Proton Mail krijgt functie die e-mailadressen via blockchain verifieert

Proton komt met een beveiligingsfunctie voor zijn maildienst waarmee e-mailadressen geverifieerd kunnen worden om spoofing tegen te gaan. De functie maakt gebruik van de blockchain om te controleren of de publieke sleutel van de bedoelde ontvanger overeenkomt.

De zogenoemde Key Transparency-functie moet er volgens Proton voor zorgen dat gebruikers niet per ongeluk een mail naar een gespooft mailadres sturen. Hierbij controleert de mailclient of de publieke sleutel die in de Proton-server staat, overeenkomt met die in de Key Transparency-directory, die wordt opgeslagen op een privéblockchain.

Omdat de database gedecentraliseerd is, kan deze niet worden aangetast door derden. Hiermee wordt dus verzekerd dat de dienst de mail met de juiste publieke key versleutelt, en niet met die van een gebruiker van een gespoofd mailadres. Als laatstgenoemde wel het geval is, krijgen gebruikers bij het opstellen van de mail een waarschuwing te zien en is het niet mogelijk om de mail te versturen.

Proton stelt dat de publieke sleutels niet direct worden opgeslagen in de directory, maar gehasht worden. Ook benadrukt het bedrijf dat deze functie niets te maken heeft met cryptovaluta. De functie wordt momenteel als bètaversie getest. Proton-ceo Andy Yen vertelt aan Fortune dat er uiteindelijk mogelijk moet worden overgestapt op een publieke blockchain 'om de verificatie betrouwbaar te laten zijn'.

Proton Mail maakte al jaren gebruik van het pgp-encryptieprotocol, om de inhoud van e-mails end-to-end te versleutelen. E-mails die worden verzonden worden daarbij automatisch versleuteld met een publieke sleutel van de ontvanger, en kunnen alleen worden ontsleuteld met de privésleutel van de ontvanger. Dit protocol is echter niet bestand tegen man-in-the-middle-aanvallen, stelt Yen. Er kan hierbij namelijk niet worden bepaald of de publieke sleutel wel van de bedoelde ontvanger is. Overigens heeft het bedrijf eerder al de Address Verification-functie uitgebracht, waarbij gebruikers handmatig de publieke sleutels van contacten kunnen controleren, maar nu moet dat dus automatisch gaan gebeuren.