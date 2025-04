Bloomberg: Spotify wil volledige muziekvideoclips integreren in dienst

Spotify is van plan om volledige muziekvideoclips te integreren in zijn dienst. Dat schrijft Bloomberg op basis van eigen bronnen.

Spotify zou in gesprek zijn met 'partners' over de toevoeging van muziekvideo's aan zijn dienst, schrijft Bloomberg. Meer informatie deelt de site niet. Het is dus ook niet duidelijk wanneer de functie beschikbaar moet komen. Spotify wilde niet reageren op de vragen van Bloomberg. Onder meer Apple Music biedt deze mogelijkheid al enige tijd aan.

Eerder kwam Spotify al met Shorts, waarmee gebruikers clips van dertig seconden konden uploaden. Deze functie was echter niet bedoeld voor muziekclips, maar om artiesten bijvoorbeeld korte aankondigingen te laten doen. In april voegde Spotify wel videopodcasts toe in Nederland. Ook de lay-out van het thuisscherm van de app is recentelijk al aangepast om video's een grotere rol te geven.