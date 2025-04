Apple eist van ontwikkelaars overheidslicentie voor apps in China

Ontwikkelaars die apps in de Chinese App Store willen zetten, hebben vanaf nu een overheidslicentie nodig. Apple is begonnen met die wet te handhaven. Of Apple ook gaat voldoen aan andere regels, is onbekend.

Ontwikkelaars die nieuwe apps willen uitbrengen, moeten sinds afgelopen vrijdag een ‘internet content provider filing’ hebben voor publicatie in de App Store, meldt persbureau Reuters. De Chinese overheid moet die licentie afgeven. Dat was tot nu toe in de App Store niet verplicht, maar de Chinese regering scherpte in augustus de regels aan. De wet geldt vanaf vorige maand voor nieuwe apps en vanaf maart voor bestaande apps. Daardoor moeten ontwikkelaars Chinees zijn of een samenwerking aangaan met een Chinees bedrijf.

Omdat Android-downloadwinkels de licentie al veel langer afdwingen, stonden er in China meer apps in de App Store dan in lokale alternatieven. Het is onbekend of er nu veel apps gaan verdwijnen uit de Chinese App Store. Een andere regel van de wet is dat aanbieders van downloadwinkels die moeten hosten in China zelf. Het is onbekend of Apple daaraan wil voldoen. Apple wil niet reageren op de kwestie.