X toont geen koppen meer bij geposte links in webversie en iOS-app

X gaat geen koppen meer tonen bij links naar websites. Voortaan wordt enkel nog de hoofdafbeelding van de site of het gedeelde artikel getoond. Alleen als daarop wordt geklikt, wordt duidelijk op welke pagina de gebruiker uitkomt.

De verandering is al zichtbaar in de iOS-app en de desktopversie van X, ontdekte The Verge. Via de Android-app zijn de koppen voorlopig wel nog aanwezig. Na de verandering is linksonder in de afbeelding nog wel de naam van de gelinkte site zichtbaar, maar de precieze kop wordt niet meer automatisch in de post getoond. Wel kunnen gebruikers deze nog in de post zelf zetten. De vorige ceo van het voormalige Twitter, Elon Musk, liet in augustus al weten deze verandering door te willen voeren, omdat dat naar eigen zeggen de 'esthetiek' van het platform zou verbeteren.