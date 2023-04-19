Proton heeft 100 miljoen accountregistraties

Online dienstenaanbieder Proton, bekend van onder meer de mail, webopslag en VPN, heeft de mijlpaal van 100 miljoen accountregistraties gehaald. Dat heeft het Zwitserse bedrijf bekendgemaakt. Het is onbekend hoeveel van die accounts nog actief zijn.

Proton heeft er negen jaar over gedaan om de mijlpaal van 100 miljoen accounts te halen, meldt het bedrijf. Pieken zaten onder meer na de invasie van Rusland in Oekraïne vorig jaar en tijdens de protesten in Iran vorig jaar, waardoor het aantal gebruikers voor de VPN-dienst ineens fors toenam. Het bedrijf concludeert dat het een populaire dienst is geworden op plekken in de wereld waar vrijheid in gevaar is gekomen.

Proton begon met de maildienst via een crowdfundingcampagne, waarbij het een half miljoen dollar ophaalde van tienduizend backers voor een versleutelde maildienst, maar heeft inmiddels zijn diensten uitgebreid met een kalenderdienst, VPN-dienst en webopslag.

Terugkijken: video van de IndieGogo-campagne van Proton

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-04-2023 07:19
84 • submitter: Munchie

19-04-2023 • 07:19

84

Submitter: Munchie

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Reacties (84)

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dutchnltweaker 19 april 2023 07:22
Wat ik me afvraag, hoeveel procent is daarvan betalende gebruiker? 100 miljoen is leuk, maar aan de niet betalende klant verdienen ze niks.
Jim80 @dutchnltweaker19 april 2023 09:41
Ik ben betalende gebruiker, en ik vind het 100% z'n geld waard. Proton heeft ook de reputatie van nooit z'n prijzen te verhogen zolang je je abo niet wijzigt. Early adopters hebben dus een koopje gedaan.

Dat bedrag is het mij dubbel en dik waard om fratsen te voorkomen van Google of Microsoft die schaamteloos je mails scannen en eventueel ondemocratisch ingrijpen. Bij Proton kan zoiets gewoon niet want ze hebben geen toegang tot je data. Het enige dat ze hebben is de link ip-adres <-> account.
Sando @Jim8020 april 2023 12:28
Het enige dat ze hebben is de link ip-adres <-> account.
Ook dat niet, die leggen ze alleen vast voor bepaalde accounts als ze gesommeerd worden door een Zwitserse rechter om dat te doen. Evengoed adviseren ze activisten om Tor te gebruiken.
RRRobert @dutchnltweaker19 april 2023 07:27
Wat ik me afvraag, hoeveel procent is daarvan betalende gebruiker? 100 miljoen is leuk, maar aan de niet betalende klant verdienen ze niks.
Feitelijk is het een fremium model. De basis is gratis, voor aanvullende diensten, support, etc. moet worden betaald. Dat staat ook gewoon op de productpagina:
(...) we make Proton Mail available for free. You can upgrade to a paid account to access more features and support
dutchnltweaker @RRRobert19 april 2023 07:29
Dat concept van hun ken ik, maar het is toch niet echt fremium? Zonder te betalen kan je hun mail en vpn gebruiken. Daar in tegen was mijn vraag hoeveel ze nu echt aan hun klanten verdienen. Als 95 miljoen een gratis account heeft, valt dat niet mee.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 18:54]

Cergorach @dutchnltweaker19 april 2023 09:38
Als 95 miljoen een gratis account heeft, valt dat niet mee.
Ik denk dat je dat dan nog veel te rooskleurig ziet. Het Mail Plus abo is €48/jaar, ik zie schattingen voorbeij komen dat de omzet onder de $100 miljoen ligt, dat zouden dan dus ~2 miljoen Mail Plus klanten zijn, hun Unlimited abo is €120/jaar. Ik vermoed dat Proton dan al blij mag zijn met 1 miljoen betalende klanten...
SirQuack @Cergorach19 april 2023 13:24
Ik vermoed dat de mengeling in abonnementen een stuk moeilijker te berekenen is.
Zo betaal ik al heel wat jaartjes voor een account bij Proton, maar dat begon als simpele mail.

Met elke nieuwe feature worden oude abonnementen geupgradet tegen hetzelfde (of iets gestegen) tarief. Zo zit ik momenteel op het Proton Unlimited abonnement, maar betaal ik maar € 5,50 per maand (nieuwprijs € 9,99 per maand, het Mail Plus abbo kost € 3,50 per maand).

Deze upgrades houden veel mensen vast (klantloyaliteit), maar maken het schatting van het inkomstenplaatje dus erg lastig.
Verwijderd @dutchnltweaker19 april 2023 07:48
Wat je krijgt bij gratis valt tegen
Ferruginous Hwk @Verwijderd19 april 2023 08:34
Voor echt gratis vind ik het persoonlijk flink meevallen.
Bij andere 'gratis' diensten betaal je veelal met je data.
Bij Proton is dat niet het geval.
FritsBruin18 @Ferruginous Hwk19 april 2023 09:19
Oh ja hoor, ook Proton vraagt om je echte mailadres en je mobiele nummer (voor datakoppeling).
Rex @FritsBruin1819 april 2023 09:30
Proton vraagt om je mailadres of telefoonnummer voor als je je wachtwoord vergeet. Je kunt deze stap gewoon overslaan als je dat niet wilt geven.
Maurits van Baerle @FritsBruin1819 april 2023 12:37
Jawel, maar Proton leest niet jouw emails om een profiel van jou te kunnen maken voor adverteerders en om je gerichte advertenties te kunnen laten zien. Dat is toch wel een flink verschil met pak-em-beet Gmail.
TheVivaldi @Ferruginous Hwk19 april 2023 12:10
Nee hoor, het is een bedrijf, dus je betaalt met je data, heb ik gisteren nog maar weer eens van @Rann geleerd.
D3F @Verwijderd19 april 2023 08:07
Maar voldoende om alle overheidszaken en andere informatie waar Google/MS niets mee te maken heeft weg te migreren.
himlims_ @D3F19 april 2023 09:18
Maar indirect is er wel een koppeling te maken; voor registeren heb je een bestaand mail adres nodig
Rex @himlims_19 april 2023 09:29
Is niet waar. Je mag een bestaande emailadres (of telefoonnummer) opgeven, maar het is niet verplicht
rain2reign @Rex19 april 2023 14:31
Wellicht is dat dan veranderd? Ik herinner me nog van de vroege jaren tijd, dat er een bestaande e-mailadres vereist was om als 'recovery email' te gebruiken. En de registratie niet door ging als je dat niet invoerde.
Jeffrey87 @Verwijderd19 april 2023 08:17
Voor jou valt het tegen, maar voor veel mensen is dit voldoende.
Aldy @dutchnltweaker19 april 2023 16:39
Er staat dat ze 100 miljoen registraties hebben. Verder wordt er over de verdiensten niets verteld, het gaat enkel om de registraties. Wat Proton verdient hieraan wordt in een volgend item behandeld. Dit gaat over de mijlpaal. ;)
Omgekeerd stel je de vraag ook nooit als een bedrijf één miljoen omzet heeft gehad, hoeveel klanten hadden ze daarvoor nodig?
Marve79 @dutchnltweaker19 april 2023 07:51
Ik heb ook weleens een accountje gemaakt om spam mee op te vangen, ik zal niet de enige zijn vermoed ik.
D100 @Marve7919 april 2023 09:08
Spam wegfilteren werkt tegenwoordig goed bij de traditionele mail providers.
Ik heb van vroeger verschillende accounts (bij andere providers), ook opgericht om spam op te vangen. Krijg nu echter bijna niets meer van spam. Spam in de main inboxes komt zo goed als niet meer voor. En nog zeer weinig in de junk mail box.
Voor niet-gewenste mails van reguliere organisaties werkt de unsubscribe goed. Ongewenste mail geraak je meestal vanaf.
Wat overblijft is privacy concerns. Het is me niet duidelijk in welke mate bijvb. Gmail de mails leest en gebruikt. Surf gedrag wordt wel gevolgd, maar je kan uitloggen, of privacy browsing gebruiken, of andere browsers gebruiken.
Rogers @D10019 april 2023 09:18
Nou bij outlook komt toch met grote regelmaat spam en fishing in de inbox en belangrijke mail van bijv. het ziekenhuis gaat keer op keer in de spam box. Bij Google werkt het een stuk beter.
D100 @Rogers19 april 2023 09:27
Er is waarschijnlijk wel verschil zoals u aangeeft. Maar problematisch vind ik het niet (meer).

P.S.
1/ ja, je moet je spambox controleren. Als het gebeurt dat een reguliere mail in de spambox komt, is er vaak een mogelijke reden. Vertel je één keer, niet meer doen, dan is dat opgelost.
2/ meer belangrijk is dat een reguliere mail niet verdwijnt, dan dan die eenmalig belandt in de spambox.
3/ de hoeveellheid spam hangt natuurlijk ook af van waar je overal sporen achterlaat, en waar je je email adres opgeeft.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 18:54]

Rogers @D10019 april 2023 13:20
Nr 1 werkt bij outlook niet. Kan je oneindig aangeven dat iets niet spam is, trekt het systeem zich niks van aan.
Aldy @D10019 april 2023 16:42
Er zijn meer mailboxen, maar ook mailclients, waar je de spambox niets kunt leren. Hooguit de inbox, dat iets spam is, maar niet dat iets geen spam is.
TheVivaldi @Rogers19 april 2023 12:11
Inderdaad: bij Outlook veel te veel spam. Bij Fastmail nauwelijks; de meeste die doorkomt is van de Outlook-koppeling.
MrMonkE @dutchnltweaker19 april 2023 09:02
En aan 99 miljoen eenmalige klanten die nog in de database staan heb je ook niets.
grimlock 19 april 2023 07:24
Gebruik het al een paar jaar, werkt prima. Er is nog wel wat te doen qua features maar allemaal veel liever dan een gmail, outlook of icloud account.
webside007 @grimlock19 april 2023 07:35
Welke features mis je dan? Of wat bedoel je?
grimlock @webside00719 april 2023 07:45
Klein voorbeeld, selecteer al je mails. Je zal maar 5.000 mails willen verplaatsen of verwijderen.
eivissa100 @grimlock19 april 2023 09:52
Ik zou graag willen weten hoe je dat met Gmail doet. Ik heb geen idee hoe dat moet.
Wraldpyk @eivissa10019 april 2023 10:12
Klik op de checkbox naast de refresh knop boven de bovenste email, dan selecteer je pagina "1", en dan krijg je een regel boven de bovenste email erbij met de tekst "selecteer alle ##### mail in je inbox", klik dat, en je hebt alles geselecteerd
eivissa100 @Wraldpyk22 april 2023 10:24
Bedankt!
yo0k @eivissa10019 april 2023 11:38
Ook dat kan je tegenwoordig opzoeken met een search engine zoals Google of DuckDuckGo: https://duckduckgo.com/?q...=newext&atb=v366-1&ia=web
Verwijderd @grimlock19 april 2023 07:49
Dat kan gewoon…
KL643 @webside00719 april 2023 08:08
Native email app windows, native windows app drive, sync contacten Android. Zou fijn zijn als dit kan worden gerealiseerd.
Arfman @KL64319 april 2023 10:13
De reden dat er geen native apps zijn voor de mail is juist de versleuteling. Als je perse wilt kun je een bridge draaien die je mail lokaal ontsleutelt waarna je je favo mailclient kunt gebruiken. Ik vind dat echter erg omslachtig en het idee achter Proton een beetje teniet doen.
JT @Arfman20 april 2023 08:09
Er zijn wel degelijk native apps, voor Android en iOS. Dus jouw argument gaat niet op.
Arfman @JT20 april 2023 10:46
Excuus, ik ging specifiek in op de Windows mail client. Verder heb je gelijk, ik gebruik diezelfde native apps op mijn telefoon.
streamnl @webside00719 april 2023 07:58
Uit mijn hoofd 3 dingen

Dat mijn NAS automatisch synchroniseert met Proton Drive.

Dat hij veel sneller wordt met het uploaden naar de Drive

En dat ik een uitnodiging in mijn mailbox kan accepteren vanuit de app (IPhone). Dat werkt nog niet.
Een omweg is via de browser.
Maurits van Baerle @webside00719 april 2023 12:41
Ik zou graag willen dat ze hun verschillende mobiele apps onderbrengen in één Proton app. Nu heb ik een aparte app voor email en een aparte app voor de agenda. Ik begrijp wel dat er misschien mensen zijn die alleen Proton VPN of alleen Proton Drive willen gebruiken zonder email maar Email en Calendar in één is toch wel erg logisch.
appies @grimlock19 april 2023 07:41
Gmail ken ik qua privacy, maar zijn de diensten van MS en Apple van dezelfde soort? Gmail, “Every way you interact with your Gmail account can be monitored, such as the dates and times you email at, who you are talking to, and topics you choose to email about”
PrimusIP @appies19 april 2023 08:01
Het zou wel een leuk Tweakers onderzoekje kunnen zijn, in kaart brengen hoe verschillende internationale email providers die niet aan een internet abonnement zijn gekoppeld zich tot elkaar verhouden.
Ablaze @appies19 april 2023 08:55
Zowel Outlook als Gmail vergaren dit soort data en gebruiken het naar verluidt o.a. voor smart functies als suggesties en verbeteren van de spambeveiliging.
Als je Windows draait zal MS daarnaast nog een heleboel gebruiksdata opsturen.
Apple heeft doorgaans een privacyvriendelijker beleid.
De terms en conditions zijn extreem lang bij MS, ze zijn beter leesbaar voor Google.
D100 @grimlock19 april 2023 09:14
Wat is precies het probleem bij gmail, outlook, en icloud, wat mail betreft?

Ik spreek niet over surfen, dat volgen ze als je ingelogd bent.
Maar het mail probleem, concreet. Genoemde providers hebben allerlei privacy opties. Als je die gebruikt, wat is dan het resterende probleem?
Dat je digitale data ergens op servers of backup voor eeuwig liggen, ja, maar dat is een kenmerk van de digitale wereld.
Fireshade @D10019 april 2023 10:51
Maar het mail probleem, concreet. Genoemde providers hebben allerlei privacy opties. Als je die gebruikt, wat is dan het resterende probleem?
Ze kunnen de inhoud inzien/scannen. Dus ongeacht of je allerlei privacy opties hebt ingeschakeld, want die hebben weinig of niets met je mail inhoud te maken als je goed leest.
Zoiets als Protonmail gebruikt E2E encryptie, en Protonmail kan de inhoud niet inzien.
n8n @Fireshade20 april 2023 08:09
En dan zijn 99% van de adressen waar je mee mailt unencrypted waardoor alsnog alles ergens een algoritme in verdwijnt met je naam er op.
Sando @n8n20 april 2023 12:10
Ik vraag me af hoeveel procent dat is in gebieden waar ProtonMail het populairst is in de wereld: gebieden waar vrijheid in gevaar is gekomen.
HuginR @D10019 april 2023 11:03
Wat mij betreft is het probleem bij gmail, outlook, icloud, etc. dat ze de encryptie sleutels van jouw mail hebben, en dus mee kunnen lezen.
Ik schrok er bijvoorbeeld van toen ik erachter kwam dat Google uit mijn mails een hele historie had opgebouwd van vluchten, hotelboekingen, online aankopen, etc. Dat heb ik daarna allemaal uitgezet, maar pas nadat ik erachter kwam door een tip van een collega.

Bij Proton heb jij alleen de encryptie sleutel, en dat geeft een garantie dat jij ook echt de enige bent die je mail kan lezen. Zelfs Proton kan niet meelezen.
D100 @HuginR19 april 2023 14:40
"..dat Google uit mijn mails een hele historie had opgebouwd.."

1/ de optie bestond om het uit te zetten; ze hebben allerlei opties om privacy te beschermen.
==>> Dat komt dan terug tot wat ik al schreef, en de vraag is of er dan nog steeds een probleem is.

2/ kwam die info uit de mails? Ik dacht dat ze enkel meta-data bekeken. Het is wel niet zo dat die info uit je surf gedrag kwam? Dat is gekend, zo bedoeld, door sommigen gewenst, en kan je ook makkelijk vermijden.

Mijn vraag ging over de algemene statement dat gmail, outlook en icloud problematisch zijn. Dat lijkt me niet beantwoord, zij hebben heel wat privacy options. Natuurlijk als ze 'liegen' dan is er een probleem, een groot probleem, maar 'liegen' ze?

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 18:54]

nldls 19 april 2023 08:07
Heb een tijdje Proton gehad toen ik van Gmail af aan het stappen was. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt voor Mailbox.org. Proton is volgens mij nog steeds een US based bedrijf toch? Dus ze moeten toegang verlenen aan amerikaanse diensten. Mailbox.org is Duits en hoeft dat dus niet.

Daarnaast kan ik daar via Desadv, etc agenda, contacten gewoon syncen met mijn telefoon. Gebruik het nu een paar jaar en ontzettend tevreden mee. Voor 1 euro op maand prima oplossing.
cmegens @nldls19 april 2023 08:15
Staat hierboven in de tekst. Proton is Zwitsers.
nldls @cmegens19 april 2023 08:28
Volgens mij heb ik ergens meegekregen dat de servers niet allemaal in Zwitserland staan, of heb ik dat nu helemaal fout?
LankHoar @nldls19 april 2023 08:49
Ja dat heb je fout. Juist Proton gaat heel ver in het geen toegang verlenen tot hun gebruikers accounts voor derden. Sterker nog, de encryptie zit zo in elkaar dat dit maar beperkt mogelijk is. Ben er erg mee in mijn nopjes hoe goed ze dit opgepakt hebben, en ben al gebruiker sinds 2015-2016 dus vrij kort na hun start :)
MartSB @nldls19 april 2023 08:20
Nee hoor, Proton is een Zwitsers bedrijf, opgericht door mensen die op CERN werkten.
HardFist4 @nldls19 april 2023 08:25
Het is een Zwitsers bedrijf, dus ze hoeven geen toegang te verlenen aan Amerikaanse (overheids)diensten, ook niet aan Europese trouwens.

Ze hebben ook wel eens blogposts gemaakt over aanvragen vanuit Amerikaanse overheidsdiensten over data van users en hoe ze daarmee omgaan, ik kan deze alleen niet zo snel vinden.
https://proton.me/about https://nl.wikipedia.org/wiki/ProtonMail
cyclone @nldls19 april 2023 08:27
Proton is al vanaf de meet af aan Zwitsers, dat staat echt heul helder en vaak vermeld op de website / bij aanmelding.
Ferruginous Hwk @nldls19 april 2023 08:35
Proton zit in Zwitserland.
D100 @nldls19 april 2023 09:24
Citaat: "Dus ze moeten toegang verlenen aan amerikaanse diensten."
Dit doet uitschijnen alsof Amerika en China over één kam kunnen geschoren worden.
Amerikaanse overheidsdiensten krijgen enkel toegang tot data na gerechterlijke instructie (geheim of openbaar). Dat is toch hetzelfde als in Europa.

Er is wel een verschil met Europa: als je in USA iets openbaar op het net plaatst, dan wordt dit beschouwd als publiek. Als je op straat wandelt, dan is dat openbaar, ook als je je gek gedraagt. Als je een inbraak pleegt en je wordt gefilmd, dan is er geen privacy bescherming.
gavinz 19 april 2023 08:09
Ik gebruik Proton nu al een aantal jaar voornamelijk voor belangrijke mail.
Als je voor 3 jaar afsluit betaal je maar iets van 3 euro per maand, Ik heb premium zodat ik mijn eigen domein kan gebruiken. De iPhone app werkt prima & ook voor mijn zakelijke mail heb ik een proton account af en toe is die een beetje een de war op welk account ik inlog maar dit is verder niet storend. Ook de web interface is wat mij betreft uitstekend.

Hiernaast gebruik ik sinds kort iCloud mail voor de dagelijkse dingetjes zoals online bestellingen etc.

Gmail is tegenwoordig mijn spam mail, deze staat alleen ingelogd op mijn MacBook wat 99.99% van de mail wat ik daar ontvang hoef ik niet direct te lezen.
bones @gavinz19 april 2023 08:42
Wat is het voordeel ten opzichte van mail via exchange 365?
gavinz @bones19 april 2023 08:44
Ik vind de app van Proton fijn, en met 365 kan je geen eigen domein meer hebben.
volgens mij is het ook goedkoper, je kan niet alleen mail van 365 nemen zonder het hele office pakket aan te schaven? (gratis versie uitgesloten) dan zit je op 100 euro per jaar. En als je nog geen eigen domein had, kan je dat niet überhaupt niet meer.
bones @gavinz19 april 2023 09:31
Ik heb met 365 gewoon een eigen domein? Zowel zakelijk als privé. Je hebt bij microsoft ook alleen een exchange abbo voor 3,70 euro per maand (zonder office pakket), met 50GB mailbox.
Amtelode 19 april 2023 08:52
Mooie marketingstunt als je vervolgens niet zegt hoeveel gebruikers actief zijn of betalen, registreren kan binnen pak hem beet 30 seconden dat stelt echt niets voor.
Redenen waarom er een piek kwam bij de RU-UA oorlog?
Eind 2020 is Proton in RU geblokkeerd, werkt het daar wel?
Stealth werkt iig niet in UA "DPR" gebied en in Iran werkt Stealth ook niet.

Hoe concluderen ze?
"Het bedrijf concludeert dat het een populaire dienst is geworden op plekken in de wereld waar vrijheid in gevaar is gekomen."

Totdat de dienst wordt geblokkeerd en de actieve gebruikers langzaam in storten, delen ze daarom geen gedetailleerde cijfers?

Ik vind het een beetje lijken op greenwashing maar dan met de zogenaamde vrijheid van mensen.....
Maurits van Baerle @Amtelode19 april 2023 13:01
Ik neem aan dat ze de gebruikerstoename merken in gebieden waar vrijheden worden ingeperkt doordat ze ineens veel meer VPN gebruikers uit die hoek krijgen.

Als jij een VPN dienst runt, ook eentje die niet vraagt hoe je heet of in welk land je woont, dan kun je nog steeds aan het verkeer zien waar jouw dienst het populairst is.
Maduth 19 april 2023 07:57
Zou graag zien dat ik een netwerk folder kan linken aan proton drive (zoals bijv. OneDrive) en syncen van contacten met mijn telefoon (niet alleen importeren). Ideeën staan al een tijdje op hun site (wat mis je) en waar je als.gebruiker op kan stemmen.

Update:
Blijkbaar de desktop aan er aan in 2023 [link]

[Reactie gewijzigd door Maduth op 22 juli 2024 18:54]

Mushroomician @Maduth19 april 2023 09:46
Ik lees er dat je ook bestanden kunt delen. Dit roept bij mij toch vraagtekens op over de encryptie… Misschien hebben zij er een goede manier voor, maar verder onderzoek lijkt me niet misplaatst als encryptie belangrijk is.
twiss @Mushroomician19 april 2023 14:11
Als je een versleuteld bestand wil delen, moet je uiteraard de encryptiesleutel delen. Dat ondermijnt de encryptie niet, tenzij je die sleutel openbaar publiceert natuurlijk. Zie https://proton.me/blog/protondrive-security.
telenut 19 april 2023 08:33
registraties zegt niet zo veel natuurlijk. Heb zonet zelf ook een account aangemaakt. Zal hem vermoedelijk nooit gebruiken... maar ik heb graag overal een account met mijn gebruikersnaam ;-)
Yzord 19 april 2023 09:17
Ik heb ook een premium account bij Proton en ik dacht daar mijn domeintjes onder te brengen. Hun werken met een bridge voor je OS en dat werkt toch ff niet zo lekker met macOS en mijn mailclient(s). Ik bleef connectieproblemen houden met de servers voor wat betreft mijn aliassen.

Op den duur heb ik het maar opgegeven en ben weer terug bij Countermail. Misschien outdated qua layout, maar qua techniek en betrouwbaarheid een stuk fijner dan Proton (waar ik stiekem toch een beetje argwanend naar kijk nadat ze ooit eens gegevens van een klant hadden overhandigd aan de FBI). Ok, CM heeft geen VPN en al die andere fancy stuff, maar ik heb er wel meer controle over mijn private keys. Deze kan je van hun server laten verwijderen, mits je deze zelf natuurlijk goed bewaard. En dat vind ik toch wel de MAIN KEY voor een encrypted servicedienst. Dat je zelf controle hebt over je private keys.
Sando @Yzord20 april 2023 12:40
fijner dan Proton (waar ik stiekem toch een beetje argwanend naar kijk nadat ze ooit eens gegevens van een klant hadden overhandigd aan de FBI).
FUD-alert. Ze hebben een IP-adres en browser fingerprint overhandigd aan de Zwitserse autoriteiten op gebod van een Zwitserse rechter.

Stelt weinig voor vergeleken bij Gmail.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 18:54]

Trinsec 19 april 2023 11:37
Mja, dit zegt niets. Ik ben een moderator ergens, en we merken dat sommige trollen gewoon eventjes een hoop Proton-accounts aanmaken om te gaan spammen/trollen. Zo kan je het aantal geregistreerde accounts wel omhoog gooien ja. :P

Zelfde geldt ook voor Gmail enzo.
zhoreb 19 april 2023 12:07
Zeer tevreden over mijn stap naar Proton premium Unlimited. Drive gebruik ik (nog) niet, vanwege Stack. Van alle andere diensten maak ik dankbaar gebruik. Inclusief Simple Login.

[Reactie gewijzigd door zhoreb op 22 juli 2024 18:54]


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