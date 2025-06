Threads krijgt 'over enkele weken' een webversie en zoekfunctionaliteit

Meta zal 'over enkele weken' een webversie van Threads introduceren. Er zou ook gewerkt worden aan een zoekfunctie. Dat schreef Meta-ceo Mark Zuckerberg op het nieuwe socialemediaplatform. Momenteel heeft de webversie van Threads eerder een beperkte functionaliteit.

Mark Zuckerberg schreef dat Threads 'een goede week' achter de rug heeft. Er ligt volgens de ceo nog heel wat werk op de plank, maar Zuckerberg is naar verluidt enthousiast over de snelheid waarmee het ontwikkelteam nieuwe functies zal kunnen introduceren. Twee van die functies zijn een zoekfunctie en een volwaardige webversie van het platform.

Het is momenteel al mogelijk om Threads via een desktopbrowser te bezoeken. Wie berichten wil 'leuk vinden', een antwoord wil plaatsen of zelf een bericht wil plaatsen, moet echter wel de app downloaden. Threads is een Twitter-achtig platform waar gebruikers korte tekstberichten kunnen delen. Gebruikers kunnen hun Threads-account koppelen aan een Instagram-account. De Threads-app is momenteel enkel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te gebruiken. Het socialemediaplatform komt naar verluidt ‘vooralsnog’ niet naar de Europese Unie.