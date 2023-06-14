Proton verhoogt prijs van maandelijks vpn-abonnement per 1 juli met 1,50 euro

Proton verhoogt de maandelijkse prijs van zijn betaalde vpn-dienst ProtonVPN Plus naar 11,50 euro. Voorheen was dat 10 euro. De prijsverhoging gaat op 1 juli in en geldt enkel voor nieuwe abonnees.

Proton wijt de prijsverhoging in een blogpost aan de 'dramatische' stijging van de serverkosten. Bovendien zegt het vpn-bedrijf dat het aantal landen waar het servers in gebruik heeft, in de afgelopen paar jaar is verdubbeld naar 68. In totaal gaat het om 2980 servers. Proton zegt de prijs niet graag te verhogen, maar naar eigen zeggen heeft het door de hogere kosten geen keus. Daarnaast moet de hogere prijs de vpn-aanbieder de mogelijkheid geven om te investeren in nieuwe functies en prestatieverbeteringen voor de dienst, schrijft Proton.

De hogere prijs geldt enkel voor nieuwe abonnementen. Gebruikers die vóór 1 juli een Plus-abonnement afsluiten, blijven de reguliere maandprijs van 10 euro betalen. Ook geldt de prijsverhoging niet voor gebruikers die direct een een- of tweejarig abonnement aanschaffen. Die kosten respectievelijk 71,88 en 119,76 euro, ofwel 5,99 en 4,99 euro per maand.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 13:36
76 • submitter: Verwijderd

14-06-2023 • 13:36

76

Submitter: Verwijderd

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Reacties (76)

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glatuin 14 juni 2023 13:44
Middels acties (via Cashback) heb je een bekende VPN dienst voor een paar tientjes per jaar. Wat biedt Proton dan extra dat de andere VPN diensten niet leveren? Hun mail dienst begrijp ik maar het vpn gedeelte nog niet bepaald. Ik vind het erg duur; ik heb nu Surfshark dankzij een cashback actie bijna gratis en dat voor 2 jaar.
Stetsed @glatuin14 juni 2023 13:48
Protonmail valt meer onder de umbrella van VPN services zoals Mullvad en IVPN die gericht zijn op privacy. Privacy audits, security audits en dingen zoals deze gaan ze door. En met protonmail hebben ze logging off by default tenzij er een request komt van de overheid(en in Switzerland kunnen ze geeneens logging forceren omdat de collateral te hoog zou zijn). Maar bij meeste services zoals Nord blijkt het dat ze by default loggen.

Het is well duurder dan bijvoorbeeld MullvadVPN(5 euro per maand) en wordt nu ook duurder dan IVPN(10 euro per maand) maar het blijkt dat ze mensen willen pushen naar protonmail unlimited.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 22 juli 2024 16:11]

glatuin @Stetsed14 juni 2023 13:51
Tenzij je een aparte pc gebruikt of in een virtual desktop je vpn start blijft het heel lastig om je privacy te handhaven. Vandaar dat ik me niet laat verleiden door de extra's die Mullvadd en Proton bieden. Schijnveiligheid wanneer je met je standaard browser via vpn dnekt niet getracked te kunnen worden die herleid naar je ware identiteit. Nog los van alle windows services die onder water naar huis bellen over je vpn.
bewo @glatuin14 juni 2023 14:01
Mullvad heeft tegenwoordig een eigen browser die tracking moeilijker maakt.
!GN!T!ON @bewo14 juni 2023 14:09
Toch klopt wat glatuin zegt wel, je moet echt verdomd goed weten wat je doet en waar wil je echt een privacy voordeel halen met een VPN, en dan nog is het meeste wat die VPN boeren als reclame rondslingeren of laten vertellen door 99+ youtubers onzin.
Blacklight447 @!GN!T!ON14 juni 2023 14:13
Eerste vraag is natuurlijk of je werkelijk een vpn nodig hebt. Je moet eerst eens bedenken wat je van wie wilt beschermen; threatmodeling dus.

Daarna kun je met die kennis eens gaan bedenken of een vpn werkelijk noodzakelijk is.
Aiii @!GN!T!ON14 juni 2023 14:23
Het klopt alleen voor specifieke gevallen van tracking. Een VPN zet je natuurlijk voor veel meer dingen in dan alleen browser tracking. Brein’s torrent monitoring bijvoorbeeld kun je prima afweren met een VPN, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.
Blacklight447 @glatuin14 juni 2023 14:03
Niemand (behalve sommige andere shady vpn bedrijven ;) zegt dan ook dat een vpn alles oplost. Jij doet je deur toch ook op slot, terwijl dieven ook de deur kunnen forceren of een raampje in kunnen tikken?

Het is simpel weg een tool die je kunt gebruiken als onderdeel van je gehele privacy plan.

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 22 juli 2024 16:11]

Cergorach @Blacklight44714 juni 2023 14:52
Of in deze vergelijking, je zelf vergeet de deur op slot te doen...

De meeste mensen hebben geen vpn nodig vanuit een privacy perspectief, ze gooien zelf al veel meer bloot dan dat ze met een vpn kunnen beschermen. Maar er zijn zat diensten welke kijken uit welke regio je komt en daar is een vpn dan weer erg handig voor...
DeuTeRiuM @Blacklight44714 juni 2023 22:40
Een slot gebruik je ook voor aangifte en voor de verzekering. Als je slot geforceerd is, dan is er een spoor van inbraak. Een slot levert dus garanties.

Je vpn levert die garanties (op privacy?) niet. Enkel een hindernisje.

Het versleutelt wel je verbinding, kan handig zijn in t geval je diensten nodig hebt die die verbinding nog niet versleutelen.

[Reactie gewijzigd door DeuTeRiuM op 22 juli 2024 16:11]

ApfelMoes @glatuin14 juni 2023 14:36
In ieder geval heeft mullvad gewoon een vaste prijs per maand, niet minder betalen per maand als je voor bijvoorbeeld twee jaar kiest etc en al die andere marketing onzin met zogenaamde kortingen.
erikisdik432 @glatuin14 juni 2023 15:11
De laatste tijd doen steeds meer mensen (waaronder ik) die privacy een basisbehoefte vinden aan een linux omgeving. Hierop staat een Windows VM (met GPU passthrough en noem alle mooie dingen maar op om deze VM als een normale PC te laten voelen) mocht je software moeten runnen die alleen met Windows werkt kan je op deze manier makkelijk toch ff overschakelen, echter heb ik persoonlijk ingesteld dat deze VM alleen internet heeft als ik met mijn VPN verbonden ben (ProtonVPN). Het mooie hieraan is dat deze VPN geen logging bied, en daarbij bijna geen data kan verkopen, en Proton van zichzelf al erg Privacy-gericht is.

Het lijkt heel veel werk dit allemaal, maar met een beetje kennis vooraf ben je 15 minuten bezig met installatie, instellingen en testen. En het gevoel om echt controle te hebben over je data en PC is het voor mij makkelijk waard.

[Reactie gewijzigd door erikisdik432 op 22 juli 2024 16:11]

2broodjeshoarma @glatuin15 juni 2023 16:29
Het privacy argument werkt idd als je noscript draait of gewoon alleen communiceerd (wilt niet zeggen jij als mens zelf) over het internet op manieren die niets boeiends zeggen over jouw systeem.
Aurora @Stetsed14 juni 2023 18:08
Kun je even een bron vermelden waarin staat dat NordVPN by default logt?

Want zo ver wij, als buitenstaanders, weten, is het onderstaande nog steeds geldend.
...
5. NordVPN is a transmission service provider, operating in Panama. DMCA takedown notices are not applicable to us.

6. If the order or subpoena is issued by a Panamanian court, we would have to provide the information if we had any. However, our no-log policy means that we do not store any information about our users’ online activity – only their email address and basic payment info. So far, we haven’t had any such cases.

Update January 21, 2022: NordVPN notes (via) on its website that it “will only comply with requests from foreign governments and law enforcement agencies if these requests are delivered according to laws and regulations.” It adds that it will “never log their activity unless ordered by a court in an appropriate, legal way.”

NordVPN tells us that the standard no-logging policy remains in place. It will challenge any logging requests until all options are exhausted and will use all means to keep customers informed. At the same time, the company wants to dissociate itself from bad actors in the VPN industry while sending a clear message to terrorists and criminals that it will not work as a safe haven for crime.
https://torrentfreak.com/...ymous-no-logging/#nordvpn
Stetsed @Aurora14 juni 2023 18:33
Het is niet dat Nord persee heeft bewezen dat ze het doen, maar omdat ze geen bewijs hebben dat ze het niet doen. Ze hebben geen independent audits van 3rd partijen(Mullvad heeft een van Cure53 en nog een bedrijf, ProtonVPN van Securitum en IVPN van Cure53)

Edit: ik haal deze statement weg want blijkbaar hebben ze well third party audits gehad.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 22 juli 2024 16:11]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Stetsed14 juni 2023 15:21
Default logging off is vooral leuk vanuit marketing oogpunt. Er is geen bewijs dat er niet gelogged wordt en daarbij; logging is vaak nodig voor trouble shooting. Wanneer er een opdracht komt om wel te loggen vanuit bijvoorbeeld justitie zullen ze, zoals je al aangeeft, meewerken.
pietvelleman @Stetsed14 juni 2023 20:56
ProtonVPN geen default logging? Garantie tot de voordeur, zou ik zeggen. Een ander land kan gewoon een verzoek doen aan Zwitersland... en dan krijgen ze het ip adres. Dat geldt iig voor ProtonMail. Ik kan mij niet voorstellen dat dit anders werkt voor ProtonVPN.

===========
ProtonMail, a hosted email service with a focus on end-to-end encrypted communications, has been facing criticism after a police report showed that French authorities managed to obtain the IP address of a French activist who was using the online service. The company has communicated widely about the incident, stating that it doesn’t log IP addresses by default and it only complies with local regulation — in that case Swiss law. While ProtonMail didn’t cooperate with French authorities, French police sent a request to Swiss police via Europol to force the company to obtain the IP address of one of its users.
https://techcrunch.com/20...rder-by-swiss-authorities

[Reactie gewijzigd door pietvelleman op 22 juli 2024 16:11]

Stetsed @pietvelleman14 juni 2023 22:20
Dus dat artikel is een beetje misleidend omdat het niet praat over ProtonVPN maar over ProtonMail, je hebt inderdaad gelijk dat voor ProtonMail een ander land door de Rechtbank van Switzerland gaat en daar door informatie forceert, maar deze informatie wordt pas gecollecteerd zodra ze een valide request hebben gekregen(want ze beantwoorden alleen requests van de rechtbank van Switzerland). De post die je laat zien verteld dit ook niet maar wat er gebeurde is ze kregen via de Switzerse rechtbank een request voor de IP, maar omdat ze geen default loggen hebben konden ze deze niet direct geven. Ze zijn NA de request begonnen met loggen en daardoor is het IP gekregen.

En ten tweede heeft Switzerland best well strenge privacy wetten waaronder ProtonVPN valt dat ze niet kunnen worden geforceerd om te loggen op hun VPN sefvices(https://protonvpn.com/support/no-logs-vpn/) als ik het me goed kan herinner is dit juridisch precedent omdat om een gebruiker van ProtonVPN te ontmaskeren op de server zou de hele server moeten loggen en dus zou het meer dan alleen de persoon die onder de loep van de overheid komt.
Djerro123 @Stetsed14 juni 2023 15:11
Bij Nord loggen ze ook niet, althans dat beweren ze: https://nordvpn.com/nl/blog/nordvpn-no-logs-audit-2022/
Blacklight447 @Djerro12314 juni 2023 15:29
Persoonlijk is mijn probleem meer nord de niet ethische marketing: aflopende tellers die die nergens aan verbonden zijn, banners die zeggen "not protected" wanneer je verbins met hun website, zelfs al ben je verbonden met een andere vpn.


Ook vind ik het raar dat hun android app gebundeld komt met google analytics(zelfde geld voor hun site. Tot zover nordvpn privacy :/.

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 22 juli 2024 16:11]

Oon @glatuin14 juni 2023 14:24
Veiligheid?

Diensten als Surfshark, NordVPN, ExpressVPN etc zijn allemaal van schimmige bedrijven, een stuk of 3 bedrijven die al deze merken hebben opgekocht. Ze staan er om bekend dat ze gewoon meewerken aan verzoeken van de politie, en dat ze ondanks dat ze zeggen van niet toch data loggen.

ProtonVPN is de enige partij die een beetje te vertrouwen is, al een hele lange tijd een belangrijke speler in de privacywereld. Ze hebben hun VPN opgezet als dienst bij hun bestaande diensten, gaat ze niet om dikke winst voor de investeerders maar juist om het aanbieden van een echt nuttige VPN.
Mayonaise @Oon14 juni 2023 20:32
Wat is er schimmig aan ExpressVPN? Ze staan juist bekend om dat ze geen logs konden leveren aan de Turkse politie omdat ze het niet bijhouden.

Ik vind persoonlijk Mullvad en ProtonVPN schimmig, zijnde dat Mullvad zich bevindt in een fourteen eyes land en Proton graag meewerkt met de politie en overheid.

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 22 juli 2024 16:11]

Oon @Mayonaise14 juni 2023 20:42
Leuk, maar ExpressVPN is van een bedrijf dat er dan weer bekend om staan dat ze vroeger malware verkochten, waarvan een van de topmannen in opdracht van de VAE mee heeft gewerkt aan het hacken en bespieden van bewoners van de VS.
Wat mij betreft is dat een hele goede reden om ExpressVPN, PrivateInternetAccess en de andere merken die dit bedrijf heeft opgekocht te mijden, want ik hoef niet bespied te worden door mijn VPN :)

Verder laat dit dan ook weer het hele probleem met commerciële VPNs en andere privacydiensten zien. Er is geen enkele partij op de wereld die niet onderhevig is aan verplichte verzoeken van een overheid, waar ze ook maar gebaseerd zijn.
Een commerciële VPN doet niks behalve je Netflix uit een ander land laten kijken en lokale MITMs (Starbucks wifi) stoppen, dus daarmee gaat deze hele discussie eigenlijk ook nergens over :+
Frame164 @Oon14 juni 2023 14:37
Ieder bedrijf logt wat er gebeurt in het netwerk. Je hebt logs nodig om te kunnen troubleshooten als er wat fout is.
Caedendi @Frame16414 juni 2023 15:51
Nope, de echte privacygerichte VPNs loggen niet je verkeer. Misschien echte troubleshooting en errordingen, maar alles wat te maken heeft met jouw privacy loggen zij niet.
NielsFL @Frame16414 juni 2023 16:58
Dat valt erg mee. Wij liggen ook niet op ons VPN. Als iemand een probleem heeft waar we zonder logs niet uitkomen dan vragen we of de cliënt-side logs. Als dat nog niet voldoende blijkt kunnen we de gebruiker op een apart server met logging laten inloggen.
Rik85 @Oon14 juni 2023 14:42
Zo ben ik fan van Mulvad om al deze redenen.
Vuurvleugelhart @glatuin14 juni 2023 14:14
Zij bieden een goed en gratis werkende VPN aan (waarbij jij eens niet het product bent). Zijn landen waar jouw leven letterlijk afhangt (no pun intended) van het gebruik van een VPN.
Mushroomician @Vuurvleugelhart14 juni 2023 15:28
inderdaad, zoals Frankrijk .

"Het incident van 8 december 2020" heet het.
De verdenkingen in het frans, daaronder vertaald in NL:
  • l’utilisation d’applications comme Signal, WhatsApp, Wire, Silence ou ProtonMail pour chiffrer ses communications
  • le recours à des outils permettant de protéger sa vie privée sur Internet comme un VPN, Tor ou Tails
  • le fait de se protéger contre l’exploitation de nos données personnelles par les GAFAM via des services comme /e/OS, LineageOS, F-Droid
  • le chiffrement de supports numériques
  • l’organisation et la participation à des sessions de formation à l’hygiène numérique ;
  • la simple détention de documentation technique.
  • Het gebruik van applicaties zoals Signal, WhatsApp, Wire, Silence of ProtonMail om je communicatie te versleutelen;
  • Het gebruik van tools die je privacy op internet beschermen, zoals een VPN, Tor of Tails;
  • Het beschermen tegen het gebruik van onze persoonlijke gegevens door de GAFAM via diensten zoals /e/OS, LineageOS, F-Droid;
  • Het versleutelen van digitale dragers;
  • De organisatie en deelname aan trainingssessies over digitale hygiëne;
  • Het simpelweg bezitten van technische documentatie.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 16:11]

Caedendi @Mushroomician14 juni 2023 15:50
Iets meer context bij je post?
LuciusOmen @Caedendi14 juni 2023 17:08
Volgens mij word hiernaar verwezen: https://www.laquadrature....tion-the-8-december-case/
XanderL @LuciusOmen14 juni 2023 17:41
Even doorgelezen, holy crap we mogen hopen dat het in Nederland niet deze kant op gaat. We hebben hier ook wel eens gerechtelijke dwalingen, maar dit slaat werkelijk alles.
Mushroomician @XanderL14 juni 2023 18:24
Precies
“All members contacted adopted a clandestine behaviour, with increased security of means of communication (encrypted applications, Tails operating system, TOR protocol enabling anonymous browsing on the Internet and public wifi)”.

General Directorate for Internal Security (Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI)

“All members of this group were particularly suspicious, only communicating with each other using encrypted applications, in particular Signal, and encrypting their computers and devices […].
Lucb1e @Mushroomician14 juni 2023 17:20
Claim wordt niet ondersteund door gelinkte bron.

Iig ik lees je reactie als betekenende: "het gebruik van Signal, F-Droid, Tor, en een versleutelde schijf is nu genoeg om opgesloten/aangeklaagd te worden in frankrijk".

Het Wikipedia-artikel dat je linkt spreekt over f-droid noch signal noch whatsapp noch vpn. Het spreekt over de aanhouding van mensen die terugkwamen uit Syrië en helemaal onderaan staat één zin dat met wat je stelt te maken lijkt te hebben: "French digital rights NGO La Quadrature du Net cited this case as an example for the attempt to outlaw the use of encryption." De bronvermelding daarvan noemt de punten die jij citeert (hoewel gewoon in het engels), maar zij lijken ook geen bronvermelding te hebben waar ze het vandaan halen dat dit de (volledige) aanklacht is.

Ik snap best dat als ik een lockpicksetje bij me heb (dat heb ik vrijwel altijd namelijk) en ik door de politie gecontroleerd wordt binnen 50 meter van een zojuist gepleegde inbraak, dat ze het als verdacht zien en verder onderzoek gaan doen en ik "hotel met ontbijt" aangeboden krijg. Als je verdacht wordt van met terrorisme te maken hebben en je doet er ook alles aan om geen data uit handen te geven, zou ik best snappen dat ze dat aandragen als mede-reden waarom ze naar een geval verder kijken.

Ik ben voor privacy natuurlijk: ik heb zelf Tor veel gebruikt en erover geblogd, gebruik ProtonVPN af en toe, heb anti-tracking add-ons geïnstalleerd en gebruik firefox op linux op een versleutelde schijf, gebruik hoofdzakelijk F-droid en Signal op m'n telefoon, enz. Ik (heb ge)doneer(d) aan de EFF, FSF(E), Bits of Freedom, Freedom Internet, en verschillende hackerspaces. We staan waarschijnlijk aan dezelfde kant hier.

Maar kom even met een echte bron en de volledige waarheid. Het hoofdonderwerp op Wikipedia (Syrië) komt niet eens voor in jouw reactie. Ik zie dat iemand anders ook al vroeg om betere info en daar gaf je een "let me google that for you" als antwoord. Als je niet wil antwoorden, prima, maar laat het dan ook.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 16:11]

Verwijderd @glatuin14 juni 2023 14:00
ja, ik snap alleen niet dat je zomaar een dienst afneemt dat diep in je netwerk verkeer neuzen, zonder enig idee hebt wie die club is. De meeste vpn dienst hebben enkel wat post adressen in grote verzamelgebouwen.
Lorenzo. 14 juni 2023 16:24
Dus voor een leek zoals ik, die nu bij ExpressVPN zit en nu dus twijfels heeft of dit slim is. Welke VPN moet ik kiezen, @Blacklight447 ? iVPN, Mullvad of Proton? Wie kan mij helpen?
Mario @Lorenzo.14 juni 2023 16:39
Waar gebruik je een VPN voor? Als het voor Netflix is zodat je een serie in de VS kan kijken dan zou ik voor goedkopere optie gaan. Wil je bijvoorbeeld geen/minder advertenties dan raad ik Blokada aan. Wil je privacy? Dan zou een VPN nooit dé oplossing zijn maar een onderdeel van je beveiligingsplan.

Als je het niet zo goed weet dan kies je uit die 3 de goedkoopste.
Hier wat huiswerk voor je: https://www.privacyguides.org/en/vpn/?h=vpn
Lorenzo. @Mario14 juni 2023 17:02
Hallo,

Ik gebruik het voor openbare wifi op vakantie en dus ook voor streamingsdiensten maar voornamelijk p2p. En ik neig naar Proton omdat deze hier vaak genoemd wordt. Mullvad heb ik een keer geprobeerd maar toen werd mijn verbinding in snelheid gehalveerd en dat wil je natuurlijk niet. Ik snap dat een VPN wat van je verbinding snoept maar dit vond ik wel erg veel. Ik ga research doen maar alle hulp is welkom.

Aanvulling voor @Blacklight447 : Ik ben vrij technisch (vind ik dan) maar mijn vriendin moet het ook kunnen opstarten, als in, snelkoppeling aanklikken of app starten. Niet dat ze eerst protocollen moet instellen etc.

[Reactie gewijzigd door Lorenzo. op 22 juli 2024 16:11]

Blacklight447 @Lorenzo.14 juni 2023 18:20
Ik denk dat Protonvpn in dit geval wel de betere keuze is, Mullvad heeft een iets minder intuitieve interface dan die van protonvpn.
Stetsed @Lorenzo.14 juni 2023 17:36
Ik verwacht dat je hier OpenVPN gebruikte. Met mullvad over WireGuard is de bottleneck niet de server maar de internet snelheid zelf. Kan tot well 800Mb halen in sommige gevallen.
Lorenzo. @Stetsed14 juni 2023 17:48
Ik gebruik bij ExpressVPN hun Lightway gebeuren. Daar haal ik up en down 970 mee. Ik heb een gig verbinding.

Wireguard had ik hiervoor, dat werkte ook goed. Misschien moet ik bij alle drie een trial doen en het zo ervaren en een keuze maken. Bedankt voor alle hulp tot dusver.
Stetsed @Lorenzo.14 juni 2023 20:37
Sommige van hun zelf owned servers hebben tot 20Gbps dus ik denk dat je well volledige snelheid kan halen als je effe geluk hebt.
Blacklight447 @Lorenzo.14 juni 2023 16:34
Ligt eraan, waar gebruik je je vpn met name voor? En ben je overigens een beetje technisch onderlegd?
Jeroen hofman 14 juni 2023 14:09
Ben zelf opzoek naar een goede en betrouwbare VPN, maar zie door het bos de bomen niet meer.
Maak nu regelmatig gebruik van gratis vpn diensten w.o HOLA en windscribe
Nu zie ik hier in dit topic Surfshark voorbij komen (wat voor mij enigszins betaalbaar is, maar is Surfshark betrouwbaar en wat zijn de ervaringen van andere tweakers
Had vorig jaar een betaalde VPN GOOSE maar kwam er achter dat deze in NL is gevestigd en mocht overheid of instantie log bestanden willen hebben GOOSE dit volgens de wet in NL dit moeten laten inzien.
Daarnaast was goose goedkoop E24.00 P.J
Dus mijn vraag wat zijn de ervaringen met Surfshark als vpn onder de tweakers
Blacklight447 @Jeroen hofman14 juni 2023 14:12
De eerste stap is natuurlijk bedenken of je werkelijk een vpn nodig hebt met jouw threatmodel.

Maar wat betreft vpns zijn de volgende betrouwbaar:
https://www.privacyguides.org/en/vpn/

(Disclosure: ik ben verwilliger bij deze site, alles is op non profit basis)
xs4me @Blacklight44714 juni 2023 14:28
Threatmodel? Heb je misschien wat laagdrempelige pointers voor een leek hoe ik dat indexeer?
Blacklight447 @xs4me14 juni 2023 14:51
https://www.privacyguides.org/en/basics/threat-modeling/
;)

(P.s. je kunt ook de nederlandse versie van die pagina bekijken via het menu rechtsbovenin, maar de meeste tweakers lijken altijd engels als voorkeur te hebben)
Jeroen hofman @Blacklight44715 juni 2023 14:06
Bedankt voor link en Threatmodel in het nederlands
Geeft wat meer duidelijkheid in inzicht wat al begint met Door je te concentreren op de bedreigingen die voor je van belang zijn, kun je beter nadenken over de bescherming die je nodig hebt, zodat je de juiste hulpmiddelen kunt kiezen.
voor mij staat privacy bovenaan de lijst
Ga me eens rustig inlezen
metalmania_666 @Blacklight44714 juni 2023 17:18
Tnx. Maak nu gebruik van IPVanish maar ga dankzij jullie onderzoek over op IVPN.

Ik weet dat 100% veiligheid niet bestaat maar wil mezelf zo goed mogelijk beschermen als ik in het buitenland ben
Friemel @Blacklight44714 juni 2023 18:12
Interessant, ik zal die site eens gaan bekijken.

Overigens, er wordt Mullvad genoemd bij het stukje over IVPN betaling. 8)7
Wat zijn "Recommendaties"? Had google translate even geen zin om er "Aanbevelingen" van te maken? :P
Blacklight447 @Friemel14 juni 2023 18:18
De vertalingen zijn nog een work in progress dat word gedaan door vrijwillegers, maar zal er even naar kijken, thanks!
Remc0_ @Jeroen hofman14 juni 2023 14:26
Ik ben geswitched van SurfShark naar AirVPN en ben erg tevreden, niet dat er echt iets mis was met SurfShark. Maar uiteindelijk vond ik AirVPN gewoon fijner werken, hun site ziet er alleen wel wat ouder uit.
Stetsed 14 juni 2023 13:45
Als ik heel eerlijk moet zijn lijkt het alsof proton mensen wilt pushen naar lange termijn commitments. Want als we bijvoorbeeld kijken zien we dat voor “Proton Unlimited” het per maand een kost heeft van 12 euro wat best well hoog is naar mijn mening. Maar als we bijvoorbeeld naar een commitment van 24 maanden gaan kost het maar 8 euro per maand wat voor alles dat het offert een zeer reasonable prijs is.

Wat ik ook well grappig vind is dat de VPN alleen nu 11.50 kost terwijl je voor 50 cent extra meteen premium protonmail/calendar etc er bij krijgt.

En als we kijken naar de recent uitgebrachte familie plannen als je alle 6 ze gebruikt kom je op een prijs van 3.3 euro per persoon per maand voor alle services.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 22 juli 2024 16:11]

swhnld @Stetsed14 juni 2023 14:06
Vastigheid geeft zekerheid. En dat wil een bedrijf ook graag. Als een klant opzegt lopen de kosten gewoon door. Dus als je een nieuwe server koopt en weet dat die uit abonnementsgeld bekostigd zal worden, is het een veilige investering en leent een bank makkelijker geld als je het zelf niet hebt. Idem met je personeel om die een vast contract te geven of niet.
Robercrando 14 juni 2023 13:47
Ik gebruik al een hele tijd Proton (VPN en mail) en ben zeer te spreken over de functionaliteit. En ik vind het ook erg chique dat ze de prijsverhoging alleen voor nieuwe klanten doorberekenen.

Ze hadden mij destijds zelfs geüpgradet naar een hoger plan omdat ze deze op de schop namen, zonder daarvoor extra kosten te rekenen!
candyman @Robercrando14 juni 2023 13:52
Klopt, ik ben er ook al jaren klant en ik kreeg 500gb op protondrive gratis.
Jdewit @candyman15 juni 2023 03:19
Niks is gratis
Yzord 14 juni 2023 14:17
Ik heb Proton Unlimited en ik vind het toevoegen van je eigen domeinen in je OS client via Protonbridge een draak. Kreeg het nooit goed aan de praat voor 10+ emailadressen. Dan werkte 1 adres prima, 2 ging dan ook goed, maar zette ik er een derde bij dan begon de ellende. Of ik kon hem niet toevoegen of juist wel, maar kreeg 2 ineens problemen. Heb meerdere mail clients geprobeerd (Apple mail, thunderbird, EMclient etc.) maar niks werkte echt.

Ben maar weer terug gegaan naar Countermail en Mullvad waar ik al tijden zat en daarmee heb ik nooit problemen. Heb nog steeds ruim een jaar Proton Unlimited, maar doe er niks meer mee.
Raphire @Yzord14 juni 2023 15:03
Je hoeft in de bridge niet alle aliassen toe te voegen. Je kan dat in email clients (zoals emclient) gemakkelijk doen. Ook heeft proton een tijd terug simplelogin overgenomen, waardoor je die gratis kan gebruiken. Als je dan emails op je alias binnenkrijgt via simplelogin dan gaat het antwoorden automatisch met de juiste alias en hoef je aan de client kant niks in te stellen.
Jimmy_ 14 juni 2023 13:45
Als het inderdaad een dramatische stijging is van serverkosten, dan is de verhoging nog schappelijk te noemen.

Ook geven ze nog even de tijd voor nieuwe leden om gebruik te maken van de oude prijs, ik vind dat hier best goed gehandeld is van Proton.
kabouter428 14 juni 2023 13:57
Vind proton wel een goede service heb het nu jaren. Ze inoveren ook wel als bedrijf door nu dan ook mail, calendar en opslag aan te bieden. Support wat ik een aantal keren nodig heb gehad blijft helpen naar en oplossing te zoeken als er iets niet werkt. tja die 1.50 snap ik wel stroom en servers worden ook duurder dus niet gek als we extra moeten betalen.
NoSugar 14 juni 2023 13:44
Ik snap dat alles duurder wordt: maar waar gaat dat geld heen? Want de prijsverhogingen zijn bijna nergens gebaseerd op de daadwerkelijke kostenstijgingen.
The Zep Man
@NoSugar14 juni 2023 13:49
Ik snap dat alles duurder wordt: maar waar gaat dat geld heen?
Je mist een stap. Alles wordt duurder, en de prijs wordt omhoog gegooid. Waar gaat dat geld heen?

Alles wordt duurder en is aan inflatie onderhevig, maar dat hoeft helemaal geen reden zijn om de prijs te verhogen. Je kan bijvoorbeeld ook besparen en innoveren om kosten te drukken en zo de concurrentie voor te blijven.
swhnld @NoSugar14 juni 2023 14:01
Om het te proberen uit te leggen pak ik bovenstaande bericht.

Proton zegt, we hebben extra hardware nodig. En we moeten investeren om de capaciteit op pijl te houden. Daarnaast hebben we meer locaties ingericht.

Vertaalt betekend dat:
Extra servers, die kosten X in de aanschaf, en de computer elektronica is de afgelopen jaren gestegen in prijs. Kijk maar een laptop 5 jaar terug en nu. En moet je geld lenen daarvoor dan is de rente hoger geworden bij banken.

Capaciteit, VPN diensten gaan voornamelijk om internet verkeer, dus bandbreedte. Denk aan je internet abonnement thuis. Dat is ook duurder geworden. Wil je met meer mensen internet op dezelfde snelheid gebruiken zul je meer bandbreedte moeten aanschaffen.

Extra locaties, het huren van server ruimte, de prijs van de elektriciteit, de mensen die het beheren, zijn allemaal kosten, energie is duurder geworden, lonen stijgen.

Kortom, in hoeverre dit in verhouding tot elkaar staat is ondoorzichtig, maar feit is wel dat de kosten hoger zijn geworden.
En dan denk ik ook nog dat het netjes is dat bestaande klanten geen verhoging van het abonnement krijgen, want dat zie je vaak wel gebeuren. Een verhoging voor iedereen, of alleen een verhoging voor bestaande klanten en lokkertje tarief voor nieuwe klanten.
Houten klomp 14 juni 2023 13:54
Karmapunten?

11,50 per maand voor VPN ??

[Reactie gewijzigd door Houten klomp op 22 juli 2024 16:11]

Sempy @Houten klomp14 juni 2023 14:06
Marketingtruc, vpn per maand is duur, maar als je meer diensten afneemt of je voor x aantalmaanden commiteert, dan ben je veel goedkoper uit.

Unlimited (mail plus, kalender plus, vpn en 500gb opslag) komt dan op 12 voor maandelijks opzegbaar, aflopend naar 8 euro per maand met 2-jarig contract. Dat zijn nette prijzen, zeker als je met black Friday steeds verlengd voor extra korting.

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