Proton neemt versleutelde-notitieapp Standard Notes over

Proton neemt Standard Notes over. De app om versleutelde notities te maken wordt onderdeel van Proton, maar het bedrijf claimt niets te willen veranderen aan hoe Standard Notes werkt of hoeveel het kost. Proton wil al langer een concurrent van Google worden, met een eigen kantoorsuite.

Proton zegt dat Standard Notes onderdeel van het bedrijf wordt. Beide bedrijven zouden dezelfde waarden rondom privacy en anonimiteit hebben en daarom goed kunnen samenwerken aan 'onze gezamenlijke missie', schrijft Proton. Standard Notes wordt 'complementair' aan het Proton-ecosysteem, maar Proton zegt verder niets over mogelijke integratie van diensten.

Proton schrijft dat Standard Notes gratis en open source blijft en dat het programma softwareondersteuning blijft krijgen. De prijzen veranderen ook niet, klinkt het. Bestaande abonnees krijgen ook niet te maken met prijsverhogingen. Proton heeft in het verleden al eens eerder een soortgelijke deal gesloten; het bedrijf nam eerder ook al SimpleLogin over. Dat is nog steeds als losstaande dienst beschikbaar.

Standard Notes is een app waarmee gebruikers versleutelde notities kunnen maken. De software is populair onder privacyfans, maar de ontwikkelaar worstelt al langer om winstgevend te zijn. De dienst heeft zo'n 300.000 gebruikers, al is niet bekend hoeveel daarvan voor de dienst betalen. Naast een gratis pakket heeft Standard Notes ook twee betaalde pakketten, die de afgelopen jaren in prijs gestegen zijn. Waar het Productivity-pakket twee jaar geleden werd geïntroduceerd voor 75 dollar per jaar, kost dat nu 90 dollar. Standard Notes had ooit een vijfjarig abonnement, maar daar is het inmiddels mee gestopt.

Het is opvallend dat Proton de diensten van Standard Notes niet lijkt te willen integreren in zijn producten. Het bedrijf wil op termijn een privacyvriendelijk alternatief bieden voor kantoorsuites als Google Drive en Microsoft 365, vertelde ceo Andy Yen in 2022 aan Tweakers. Op termijn wil het bedrijf ook een eigen online tekstverwerker aanbieden binnen Proton Drive, dat nu nog slechts een clouddienst bevat. Daarin zou Standard Notes in theorie een rol kunnen vervullen, maar daar zeggen beide bedrijven voorlopig niets over.