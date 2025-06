X past privacybeleid aan om te kunnen vragen naar biometrische gegevens

X, het voormalige Twitter, kan gebruikers in de toekomst vragen hun biometrische gegevens af te staan. Het bedrijf heeft daarvoor het privacybeleid aangepast. De regels lijken ook voor Europese gebruikers te gelden, maar X zegt niet wat het met de gegevens wil doen.

X heeft het privacybeleid recent aangepast, maar de nieuwe regels worden pas op 29 september actief. In het beleid heeft het bedrijf een nieuwe passage opgenomen rondom biometrische gegevens. "Op basis van je toestemming kunnen we biometrische gegevens verzamelen en gebruiken voor veiligheid, beveiliging en identificatiedoeleinden", schrijft het bedrijf.

Er staan geen concrete voorbeelden over wat X met de biometrische gegevens wil doen in het privacybeleid. Het bedrijf schrijft niet eens wat het exact onder biometrische gegevens verstaat; dat kunnen vingerafdrukken zijn, maar ook foto's van de gebruiker waarop bijvoorbeeld gezichtsherkenning wordt toegepast. Wel zegt X in een reactie aan Bloomberg dat het bedrijf die gegevens wil verzamelen als verificatiemethode voor betalende gebruikers. Daarvan kan de identiteit worden vastgesteld door een officieel identiteitsbewijs in te sturen, maar dat gebeurt niet in alle gevallen.

Het nieuwe privacybeleid lijkt ook voor Europese gebruikers te gelden. Biometrie is onder de Europese privacywet een bijzonder persoonsgegeven, dat alleen mag worden verzameld als een gebruiker daar expliciete toestemming voor verleent. Het is niet duidelijk op welke manier X die toestemming wil vragen.

In het nieuwe privacybeleid staat ook dat X meer informatie gaat verzamelen over de werk- en studiegeschiedenis van gebruikers. Dat zou het bedrijf doen om 'potentiële vacatures aan te raden', maar ook 'te delen met potentiële werkgevers wanneer gebruikers solliciteren' en om het mogelijk te maken voor 'werkgevers om potentiële kandidaten te vinden', naast het feit dat die informatie wordt gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Daarvan zijn al wel meer voorbeelden bekend. X maakt het sinds vorige maand mogelijk voor bedrijven om geverifieerde vacatures op hun profiel te plaatsen.