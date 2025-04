Microsoft 365-apps krijgen automatische bijsnijdtool en pdf-samenvoegfunctie

Microsoft heeft enkele nieuwe functies beschikbaar gemaakt in de Windows Insider-bètaversies van zijn 365-apps. Voor Mac- en iOS-apparaten is er een Auto Crop-functie toegevoegd, terwijl Android-gebruikers de mogelijkheid krijgen om pdf's samen te voegen.

De Auto Crop-functie moet automatisch de delen van een afbeelding detecteren die het belangrijkst zijn, en de rest wegsnijden, schrijft Microsoft. De functie is beschikbaar voor Word, PowerPoint en Excel. De automatische bijsnijdtool is enkel te gebruiken bij één foto tegelijk en werkt vooralsnog niet met svg- en pdf-bestanden. De Auto Crop-mogelijkheid is beschikbaar voor Windows Insiders die versie 2.76 of nieuwer van de iOS-app gebruiken. Bij de Mac gaat het om versie 16.76 of nieuwer.

Microsoft 365 Insiders met build 16.0.16523.10000 of hoger van de Android-app hebben toegang tot een functie om pdf's samen te voegen. Gebruikers moeten hiervoor in de 365-app naar de Bestanden kiezen-pagina, en daar de pdf-bestanden kiezen die samengevoegd moeten worden tot één bestand. Ook kunnen ze vervolgens de volgorde van de pdf's bepalen. Dit betreft overigens een premiumfunctie en is daarmee enkel toegankelijk voor gebruikers met een betaald Microsoft 365-abonnement.