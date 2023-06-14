Proton verhoogt prijs van maandelijks vpn-abonnement per 1 juli met 1,50 euro

Proton verhoogt de maandelijkse prijs van zijn betaalde vpn-dienst ProtonVPN Plus naar 11,50 euro. Voorheen was dat 10 euro. De prijsverhoging gaat op 1 juli in en geldt enkel voor nieuwe abonnees.

Proton wijt de prijsverhoging in een blogpost aan de 'dramatische' stijging van de serverkosten. Bovendien zegt het vpn-bedrijf dat het aantal landen waar het servers in gebruik heeft, in de afgelopen paar jaar is verdubbeld naar 68. In totaal gaat het om 2980 servers. Proton zegt de prijs niet graag te verhogen, maar naar eigen zeggen heeft het door de hogere kosten geen keus. Daarnaast moet de hogere prijs de vpn-aanbieder de mogelijkheid geven om te investeren in nieuwe functies en prestatieverbeteringen voor de dienst, schrijft Proton.

De hogere prijs geldt enkel voor nieuwe abonnementen. Gebruikers die vóór 1 juli een Plus-abonnement afsluiten, blijven de reguliere maandprijs van 10 euro betalen. Ook geldt de prijsverhoging niet voor gebruikers die direct een een- of tweejarig abonnement aanschaffen. Die kosten respectievelijk 71,88 en 119,76 euro, ofwel 5,99 en 4,99 euro per maand.