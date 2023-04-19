Proton heeft 100 miljoen accountregistraties

Online dienstenaanbieder Proton, bekend van onder meer de mail, webopslag en VPN, heeft de mijlpaal van 100 miljoen accountregistraties gehaald. Dat heeft het Zwitserse bedrijf bekendgemaakt. Het is onbekend hoeveel van die accounts nog actief zijn.

Proton heeft er negen jaar over gedaan om de mijlpaal van 100 miljoen accounts te halen, meldt het bedrijf. Pieken zaten onder meer na de invasie van Rusland in Oekraïne vorig jaar en tijdens de protesten in Iran vorig jaar, waardoor het aantal gebruikers voor de VPN-dienst ineens fors toenam. Het bedrijf concludeert dat het een populaire dienst is geworden op plekken in de wereld waar vrijheid in gevaar is gekomen.

Proton begon met de maildienst via een crowdfundingcampagne, waarbij het een half miljoen dollar ophaalde van tienduizend backers voor een versleutelde maildienst, maar heeft inmiddels zijn diensten uitgebreid met een kalenderdienst, VPN-dienst en webopslag.

Terugkijken: video van de IndieGogo-campagne van Proton