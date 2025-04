Chinese politie heeft tool om AirDrop-gebruikers te identificeren

De Chinese politie beschikt over een tool waarmee men telefoonnummers en e-mailadressen van Apple AirDrop-gebruikers kan achterhalen. Op die manier zouden mensen die Airdrop gebruiken om anoniem met elkaar te communiceren, alsnog te identificeren zijn.

Volgens een lokale afdeling van de politie van Peking kan men via de tool de algoritmisch gehashte gegevens van geregistreerde AirDrop-gebruikers achterhalen. Het gaat dan over de naam van het iOS-apparaat, het telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker. De politie zou de software inmiddels in meer dan 850 dossiers hebben gebruikt, al is het niet duidelijk of er via de tool ook al mensen gearresteerd zijn.

De politie meent dat de AirDrop-functionaliteit door sommige individuen wordt gebruikt om ongepaste informatie te verspreiden op publieke plaatsen. Wat deze informatie precies inhoudt, is niet duidelijk. Omdat AirDrop geen gebruik maakt van het internet, zou deze informatiestroom ook niet afdoende onderzocht kunnen worden.

Apple paste eind 2022 de werking van AirDrop enigszins aan waardoor het niet meer mogelijk was om AirDrop-bestanden onbeperkt in tijd te delen met iedereen. Er kwam een tijdslimiet van tien minuten voor deze functie. Het bedrijf deed dat eerst in China via de Chinese versie van iOS 16.1.1 en later wereldwijd via iOS 16.2. Apple stelde toen dat het ongewenste bestandsdeling tegen wou gaan. Persagentschap Bloomberg merkte toen op dat de AirDrop-functionaliteit in iOS-toestellen vaak werd gebruikt tijdens de straatprotesten in Hongkong in 2019.