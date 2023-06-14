Huawei blijkt rechten Apples merknaam 'Vision Pro' in China te bezitten

Huawei heeft in thuisland China de handelsrechten voor de naam 'Vision Pro' in handen, waardoor Apple in het Aziatische land in de problemen kan komen met de release van de gelijknamige VR-bril. Het is niet duidelijk of Apple zich bewust is van Huaweis Vision Pro-handelsmerk.

De Vision-serie van Huawei bestaat uit verschillende producten, waaronder smartphones en smart-tv's. Ook als Huawei geen producten met de naam heeft verkocht, heeft het Chinese techmerk in elk geval tot en met eind november 2031 de handelsrechten in bezit, schrijft MyDrivers. Tot die tijd mag Apple dus in theorie geen producten in China uitbrengen met dezelfde naam, blijkt uit het bijbehorende document op de Chinese handelsmerkwebite. De handelsmerkaanvraag werd in mei van 2019 ingediend en in november van 2021 aan Huawei toegekend.

Apple heeft daarentegen genoeg opties om de Vision Pro-VR-bril alsnog in China uit te brengen. Zo kan de Amerikaanse techgigant het product onder een andere naam uitbrengen, proberen het recht op Huaweis handelsmerk te kopen of simpelweg hopen dat er vanwege het praktische verschil tussen de Vision Pro-producten niet moeilijk gedaan wordt. Dat laatste is onwaarschijnlijk, aangezien Huawei zou kunnen aantonen dat techproducten met dezelfde naam verwarrend kunnen zijn. Het is in dat geval aan de Chinese autoriteit op het gebied van intellectueel eigendom en handelsmerken om daarover te beslissen.