Spotify Premium krijgt audioboeken

Spotify Premium-abonnees krijgen toegang tot audioboeken, zo heeft de muziekdienst bekendgemaakt. De beperking is dat abonnees maximaal vijftien uur per maand naar de boeken mogen luisteren.

Spotify begint eerst in het Verenigd Koninkrijk en Australië en breidt het later uit naar andere landen, zegt het bedrijf. Audioboeken zullen ook los aan te schaffen zijn, maar binnen het abonnement kunnen betalende klanten vijftien uur luisteren in zoveel verschillende boeken als ze willen. Daarmee kunnen klanten ongeveer een half uur naar boeken luisteren per dag.

In de bibliotheek staan ongeveer 150.000 titels. Het bedrijf meldt niets over de talen waarin het audioboeken gaat aanbieden. De genoemde voorbeelden zijn tot nu toe alleen Engelstalig, maar of boeken in andere talen ook in Spotify gaan komen, is onduidelijk.