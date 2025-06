Proton introduceert Family-abonnement

Dienstenaanbieder Proton heeft een Family-abonnement geïntroduceerd. Daarmee kunnen klanten met maximaal vijf andere gezinsleden op een abonnement gebruikmaken van alle diensten van het bedrijf.

De prijs is ongeveer 2,5x zo hoog als die van de individuele abonnementen, blijkt uit de prijzen die Proton online heeft gezet. Een abonnement voor twee jaar kost 20 euro per maand; de versie om maandelijks op te kunnen zeggen kost 30 euro per maand. De opslag is 3TB, zegt Proton. Gezinsleden moeten die opslag delen. Bij individuele abonnementen zit 500GB.

Proton heeft naast Mail en Drive een vpn-dienst en een Calendar-functie. Daarnaast komt er binnenkort een wachtwoordmanager aan, die nu nog in bèta is. Het abonnement is gelijk af te sluiten in Nederland, blijkt uit de informatie van het bedrijf.