Spotify ontslaat 17 procent van zijn personeel om kosten te verlagen

Spotify gaat zeventien procent van zijn personeel ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 1500 medewerkers. De streamingdienst wil hiermee zijn kosten verminderen. Spotify hield eerder dit jaar al twee andere ontslagrondes.

Spotify-ceo Daniel Ek zegt dat het bedrijf in 2020 en 2021 veel heeft geïnvesteerd in onder andere het uitbreiden van zijn team, aangezien het toen kon 'profiteren van goedkoper kapitaal'. De streamingdienst zegt zich nu in een ander economisch klimaat te bevinden. "Ondanks onze inspanningen om de kosten het afgelopen jaar te verlagen, is onze kostenstructuur nog steeds te groot voor waar we moeten zijn", zegt Ek.

Het bestuur van Spotify heeft volgens de topman overwogen om kleinere ontslagrondes te houden in 2024 en 2025, maar zegt dat het gat tussen de financiële doelstellingen en de huidige kosten daarvoor te groot is. Spotify draaide de afgelopen jaren verlies, hoewel het bedrijf vorig kwartaal voor het eerst sinds 2021 weer winst draaide.

Spotify hield in januari en juni al ontslagrondes van respectievelijk 600 en 200 medewerkers, schrijft Reuters. De nieuwe ontslagronde treft volgens dat persbureau ongeveer 1500 medewerkers.