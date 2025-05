Elon Musk: Twitter verliest helft van advertentie-inkomsten

Elon Musk maakt bekend dat Twitter ongeveer 50 procent minder advertentieopbrengsten binnenkrijgt. Het bedrijf heeft daarnaast een grote schuldenberg en een negatieve kasstroom. In april van dit jaar zei Musk nog dat het bedrijf 'bijna break-even' draaide.

"We hebben nog steeds een negatieve kasstroom als gevolg van een daling van ongeveer 50 procent aan advertentie-inkomsten en een zware schuldenlast", deelt Musk in een reactie op een gebruiker die suggesties geeft voor de financiering van het platform. Musk vervolgt dat een positieve kasstroom noodzakelijk is 'voordat we de luxe hebben voor iets anders'.

Een paar maanden terug was Musk positiever over de financiële staat van het platform. De Twitter-eigenaar zei toen dat de meeste adverteerders waren teruggekeerd naar de site en dat het bedrijf 'bijna break-even' draaide. The New York Times bracht in juni echter al naar buiten dat de advertentie-inkomsten van Twitter in Amerika met tot 59 procent waren gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Van de verminderde advertentieopbrengsten houdt het bedrijf ook nog eens minder over. Eerder deze week is Twitter namelijk begonnen met het delen van zijn advertentieomzet met Blue-abonnees. Het gaat hierbij alleen om advertentie-impressies van andere Blue-gebruikers. Volgens Musk is dit om valsspelen door middel van bots tegen te gaan. Enkele twitteraars claimen dat zij al enkele tientallen duizenden dollars kregen overgemaakt. In totaal zou het bedrijf vijf miljoen dollar overmaken naar verschillende accounts.

Sinds de overname van Musk in oktober van 2022 is de waarde van Twitter ruim gehalveerd. Ondertussen krijgt het platform er steeds meer concurrentie bij. Zo introduceerde Facebook-moederbedrijf Meta recent zijn microblogdienst Threads en zijn een flink aantal Twitter-gebruikers inmiddels overgestapt naar alternatieven zoals Bluesky en Mastodon.