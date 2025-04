Microsoft brengt sociale functies van Xbox-dashboard naar Xbox Cloud Gaming

Microsoft heeft Xbox Cloud Gaming voorzien van de sociale features van het Xbox-dashboard. Het gaat bijvoorbeeld om een webversie van partychat. De features zijn momenteel alleen beschikbaar voor Xbox Insiders.

Xbox Cloud Gaming krijgt in de recentste bètaversie een nieuwe gebruikersinterface, waarin de sociale functies beschikbaar zijn gemaakt voor browsers, de Xbox-app voor smart-tv's en Meta Quest-headsets.

Partychat laat gebruikers voortaan ook via de browser deelnemen aan een gesprek met vrienden. Daar is dus geen desktop of mobiele app meer voor nodig. Deze functie is als enige nog niet beschikbaar op smart-tv's, maar andere nieuwe features zijn dat al wel. Zo kunnen gebruikers in deze preview van de webinterface vrienden vinden en beheren, berichten versturen, gebruikersprofielen bekijken, toegang krijgen tot notificaties en achievements bekijken.

Microsoft test de nieuwe gebruikersinterface en features nu eerst met Xbox Insiders. Op een later moment worden ze beschikbaar voor alle gebruikers van Xbox Cloud Gaming. Microsoft heeft nog niet aangekondigd wanneer dat is.