Proton brengt Windows-app voor versleuteldecloudopslagdienst Proton Drive uit

Proton introduceert een desktopapp voor zijn versleuteldecloudopslagdienst Proton Drive. Deze komt beschikbaar voor Windows 10 en 11. Versies voor macOS en Linux volgen later. Tot op heden was de dienst op desktops alleen beschikbaar via webbrowsers, iOS en Android.

De Proton Drive-app voor Windows is per direct te downloaden, meldt Proton-ceo Andy Yen op woensdag. Met de app kunnen gebruikers hun bestanden gemakkelijk vanaf hun desktop of laptop uploaden naar Proton Drive. Het wordt onder meer mogelijk om automatisch back-ups van bepaalde bestanden te maken.

De dienst krijgt de mogelijkheid om bestanden te synchroniseren tussen meerdere apparaten en ondersteunt offline downloads. De dienst heeft ook een versiegeschiedenisfunctie, waarmee gebruikers oude versies van bestanden kunnen downloaden. Dat moet bescherming bieden tegen ransomware. Bestanden die naar Proton Drive worden geüpload, worden end-to-end versleuteld.

Proton begint daarnaast met de bètaversie voor macOS. Die komt in eerste instantie beschikbaar voor Proton Lifetime-gebruikers. Proton Visionary-abonnees krijgen later een uitnodiging voor die bèta. Nadat de macOS-versie voor iedereen beschikbaar is, begint het bedrijf met het ontwikkelen van een Linux-app.

Proton Drive is gratis beschikbaar voor iedereen met een Proton-e-mailaccount, waarbij de maximale cloudopslag 1GB bedraagt. Er zijn ook abonnementen die 200GB en 500GB cloudopslagruimte bieden, die beschikbaar zijn voor respectievelijk 5 en 13 euro per maand. Het 500GB-abonnement biedt ook toegang tot de betaalde servers van Proton VPN en de betaalde functies van Proton Mail, Calendar en Pass.