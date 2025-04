Musk: blokkeren van niet-ingelogde gebruikers op Twitter is tijdelijke maatregel

Het blokkeren van niet-ingelogde gebruikers op de webversie van Twitter is een 'tijdelijke noodmaatregel', aldus Elon Musk. Volgens hem was er 'drastische en directe actie' nodig, omdat er veel gegevens werden gescrapet.

Volgens Musk werd er dusdanig veel data gescrapet 'dat het de dienst verslechterde voor normale gebruikers'. In een latere tweet verduidelijkt hij: "Bijna ieder bedrijf dat bezig is met AI, van start-ups tot enkele van de grootste bedrijven, scrapete enorme hoeveelheden data. Het is nogal zuur om op noodbasis tig servers online te moeten brengen, puur om de buitensporige waardering van een AI-start-up te faciliteren".

Sinds vrijdag is de webversie van Twitter niet langer toegankelijk voor niet-ingelogde gebruikers. Met een beeldvullende pop-up vraagt het platform gebruikers om in te loggen. Als ze dat niet doen, worden ze terug naar de startpagina van het sociale medium gestuurd. Wanneer deze maatregel precies wordt opgeheven, noemt Musk niet. Hij zegt enkel dat dat 'binnenkort' moet gaan gebeuren.

This will be unlocked shortly. Per my earlier post, drastic & immediate action was necessary due to EXTREME levels of data scraping.



Almost every company doing AI, from startups to some of the biggest corporations on Earth, was scraping vast amounts of data.



It is rather…