Huawei blijkt rechten Apples merknaam 'Vision Pro' in China te bezitten

Huawei heeft in thuisland China de handelsrechten voor de naam 'Vision Pro' in handen, waardoor Apple in het Aziatische land in de problemen kan komen met de release van de gelijknamige VR-bril. Het is niet duidelijk of Apple zich bewust is van Huaweis Vision Pro-handelsmerk.

De Vision-serie van Huawei bestaat uit verschillende producten, waaronder smartphones en smart-tv's. Ook als Huawei geen producten met de naam heeft verkocht, heeft het Chinese techmerk in elk geval tot en met eind november 2031 de handelsrechten in bezit, schrijft MyDrivers. Tot die tijd mag Apple dus in theorie geen producten in China uitbrengen met dezelfde naam, blijkt uit het bijbehorende document op de Chinese handelsmerkwebite. De handelsmerkaanvraag werd in mei van 2019 ingediend en in november van 2021 aan Huawei toegekend.

Apple heeft daarentegen genoeg opties om de Vision Pro-VR-bril alsnog in China uit te brengen. Zo kan de Amerikaanse techgigant het product onder een andere naam uitbrengen, proberen het recht op Huaweis handelsmerk te kopen of simpelweg hopen dat er vanwege het praktische verschil tussen de Vision Pro-producten niet moeilijk gedaan wordt. Dat laatste is onwaarschijnlijk, aangezien Huawei zou kunnen aantonen dat techproducten met dezelfde naam verwarrend kunnen zijn. Het is in dat geval aan de Chinese autoriteit op het gebied van intellectueel eigendom en handelsmerken om daarover te beslissen.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro, afbeelding via Tweakers

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 13:31 93

14-06-2023 • 13:31

93

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Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

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Reacties (93)

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kevlar01 14 juni 2023 13:33
Slordig dat dat niet door Apple is opgemerkt, zeker gezien het feit dat ze zoveel patenten en octrooien bezitten.
SMGGM @kevlar0114 juni 2023 14:20
Denk je echt dat Apple dit niet weet? Denk dat ze meer legal mensen hebben dan je zou kunnen inbeelden. Lijkt me een belachelijk kleine kans dat dit niet naar voren in gekomen bij de naam te kiezen.

De vraag is eerder, wat zijn de pistes die ze zagen om het probleem op te lossen? Kans is groot dat ze zelf al in gesprek zijn met Huawei en al goed weten waaraan ze toe zijn.
Voor Apple is een naam veel geld waard en Huawei kan best wat geld gebruiken vanwege de westerse ban.

Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen (ze betalen Huawei, ze kiezen een andere naam of vechten het uit in een rechtbank) zal het spannende gedeelte worden.
Ik gok niet dat Apple hun kans zal wagen in een rechtbank, want een Chinese rechtbank zal zeker geen westers bedrijf gelijk geven in zo'n kwestie. Gevoelsmatig denk ik dat optie 1 of 2 meer voor de hand liggend is.
kevlar01 @SMGGM14 juni 2023 14:21
Als ze het weten, waarom verzinnen ze dan niet al een nieuwe naam? Dat voorkomt dat ze door al die hoepels moeten springen die jij beschrijft.
devices @kevlar0114 juni 2023 14:53
Je kunt altijd een alternatieve naam bedenken voor een andere markt. Burger King heet Hungry Jack's in Australië.
SMGGM @kevlar0114 juni 2023 14:28
Marketing krijgt wat marketing wilt.
Apple is zeer gevoelig voor marketing, het moet perfect zijn. Moeilijk in te schatten welke namen op hun shortlist stonden. Als je dan de "ideale" naam hebt en "enkel China" is waar je weerstand verwacht, dan wordt zo'n dispuut wel opgelost omdat je een bedrijf bent dat een paar biljoen dollar waard is.
i7x @SMGGM14 juni 2023 14:56
Het ding heette eerst iets van Apple XR, maar is heel laat in het proces nog gewijzigd naar Vision.
JustRob @i7x14 juni 2023 17:05
Dat is pure speculatie.
i7x @JustRob14 juni 2023 17:30
Er is tot op een heel laat moment gerefereerd aan de xr (extended reality) en Reality merknamen op verschillende plekken, die ook zijn geregistreerd door Apple. Pas heel laat is het Vision geworden.

[Reactie gewijzigd door i7x op 24 juli 2024 08:36]

ruftman @kevlar0114 juni 2023 14:33
Omdat Apple niet zo goed is in het verzinnen van nieuwe dingen? Ze borduren eerder voort op reeds bestaande technieken en gieten dat in een Apple sausje met bijbehorend prijskaartje en zijn er ook nog succesvol mee.
_Pussycat_ @ruftman14 juni 2023 14:47
De vision pro is anders een product dat ik zo nog niet gezien heb. Er zijn behoorlijk wat innovatieve ideeën in.
ruftman @_Pussycat_14 juni 2023 15:13
Dat kan, maar de VR/AR bril an sich hebben ze niet zelf verzonnen.
Toxic_Dreams @_Pussycat_15 juni 2023 13:10
Wat is er nieuw aan dan? Ze hebben wel verschillende dingen gecombineerd, maar echt nieuw is het niet hoor. Ik vind Ruftman zijn opmerking vrij accuraat.
_Pussycat_ @Toxic_Dreams15 juni 2023 16:57
Nieuwe dingen die mij direct invallen zijjn
* Herkenning van aangesproken worden en dimmen van virtuele content
* Opnemen van 3D-videos
* display wat ogen laat zien om interactie met mensen in de kamer mogelijk te maken
* instelbare doorzichtigheid van de bril voor meer of minder buitenwereld
* mogelijkheid tot videoconferentie met avatar

Ja, een 3D-bril is niet echt nieuw, ik had bij de Donald Duck ook al eens een groen-rood brilletje om een 3D-verhaal te lezen. Maar meestal zijn het die combinaties of verbeteringen die dingen interessant maken. iPhone was ook niet nieuw, ChatGPT is ook niets nieuws. Maar het is wel ineens zo goed dat het nuttig is.
Wim Cossement @ruftman15 juni 2023 17:45
Zet er gewoon Pro, Plus, Utra of Extra achter. 8-)
locke960 @kevlar0114 juni 2023 15:53
Wel eens geprobeerd een goede merknaam te bedenken welke de lading dekt, lekker bekt, en overal in de wereld nog beschikbaar is?
Dat is net zoiets als proberen een gmail adres als <voornaam>@gmail.com te krijgen.
kevlar01 @locke96014 juni 2023 15:59
Iets nieuws bedenken is vast niet gemakkelijk, maar als je eenmaal iets hebt bedacht zou het vrij gemakkelijk moeten zijn om te controleren of dit al bestaat.
Lijkt me stug dat dit om marketingdoeleinden toch wordt doorgedrukt zoals sommigen hier suggereren. Aan de andere kant heeft Apple ook genoeg geld om het potentieel af te kopen dus het is plausibel.

[Reactie gewijzigd door kevlar01 op 24 juli 2024 08:36]

Aldy @kevlar0115 juni 2023 15:30
Dat is ook de reden dat veel bedrijven op het laatst pas de naam van hun nieuwe product bekend maken, zodat anderen niet met die naam er vandoor kunnen gaan.
Enkele 'slimme' mensen hadden ooit allerlei namen die gelieerd waren aan de euro laten vastleggen en hoopten daar gigantisch mee te verdienen op het moment dat de nieuwe munt zou komen. Kan mij niet herinneren hoe dit is afgelopen, maar in dit geval denk ik dat Huawei er wijzer van gaat worden.
Jeru @kevlar0114 juni 2023 13:34
Hoe weet jij dat het slordig is? Misschien hebben ze het bewust voor lief genomen.
Zoop @Jeru14 juni 2023 13:36
Volgens mij is dit een vrij normale gang van zeken, better to ask for forgiveness than for permission. Zo'n zaak kan jaren duren en al die tijd kunnen ze het hele issue negeren. Uiteindelijk dan ergens een schikking, na een paar jaar.
Jeroenzer @Zoop14 juni 2023 14:08
Dan kan je alsnog een verkoop verbod krijgen en verdien je niks
Zoop @Jeroenzer14 juni 2023 14:09
Wanneer dit een Aziatisch bedrijf betreft? Dat lijkt me stug.
Het.Draakje @Zoop14 juni 2023 14:40
Het verbod zou dan gelden in China.

Ik denk dat een Chinees bedrijf in China best wel wat kansen heeft om een buitenlands bedrijf te blokkeren door de Chinese overheid. Al zou het maar zijn om wat tegengas te geven aan de Amerikaanse handelsbeperkingen die Chinese bedrijven opgelegd hebben gekregen.
field33P @Het.Draakje14 juni 2023 15:55
Chinese rechtbanken geven Chinese bedrijven nagenoeg altijd voorrang, zelfs wanneer het westerse bedrijf doodleuk kan aantonen dat zij iets uitgevonden en gepatenteerd hebben. In een zaak als deze waarbij Huawei het handelsmerk 'Vision Pro' dus al bezit heeft Huawei bij voorbaat al 99.9% kans om te winnen in de rechtbank.
Toxic_Dreams @field33P15 juni 2023 13:12
Heel eerlijk zou Huawei in deze in een Europees land ook gelijk krijgen lijkt mij? Ze hebben de naam eerlijk geregistreerd, dus als Apple die naam wilt gebruiken zal het iets moeten regelen.
Aldy @Toxic_Dreams15 juni 2023 15:34
Geen +1, maar duimpje omhoog. Ook hier zal Huawei in hun recht staan, indien ze het hier geregistreerd hadden.
Cergorach
@Zoop14 juni 2023 14:47
In China en wherever dat nog meer al geregistreerd staat in de zelfde branch als handelsmerk...

In 2015 was de omzet in China al 25% van de totaalomzet. Na de pandemie is Apple wat ingezakt, maar nog steeds goed voor ~$125 miljard, ruim 30% van de Apple omzet... De gemiddelde verkoopprijs in China van een iPhone is ondertussen ook al bijna $1000... China is dus geen insignificante markt voor Apple!

Bron:
https://www.gizchina.com/...bile-phone-market-profit/
Zoop @Cergorach14 juni 2023 15:09
Oh dat probeerde ook niet te insinueren hoor. Ik bedoelde meer dat copyright sowieso meer een suggestie is dan een wet wanneer je de grens over gaat bij China.
Jeroenzer @Zoop14 juni 2023 15:21
We hebben het toch over Apple, en niet huawei.
Als Apple wordt aangeklaagd in China door Huawei vanwegen dit product, dan kan je wel zeggen zo een zaak duurt jarren en kan je die tijd de rest negeren... maar je hebt er niks aan als je tot die tijd niks op die markt mag verkopen voor dat specifieke product.
Casejunky @Jeru14 juni 2023 13:37
Negatieve reclame is ook reclame, als je naam bewust in het nieuws komt door een "kleinigheidje". Dan kan je er best misschien wel profijt van trekken.
Wilglide @Casejunky14 juni 2023 14:10
Lijkt wel aan de gang inderdaad. Anders zouden ze 'A Wolf in VR' ook niet zo snel een "strike" gegeven hebben voor het hosten van een livestream van Apple over de Vision Pro. Dat is veel VR enthousiastelingen tegen het verkeerde been geweest. Wel gratis reclame.
theduke1989 @Jeru14 juni 2023 15:24
Ja inderdaad,

Met de sancties tegen China, neem je het met een korreltje zout serieus of niet.
RRRobert @kevlar0114 juni 2023 13:47
Slordig dat dat niet door Apple is opgemerkt, zeker gezien het feit dat ze zoveel patenten en octrooien bezitten.
History repeats itself: Apple Records
ShadLink @RRRobert14 juni 2023 14:03
en iPhone en ik geloof zelfs iOS en iPad met andere bedrijven.
Wilglide @ShadLink14 juni 2023 14:12
Cisco IOS inderdaad
tweakuwe @Wilglide14 juni 2023 16:03
IOS was ook het OS op de Nintendo Wii.
ucsdcom @kevlar0114 juni 2023 13:58
Slordig dat dat niet door Apple is opgemerkt, zeker gezien het feit dat ze zoveel patenten en octrooien bezitten.
De kopie ligt sneller in de winkels dan het echte model. Dus Apple hoeft zich toch al geen zorgen te maken over de verkoop daar.

Howel het natuurlijk ook wel een gigantisch goede zet van Huawei zou zijn om nu in China precies zo'n bril te lanceren in China. En dan nog met dezelfde naam wegkomen ook.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 24 juli 2024 08:36]

theduke1989 @ucsdcom14 juni 2023 15:26
Al vraag ik me af hoe goed de kopie ist. En wat het zal kosten. Ik heb geen zin in 4000€ inclusief btw te gaan betalen. Maar als het 1000/1500 kost en ik moet me data delen met china is dat ook prima. Maar no way zoveel te betalen.
Atilim @kevlar0114 juni 2023 14:21
Ze kunnen gewoon een andere productnaam in China hanteren, zolang ze de westerse markt onder een merknaam kunnen verkopen.
Dynion @kevlar0114 juni 2023 15:39
Ik reageer even op jou omdat het volgende daar wat meer inzicht toevoegd: Ik besloot even het onderzoek te reproduceren. Het gaat om dit merk: https://www.tmdn.org/tmvi.../detail/CN500003824288809

Dit is meer dan slordig - hier is gewoon geen clearance search gedaan, wat je normaal voor ieder merk wel even doet (of uitbesteed). Hoe weet ik dat?

- Het gaat om letterlijk hetzelfde merk
- Het is geschreven in dezelfde taal als het merk van Apple (geen Chinese vertaling oid)
- Het gaat om een / de relevante Nice klasse (9)
- Dit merk staat al verschillende jaren in alle grote databases (waaronder TMView en Global Brand Database)

Vermoedelijk een complete misslag van Apple dus, of bewust het risico genomen voor de Chinese markt wetende dat het product daar waarschijnlijk niet onder deze naam kunnen lanceren (waarom zou Huawei meewerken?). Beste mogelijkheid voor Apple is dat Huawei "Vision pro" niet heeft gebruikt en dat ze zo het merk ongeldig kunnen laten verklaren, maar dat gaat wel even duren. Vertraging die ze niet kunnen hebben met een nieuw product.

Interessant om te zien. Zo zie je maar dat zelfs de grote bedrijven soms fouten maken op het gebied van intellectueel eigendom.
kevinkrs @kevlar0114 juni 2023 16:39
Wellicht een klein beetje slordig maar je kunt natuurlijk ook weer niet alles afvangen. Gewoon de naam wijzigen naar iVision Pro en het probleem is opgelost en zelfs beter herkenbaar dat het een Apple Product is.

Wat mij betreft kan hij niet snel genoeg komen tevens, kan niet wachten om hem te orderen en te proberen, het ziet er behoorlijk revolutionair uit.
Sangreall @kevlar0114 juni 2023 17:25
Denk je werkelijk dat ze dit niet hebben gecontroleerd?
SuperDre
@kevlar0114 juni 2023 23:34
Het zal niet de 1e keer zijn, indertijd met de iPhone hebben ze ook gewoon doorgezet ondanks dat cisco al het trademark er voor had, uiteindelijk hebben ze de naam geshared.
WeeMau89 14 juni 2023 13:36
Ze hebben toch ook een licentie oplossing voor iOS? Dat is van Cisco:
"IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license."
https://support.apple.com...opyright-apd19e3e6994/ios
RefriedNoodle @WeeMau8914 juni 2023 13:56
Dat is niet het enige akkefietje tussen Apple en Cisco: ten tijde van de eerste iPhone had Linksys (toen eigendom van Cisco) ook een product genaamd iPhone.
sypie @WeeMau8914 juni 2023 13:57
Wat dacht je van Iphone? Die was ook al eerder door een andere fabrikant geregistreerd.
Meiklokje @sypie14 juni 2023 20:11
De eerste echte iphone.

https://www.youtube.com/watch?v=_LEyXAIS8mE
Source90 14 juni 2023 13:37
Het is niet duidelijk of Apple zich bewust is van Huaweis Vision Pro-handelsmerk.

Als een doorsnee Nederlandstalige nieuwssite dit weet, dan kan je er gif op innemen dat Apple zich hier donders goed bewust van is :')

[Reactie gewijzigd door Source90 op 24 juli 2024 08:36]

LurkZ @Source9014 juni 2023 13:43
https://www.cultofmac.com...y-apple-goes-war-beatles/

Zelfs als Apple het weet negeren ze het gewoon. Dat is al zo sinds het prille begin.
Enai @Source9014 juni 2023 14:03
Nu wel. ^_^
robertlinke 14 juni 2023 13:48
en alsof huawei in China zich houd aan de trademarks en copyrights
LOTG @robertlinke14 juni 2023 17:51
Dat maakt niet uit, als ze er in eigen land mee weg komen is de kans groot dat ze ook gelijk krijgen in omgekeerde situatie.

Dit omdat Apple geen Chinees bedrijf is.
SuperDre
@robertlinke14 juni 2023 23:35
Vertel... Apple is er zelf in iedergeval ook heel goed in, om daarna gewoon over de kleintjes heen te walsen die geen geld hebben om zich zo lang te verdedigen.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 24 juli 2024 08:36]

Dark Angel 58 14 juni 2023 13:53
Het kan zijn dat ze het vooraf hadden afgesproken...
OF... onder valse voorwenden betaalt Apple voor die naam (steungeld vanwege embargo aan Huawei).
Best slim :P
Heroic_Nonsense 14 juni 2023 13:55
De merknaam "iPhone" was al van Cisco toen Steve Jobs in 2007 op het podium stond te verkondigen hoe de nieuwe smartphone van Apple ging heten.

"IOS" zelfde verhaal.

Uiteindelijk zijn Apple en Cisco daar samen uitgekomen.

En al komt men er niet uit, dan kiest Apple gewoon een andere naam in China.
4Reload 14 juni 2023 14:23
Het is pas een probleem als je het wil verkopen in China. Voorlopig is het alleen aangekondigd in Amerika.
DropjesLover 14 juni 2023 14:29
Vision Pro is natuurlijk ook en behoorlijk losse term. Er zijn ook zat fabrikanten van industriële vision producten (camerasensoren bij productielijnen bijv.), waarbij er vast eentje iets Vision Pro genoemd zal hebben in de afgelopen 30 jaar dat die markt bestaat.
iGoggle / iGlasses / iView / iWhatever had wat beter gepast
josttie @DropjesLover14 juni 2023 14:49
iVision (Pro) ;)
Annihlator @DropjesLover14 juni 2023 15:11
Toch ook wel grappig, kiezen ze ervoor om niet iets met iDingen te doen, kiezen ze meteen zo iets generieks dat je niet alleen kan aannemen dat het al een gebruikte product/handelsnaam zal zijn, vertikken ze het vervolgens zelfs te controleren.

Denk niet dat ze op lievogheid van andere merken hoeft te rekenen; doet zij richting andere merken ook per-definitie niet. Koekje van eigen deeg zou gewoon erg voor de habd liggende zijn.
_Pussycat_ @Annihlator14 juni 2023 15:47
"ze vertikken het te controleren".

Heb je zelf dit vers uitgedachte feit gecontroleerd? Altijd die rare aannames.
DropjesLover @Annihlator14 juni 2023 18:55
Occulus of Quest is een originelere naam voor een product in een compleet nieuwe productgroep. Er zullen vast andere fabrikanten zijn met een apparaatje dat ook zo heet, maar totaal ander product/doel waardoor het geen probleem is.
SuperDre
@DropjesLover14 juni 2023 23:37
Juist, en dan komen ze later met die prutnaam Meta.
insanityNL 14 juni 2023 14:39
Huawei is in een aantal delen van de wereld geboycot. Dus daar kan Apple prima zaken doen.
NosferatuX @insanityNL14 juni 2023 15:13
De Chinese markt is een van de grootste inkomsten bronnen van Apple. Je dacht toch niet dat ze denken oh we slaan China wel even over? In andere delen van de wereld geld het patent sowieso niet omdat het geen wereldwijd patent is maar alleen binnen china.
De enige reden zou kunnen zijn dat ze, ivm met nog andere patenten, de bril daar sowieso niet kunnen en wilden uitbrengen. Merken als Xiaomi hebben ook veel patenten, óók op hardware en AR brillen.

Indien Apple niet op de hoogte was en van plan was de bril wèl in China uit te brengen dan is dit echt wel even slikken.
jos707 14 juni 2023 15:18
Weet Apple natuurlijk ook wel en heeft hiermee gewoon rekening gehouden. Die $3500 bevat alvast het bedrag dat ze rekenen kwijt te zijn aan gerechtskosten, afkoop en schikking.

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