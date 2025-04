Gerucht: Meta Quest 4 komt in 2026 op de markt, Quest Pro 2 in 2027

Meta zal de Meta Quest 4 in 2026 uitbrengen. Dat schrijft The Information op basis van bronnen. Er zouden twee varianten van de VR-headset in de maak zijn. Het Amerikaanse bedrijf zou in 2027 ook de Meta Quest Pro 2 op de markt willen brengen.

The Information schrijft dat Meta zowel een goedkopere versie van de Quest 4 wil verkopen, als een premiumversie. Het is op dit moment niet duidelijk wat de verschillen tussen de twee toestellen zullen zijn en hoeveel beide headsets moeten kosten. Over de Quest Pro 2 zijn ook nog geen details bekend.

Meta zou ook beslist hebben om in het budget van Reality Labs te snijden: dat is de divisie van het bedrijf die instaat voor de ontwikkeling van de metaverse en VR-hardware en -software. De bedrijfsafdeling zou het tegen 2026 met 20 procent minder budget moeten stellen.

Meta verkoopt momenteel de Meta Quest 3 en de Meta Quest Pro. De Meta Quest 3 is een VR-headset met een Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2-soc, twee lcd's met een resolutie van 2064x2208 pixels per oog en een verversingssnelheid van 90 of 120Hz. De Quest 3 kwam in oktober 2023 op de markt voor een prijs van 549 euro. Dan gaat het om de 128GB-versie. De 512GB-variant kost 699 euro.

De Meta Quest Pro is een high-end VR-headset die in oktober 2022 op de markt kwam voor 1499 dollar. Deze headset beschikt over een Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1-chipset, twee miniled-lcd's met een resolutie van 3600x1920 pixels per oog en een verversingssnelheid van 90Hz. Op 31 augustus 2024 zou Meta met de verkoop van de originele Oculus Quest stoppen. De Oculus Quest kwam in 2019 op de markt. Het betreft een standalone VR-headset met een Qualcomm 835 en 4GB aan werkgeheugen. De Oculus Quest had twee pentile oledschermen met een resolutie van 1440x1600 pixels en een verversingssnelheid van 72Hz.