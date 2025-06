Foto's en URL's in oude tweets zijn niet meer zichtbaar op X door glitch

X, het voormalige Twitter, heeft problemen met het weergeven van oude berichten met foto's en URL's. Het lijkt te gaan om tweets die voor december 2014 zijn gepubliceerd. Het is onduidelijk wanneer de problemen zijn begonnen.

Foto's en bepaalde hyperlinks zijn zeker sinds afgelopen weekend niet langer zichtbaar op X, meldt onder meer The Verge. Het probleem werd zaterdagmiddag opgemerkt door X-gebruiker Tom Coates. De posts tonen alleen niet-werkende hyperlinks, maar geen media meer. Tweets met video's werken nog wel.

Het probleem lijkt veroorzaakt te zijn door een glitch in Twitters eigen linkverkorter, die URL's in berichten automatisch omzet in een t.co-hyperlink. Oude t.co-links lijken niet langer te werken. Foto's in de oude tweets staan nog wel op de servers van Twitter, maar worden ook niet meer weergegeven op het platform zelf. Onder meer de bekende Oscars-selfie van Ellen DeGeneres, die miljoenen keren is geretweet, verdween tijdelijk van het platform. Inmiddels is die foto hersteld. Een foto in een reactie op die tweet is echter nog steeds niet zichtbaar.

Het is niet bekend wat de problemen met t.co-links en foto's precies veroorzaakt. Mogelijk heeft het te maken met veranderingen die Twitter in 2016 heeft doorgevoerd, merkt The Verge op. In dat jaar kreeg het platform 'verbeterde URL-enrichment'. Daarmee worden previews van gelinkte websites en foto's in een tweet getoond zonder dat die previews meetellen voor de limiet van 140 tekens in X-berichten. De metadata voor die verandering begon in december 2014 'te verschijnen', blijkt uit ontwikkelaarsdocumentatie.

X heeft niet officieel gereageerd op de glitch. Tweakers heeft vragen uitstaan bij X, maar het bedrijf heeft die nog niet beantwoord.