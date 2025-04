'Ontwikkeling Prince of Persia: The Sands of Time-remake is opnieuw begonnen'

De ontwikkeling van de Prince of Persia: Sand of Time-remake zou helemaal opnieuw zijn begonnen. Dat schrijft gamejournalist Tom Henderson op basis van anonieme bronnen en uitgelekte beelden. Stemacteur Yuri Lowenthal zou ook geen deel van het project meer uitmaken.

Henderson schrijft op Insider Gaming dat het spel zich momenteel in de beginfase van de ontwikkeling lijkt te bevinden. Dat blijkt uit beelden die de journalist kon bekijken, waarin hij naar verluidt zag dat er nog bepaalde textures en game assets ontbreken. Henderson sprak naar eigen zeggen ook met een anonieme bron die meer wist over de ontwikkeling van de remake. De bron stelt dat Ubisoft Montreal voor een 'realistischere aanpak' heeft gekozen bij het herstarten van het project.

Henderson claimt dat de grafische elementen, animaties en gameplay mechanics van het spel allemaal opnieuw worden ontwikkeld. De game zou ook 'herschreven' zijn en de motion capture is opnieuw gedaan. De gamejournalist claimt daarnaast dat stemacteur Yuri Lowenthal geen deel meer uitmaakt van het project. Lowenthal sprak de stem in van de prins in de originele Prince of Persia uit 2003. De acteur was ook te horen in de aankondigingstrailer van de remake uit 2020.

The Sands of Time is een 3d-platformgame uit 2003. De game was destijds erg populair en blies de franchise nieuw leven in na een matig onthaal voor Prince of Persia 3D in 1999. Een nieuw spelmechanisme in de titel was de dolk waarmee de prins de tijd kan terugdraaien. Hij gebruikt die dolk om te helpen bij moeilijke platforming-secties en tijdens gevechten. Ubisoft had in 2020 een remake van het spel aangekondigd. Het spel is sindsdien al meermaals uitgesteld. In 2022 werd bekend dat Ubisoft Montreal de ontwikkeling van de game voor zijn rekening zou nemen, in plaats van de Ubisoft-studio’s Mumbai en Pune in India. Wanneer de game precies uitkomt, is onbekend. Volgens de bronnen van Henderson komt Ubisoft binnenkort mogelijk met een update over het project.