X deelt preview van melding 'shadowban' en knop om hiertegen in beroep te gaan

X heeft een eerste preview gedeeld van wat gebruikers te zien krijgen als ze gedeeltelijk verbannen zijn. Deze gebruikers blijken uit de preview ook in beroep te kunnen gaan tegen een zogenoemde 'shadowban'.

Andrea Conway, een designer bij X, laat in een tweet zien dat getroffen gebruikers onder meer een melding bovenaan het notificatietabblad te zien kunnen krijgen. Daarin staat: "We hebben een label toegevoegd aan je account, waardoor het accountbereik mogelijk wordt beïnvloed." Gebruikers kunnen vervolgens meer informatie opvragen. Overigens benadrukt Conway dat zowel het design als de tekst nog aangepast zou kunnen worden.

Op de gelinkte informatiepagina staat uitleg over waarom een account mogelijk een shadowban heeft gekregen. Dit kan te maken hebben met het posten van gewelddadige, haatdragende of seksuele content. Op deze pagina staan links naar de gebruikersvoorwaarden van X. Onderaan de pagina is tevens een knop te vinden om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Accounts die een shadowban hebben gekregen, worden op een bepaalde manier beperkt in hun bereik op het platform. Zo kan het zijn dat afbeeldingen automatisch afgeschermd worden en alleen met nadrukkelijke instemming van gebruikers aan hen getoond worden. Ook kan het zijn dat posts niet op de For You- en Following-tijdlijnen getoond worden.

Elon Musk kondigde na de overname van het toenmalige Twitter al een manier aan waarop gebruikers ingelicht worden over een mogelijke verbanning. Een van zijn kritiekpunten tegenover Twitter was namelijk dat bepaalde gebruikers naar verluidt achter de schermen verbannen werden, maar hier niet over ingelicht werden. Met de zogenoemde Twitter Files probeerden Musk en enkele journalisten onder meer dit fenomeen te bewijzen.