekondigd van de software voor de Quest 3 en Quest Pro. De VR-headsets krijgen daarmee vensters die gebruikers overal in de ruimte kunnen plaatsen voor multitasking. Het zijn er maximaal drie, naast de drie vensters op vaste plekken.

Gebruikers kunnen de vensters overal plaatsen; deze blijven vervolgens op de gekozen plaats staan, meldt Meta. Bovendien komt er een Theater View voor als gebruikers maar een van de vensters willen zien om te focussen. De functie voor vensters die overal kunnen hangen in de ruimte heeft Meta overgenomen van de Apple Vision Pro, die deze functie al sinds de release eerder dit jaar heeft.

Bovendien komt er ondersteuning voor typen door te vegen, zoals al jaren op smartphones kan, blijkt uit de releasenotes. De releasenotes zijn in het Engels al wel zichtbaar, maar nog niet in het Nederlands. Het kan een tijdje duren voordat versie 67 op alle headsets beschikbaar is, waarschuwt het bedrijf. Dat de functie eraan zat te komen, bleek vorige week al uit een bèta.